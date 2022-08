Mračková Vildumetzová (ANO): Takovou míru nepochopení situace nečekal nikdo

reklama

Více než půl roku tlačíme na vládu, aby konečně pomohla lidem s cenami energií. Tak, jak to ostatně dělají všechny státy v EU. A jak nám odpovídá ministr průmyslu z Rakušanova STAN? Arogantně nám říká, že my mu radit nemusíme, protože on ví všechno nejlépe. S přezíravostí politikům ze STAN vlastní tvrdil, že to má vymyšlené, jen to musí hodit na papír. Tak na papíře to je. A všichni jsou v šoku. Takovou míru nepochopení situace totiž nečekal nikdo.

Výsledkem půl roku práce pana ministra průmyslu totiž je, že letos vám stát přidá na energie 2 tisíce korun. A to je vše! A jestli doteď byla vláda druhá nejhorší v pomoci lidem s drahými energiemi, tak odteď bude spolehlivě první. Tedy vůbec nejhorší ze všech států v EU. Skoro to vypadá, že nikdo z vládních politiků si nevšiml, že zatímco cena plynu před dvěma roky byla 150 Kč/MWh dnes je 5 000 Kč/MWh. A jen o málo lepší je to s elektřinou. I její cena byla před dvěma lety dnes už úsměvných 1 000 Kč/MWH zatímco dnes je 10 000 Kč/MWh. Lidem chodí zprávy o zvýšení záloh na enegie o tisícikoruny a vláda je v klidu. Asi i proto, že hlavou jsou více v mezinárodních problémech než v Česku.

Záhadou je, že stejnou míru arogance jako vláda předvádí třeba i hejtman Karlovarského kraje. Možná je to ale tím, že i on je ze stáje STAN. A zatímco třeba už i jihočeský hejtman Martin Kuba si uvědomuje, že chování vlády je opravdu ostudné, tak náš karlovarský hejtman nechce dělat nic, a naopak postup vlády hájí. Naopak Martin Kuba rozjíždí v kraji systém podpory jak pro lidi, tak třeba i pro sportovní kluby.

Hejtman Karlovarského kraje nedělá nic. On věří svému stranickému příteli – ministru průmyslu, že něco nakonec vymyslí. Jenomže lidé nemají, jako někteří politici, dost času. A nemohou čekat. Faktury a složenky nepočkají. Ty se musí platit hned. To, co předvádí vláda v podpoře lidí s drahými energiemi, je opravdu ostuda. A to nemluvím už ani o podpoře firem, protože jak mohou být české firmy konkurenceschopné, když platí za energie násobně vyšší částky, než firmy v okolních státech? Zkrátka pro to, co předvádí tato vláda, není jiné slovo, než ostuda.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



