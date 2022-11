Mračková Vildumetzová (ANO): Takže všechno je skvělé, všechno je zalité sluncem

reklama

Děkuji za slovo. Ještě jednou na pana Bělobrádka, prostřednictvím paní předsedající.

Já mu znovu doporučuji, aby si prostudoval to programové prohlášení. Já jsem tady pouze řekla, že jestli má někdo v programovém prohlášení, že bude bojovat s šedou ekonomikou, tak jsem přesvědčena o tom, že právě boj s šedou ekonomikou bylo zavedení kontrolního hlášení a zavedení EET. Ano, omlouvám se, že jsem řekla minulou vládu, že jsem neřekla Sobotkovu vládu. V té Sobotkově vládě jste seděl i vy, pane Bělobrádku, prostřednictvím paní předsedající, takže byl jste to vy, který jste schválil na půdě Poslanecké sněmovny EET.

To, že příjem do státního rozpočtu teď nebyl z důvodu toho, že byl covid, že tedy se pozastavilo EET, ale to znamená, že to bylo dobrovolné, tak jako chceme, aby to pokračovalo, tak je prokázáno, že ten příjem byl zhruba 13 miliard. A protože teď máme díky této vládě tak vysokou inflaci, která nám šplhá k 15, 16, 17 procentům, tak by ten příjem v rámci EET byl ještě vyšší.

A když za mnou chodí pan Lochman, který mi říká a ukazuje mi úžasný graf, jak se snížily ceny v rámci benzinu a nafty, tak on asi nechodí mezi lidi. Takže všechno je skvělé, všechno je zalité sluncem, lidé jsou všichni strašně spokojení s těmi cenami a s těmi maržemi na čerpacích stanicích. Já bych pochopila, kdybyste tady předložili návrh, který řeší právě ty vysoké ceny benzinu a nafty, anebo třeba vysoké ceny energií. Ale opravdu vy v tuto dobu, v tuto těžkou dobu tady předložíte něco, co mělo příjem do státního rozpočtu a co mělo rovné podnikatelské prostředí.

Děkuji vám.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mračková Vildumetzová (ANO): My říkáme pravdu. Vy chcete zrušit něco, co fungovalo Mračková Vildumetzová (ANO): Jestli se koukají občané, tak se musí držet za hlavu Mračková Vildumetzová (ANO): Každý starosta zná nejlépe strukturu svého obyvatelstva Mračková Vildumetzová (ANO): Mě tedy v žádném případě odpovědi pana ministra neuspokojily

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama