Mračková Vildumetzová (ANO): Opravdu nerozumím tomu, proč vláda situaci neřeší

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

i já bych se ráda vyjádřila ke státnímu rozpočtu na rok 2022, který dnes budeme schvalovat ve třetím čtení. Jsem moc ráda, že je nyní přítomen i pan ministr financí, a chtěla bych říci, že než se dostanu k pozměňovacím návrhům resortu Ministerstva vnitra, tak bych se ráda vyjádřila k současné situaci, která trápí většinu občanů České republiky, a to je navyšování cen energií a navyšování cen pohonných hmot, to znamená benzínu a nafty.

Já opravdu nerozumím tomu, proč se vláda v současné chvíli chová a jak se chová a proč tu situací neřeší. Já jsem očekávala, že po včerejší vládě přijde vláda s nějakým návrhem řešení ohledně navýšení cen energií. Já chápu, že dneska určitě má prioritu konflikt na Ukrajině, ale nemůžeme zapomínat na naše občany a ono se to bude dotýkat i těch lidí, kteří prchají před válkou a dneska podle těch propočtů nebo podle toho stavu již vidíme, že na území České republiky jich je zhruba 200 tisíc.

Vy víte, že hnutí ANO tady svolávalo mimořádnou schůzi, kde byl návrh zákona na nulaprocentní sazbu DPH u energií, na snížení ceny v rámci obnovitelných zdrojů, které by se vzaly z modernizačního fondu, tak tato schůze nebyla podpořena, občané České republiky měli snížené DPH, v listopadu a v prosinci to tady neustále opakujeme, ale já vůbec nechápu, proč vláda, která obdržela již 25. února od naší paní předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové a dalších poslanců novelu nebo návrh zákona na nulovou sazbu DPH u energií na snížení ceny u energií z obnovitelných zdrojů v rámci modernizačního fondu, tak já nechápu, proč třeba včera vláda tyto návrhy neprojednala a mohla je poslat sem do Poslanecké sněmovny, kde jsme je mohli rychle schválit a občané by měli úsporu zhruba 35 %.

Chtěla bych říct, že v současné chvíli, protože vidím tady členy vlády, jsou pod číslem 158, 154, 153, a znovu vládu vyzývám, aby tyto zákony co nejdříve projednala, schválila a poslala je do Poslanecké sněmovny.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Já jsem v sobotu, a velmi mě to překvapilo, jela někam autem a měla jsem puštěný Radiožurnál a říkala jsem, ten hlas je nějaký známý, protože jsem vstoupila do toho rozhovoru, který tam probíhal, a najednou jsem zjistila, že to je můj kolega z Poslanecké sněmovny pan místopředseda Jan Skopeček, který je i ekonomický expert, a hodně mě překvapilo, že i on z pozice ekonomického experta v Radiožurnálu řekl, že tím, že jdou neustále ceny energií tak prudce nahoru, že i on jako ekonomický expert nevidí jinou cestu, než jít plošným zavedením snížení DPH. Takže říká to i ekonomický expert a můj kolega, tak já pořád nevím, na co se čeká.

Já to pořád vnímám tak, že vy na ten návrh nechcete přistoupit jenom proto, že s ním přišla ta minulá vláda, ale já bych vás všechny chtěla moc poprosit, abyste už tady od toho ustoupili. My jsme byli zvoleni, abychom hájili zájmy občanů, a ta situace je opravdu, opravdu vážná. Takže bych vás znovu chtěla vyzvat, členy vlády, abyste tyto sněmovní tisky, které již máte v systému, abyste je co nejdříve projednali, poslali do Poslanecké sněmovny, schválili jsme je a lidé, tak jako to dělají ostatní státy, paní Schillerová už to tady dneska říkala, a je jich stále více, protože se inspirovali od nás, prosím, lidé potřebují, aby tu energii měli levnější, protože za chvíli to pro občany nebude vůbec únosné a oni to v žádném případě nezvládnou.

Ohledně pohonných hmot, tak tam tedy musím říct, že já na to určitě nejsem expert, ale já vůbec nechápu, že včera tedy přišel návrh, tak jak jsem si to nechala vysvětlit, tak že se zruší ta biosložka v naftě. Ano, že tam tedy bude úspora. A jaká tam bude úspora? Tak jak mně řekli experti, tak občan neucítí žádnou úsporu. A máme naftu, máme benzin. Benzinu se to netýká. Takže vy jste včera přišli s návrhem, který lidem nic nepřinese, a budou mít stále stejnou, ne-li vyšší cenu pohonných hmot. A že jste přišli se zrušením silniční daně? Ale ta se dotýká pouze podnikatelů. Kde máme ty matky? Matky samoživitelky, kde máme ty seniory? Kde máme ty ostatní lidi, kteří nepodnikají? Takže těm jste žádnou úsporu nepřinesli. Vůbec žádnou! A je to opravdu velmi smutné a já vnímám, jak negativně to i lidé vnímají, a očekávali, že vláda přijde včera s nějakým řešením. Ona s vůbec žádným nepřišla! Protože pokud dojde, kdybychom to přehnali, u té biosložky k úspoře, tak nejhorší je, že to nepocítí občané, to pocítí pouze ty firmy. A to je na tom nejvíc to smutné. To je jako kolikrát, když se tady snažíme nebo prosazovalo se tady v minulém funkčním období snížení DPH na některé věci, tak kolikrát jsme říkali, aby se pohlídalo, aby to pocítili ti občané a nejenom třeba dopravci nebo další.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 11% Nezvládne 80% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 40198 lidí

Takže jsem z toho opravdu velmi smutná, ale především, jestli si vůbec někdo uvědomuje současnou vážnost situace. Já si myslím, že vláda by měla v této věci co nejdříve konat. Ty tři zákony máte. Prosím, projednejte je, schvalte je. Nebuďte prosím ješitní, že je předložila minulá vláda. Je to pro lidi a je to hrozně důležité. A nyní bych si dovolila vyjádřit...

Pane místopředsedo, děkuji. Asi státní rozpočet na rok 2022, já si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších nebo troufnu si říct, že to je nejdůležitější zákon, a projednávání ve třetím čtení je o to důležitější, byť vím, že mnoho již třeba zaznělo v prvním a ve druhém čtení.

Já bych si nyní dovolila opět oslovit koaliční, především koaliční poslance, v rámci pozměňovacích návrhů resortu Ministerstva vnitra, protože považuji škrty u policistů a hasičů v rámci bezpečnosti za velmi nezodpovědný krok. Určitě řada z vás zná tyto obrázky z Facebooku, které teď i díky situaci ohledně Ukrajiny všude jsou, kde máme ukázáno, jak hasiči vozí veškerou humanitární pomoc, pomáhají v krajských asistenčních centrech a my těmto hasičům, těmto, kteří nám každodenně pomáhají, chceme vzít z rozpočtu jednu miliardu korun. A tato jedna miliarda korun je právě na nákup techniky, to znamená cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů, rekonstrukce hasičských zbrojnic. Těch pozměňovacích návrhů ohledně hasičů je tam několik. Já jsem byla i za panem ministrem financí a prosila jsem ho, aby třeba pouze jeden tento pozměňovací návrh byl podpořen, a snažili jsme se i v rámci vyčerpání vládní rozpočtové rezervy těch návrhů tam dát více, protože my nemáme pouze dobrovolné hasiče a máme i profesionální. Z té částky jedné miliardy se bere 800 milionů profesionálním hasičům a 200 milionům dobrovolným hasičům.

Já budu určitě dneska velmi bedlivě sledovat starosty, starostky jednotlivých měst a obcí, jak se opravdu postaví k pozměňovacím návrhům, které podporují a vrací finanční prostředky dobrovolným a profesionálním hasičům. Kdo jste starosta, víte, jakou nezastupitelnou roli mají ve vašich městech a obcích, a těch 200 milionů korun, ten dotační program pro dobrovolné hasiče právě na obnovu cisternových automobilových stříkaček, rekonstrukci hasičských zbrojnic a dopravních automobilů, je kapička v oceánu na to, co by potřebovali ve svých obcích. Já jsem to tady říkala již ve druhém čtení a já to znovu zopakuju. Města a obce, kterých je v České republice zhruba 6 250, tak máme zřízeno nebo máme v těchto obcích u jednotek takzvaných JPO dvojek a trojek, dneska jezdí 2 350 cisternových automobilových stříkaček a z toho je 1 300 po životnosti, respektive jejich životnost u těch 1 300 je větší jak 25 let. Ta obměna, která teď v těch letech probíhala, tak musí pokračovat. Když jsem byla hejtmankou, tak my jsme každý rok například v rámci záchranné služby obměňovali sanitní vozy, každý rok pět sanitních vozů. A toto nesmí skončit, musíme v tom pokračovat, jinak nám to nějakým způsobem zkolabuje.

Těch pozměňovacích návrhů ohledně hasičů je několik, já to rychle najdu a chtěla bych vás právě u hasičů velmi požádat, jsou to pozměňovací návrhy pod pořadovým číslem 14 až 24, je tam více variant, a právě bych chtěla apelovat na pana ministra financí, že má možnost si vybrat i variantu vzít ty finanční prostředky jak buď z rozpočtové rezervy - myslím si, že signál schválit dobrovolným hasičům popřípadě třeba i částku 100 milionů korun by bylo jasným signálem a svým způsobem i poděkováním za tu práci, kterou odváděli a odvádějí.

Dále je tam návrh vzít to z navýšených finančních prostředků v rámci předsednictví EU, které se navyšovaly v rámci Ministerstva vnitra zhruba o 300 milionů korun, a popřípadě tou třetí variantou je, vzít to ze státního dluhu. Takže jsou tam tyto možnosti a chtěla bych ještě říct, že tyto pozměňovací návrhy předkládám spolu s velmi zkušeným kolegou, který je v našem poslaneckém klubu a kterého si velmi vážím, a to je Drahoslav Ryba, dále s panem Kuklou a s panem Kottem. Takže s nimi jsme předložili tyto pozměňovací návrhy.

A myslím si, že pan Ryba, který stál v čele hasičů mnoho let, tak pokud budete potřebovat ještě - a nebyli byste rozhodnuti, tak i on vám řekne, jak je velmi důležité, aby se tyto finanční prostředky v rozpočtu hasičům vrátily. A pak je tu ta druhá stránka a další dva pozměňovací návrhy - a ty se dotýkají policistů. Tam došlo ke škrtu zhruba 1,6 miliardy korun, a dotýká se to především platů policistů, kde i díky inflaci policisté budou mít v letošním roce nižší plat, než v roce předešlém, i když vláda schválila navýšení z původních 1 400 korun pouze na 700 korun. A tam jsme dali dva návrhy, aby to bylo i rozpočtově odpovědné. Jeden návrh je, aby se vrátila 1 miliarda a druhý návrh je, aby se vrátilo 500 milionů.

Já doufám, že za současné situace si vláda uvědomuje, protože vzala tyto finanční prostředky, tak v současné chvíli není kryto finančně 4 242 tabulkových míst policistů. To znamená, že kdyby se krajským ředitelstvím podařilo tyto policisty získat, tak nebudou je mít finančně kryté. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, a především pane ministře financí, chtěla bych vás znovu požádat o zvážení pozměňovacích návrhů - ještě bych chtěla říct, že ten druhý pozměňovací návrh předkládám s panem Maškem, panem Langem a panem Králíčkem, který se dotýká policistů, a opravdu jsem přesvědčená, že v současné chvíli nepodpořit pozměňovací návrhy, které se dotýkají těch, kteří zachraňují naše životy, pomáhají nám každodenně, je opravdu velmi nezodpovědné. Prosím, zvažte to.

Děkuji vám.

Psali jsme: Metnar (ANO): Víte, že dlouhodobě kritizuji škrty v obraně Pokorná Jermanová (ANO): Rozpočet je pozérský a nelítostný vůči lidem Balaštíková (ANO): Já to platit nechci a se mnou řada dalších občanů Juchelka (ANO): Mé tři pozměňovací návrhy souvisí se sociálními službami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama