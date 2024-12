Mračková Vildumetzová (ANO): Opozice nevybíravě zaútočila na moji 73letou maminku

Nepíše se mi to lehko. Ale hnus a špinavost boje u nás na kraji mě zasáhl přímo do srdce. A proto cítím potřebu se vám svěřit. Podělit se s vámi o to, co se u nás děje.

Opozice na jednání zastupitelstva nevybíravě zaútočila na moji 73 letou maminku. Vyčítá jí, že působí ve výboru pro národnostní menšiny a v kontrolním výboru. Brali si její jméno do pusy na zastupitelstvu a pokračují v tom na sociálních sítích.

Proč klesli tak hluboko?

Pojďme si říct fakta.

Moje maminka je ve výboru pro národnostní menšiny už třetí volební období. Ano. Více než osm let. Je zároveň mnoho let členkou hnutí ANO. Doteď to nikoho nezajímalo. Nikdo to neřešil.

Mimo jiné tam totiž dělá skvělou práci. Je to absolutní srdcař. Zná tu problematiku. Je velmi pracovitá. A že by to dělala kvůli penězům? Fakt ne. Za práci ve výboru má 2 400 korun hrubého za měsíc. Když se komise v daném měsíci nesejde, nedostanou nic. Když se nemůže z jakéhokoliv důvodu maminka zúčastnit, také není nárok na odměnu.

Ano. Maminku jsme teď zvolili i do kontrolního výboru. Za stejnou odměnu. Máme v ní totiž absolutní důvěru. Má znalosti a zkušenosti. Je zodpovědná. Pracovitá. Víme, že se na ni můžeme plně spolehnout.

Tohle vadí? Tohle jí někdo závidí? Za tohle je nutné jí v jejích letech tahat po sítích a kopat do ní?

Nikdy jsme to nedělali. Nikdy. V minulosti se po politických lídrech nežádalo jmenovité zdůvodňování nominací členů výborů. Vždy to byla věc dané politické strany.

Proč najednou ta změna?! Kvůli mně? Že jsem je porazila a vzala jim všechno, na co si za poslední čtyři roky zvykli? Vypadá to tak.

Aby bylo jasno. Od našeho nástupu došlo ke snížení počtu výborů a komisí, ve kterých teď zasedá zhruba o STO lidí MÉNĚ, než tomu bylo za vlády předchozí. Některé jsme sloučili, jiné zrušili, celkově na kraji šetříme MILIONY KORUN díky efektivnímu fungování. To je ta realita.

Ta ale redaktory, kteří se mě teď ptají na moji mamku, evidentně moc nezajímá. OK, jsem smířená s tím, že na mě a hnutí se používá a bude používat jiný metr. Beru, že po mně všichni ti, co už nemají trafiku, půjdou.

Pojďte si ale, prosím, všechno vyřizovat přímo se mnou. Já jsem na to jako hejtmanka připravená. Kdykoliv a kdekoliv. Mojí mamku ale nechte na pokoji!

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



