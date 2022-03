Mračková Vildumetzová (ANO): Ty finanční prostředky půjdou kolegům, tedy zároveň panu Polčákovi?

reklama

Děkuji moc za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych také ráda zařadila bod na dnešní schůzi a bude se dotýkat toho, o čem tady již mluvil Tomio Okamura a v tuto chvíli pan Gazdík. Já bych tento bod chtěla nazvat Odškodnění obcí v kauze Vrbětice a provize Stanislavu Polčákovi, europoslanci a předsedovi Sdružení místních samospráv.

Chtěla bych říct, že všichni jste asi včera zaregistrovali v médiích tuto kauzu, už se o ní tady v tuto chvíli hodně hovořilo, že díky tomu, že se tady minulý rok v Poslanecké sněmovně schválil zákon - a je dobře, že se schválil - zákon ohledně odškodnění, byť se mohl použít obecný zákon, ale prosadilo se to tady a ten vešel v platnost a v účinnost v minulém roce v srpna, včera na základě toho mediálního šumu a toho všeho, co se začalo dít, přišel pan Polčák, že jako politik se své odměny zříká a že bude uhrazena práce jeho kolegů... To znamená, že ty finanční prostředky půjdou kolegům, a to znamená zároveň panu Polčákovi? Já bych jenom chtěla říct, že pan Polčák byl v roce 2017 až v roce 2021 předsedou Sdružení místních samospráv. Určitě všichni víte, co Sdružení místních samospráv je. Je to organizace, která hájí zájmy starostů, starostek, primátorů, byť většina jich je ve Svazu měst a obcí. A všichni, kdo jsou členy Sdružení místních samospráv, platí členský příspěvek. A za tento členský příspěvek je ta organizace zastupuje a pomáhá jim. A pomáhá jim i v právních otázkách. A mě by zajímal v tuto chvíli názor nové paní předsedkyně Sdružení místních samospráv. Já nevím, jestli se nezměnil právě z toho důvodu, aby mohlo dojít třeba k vyplacení té odměny, a to paní Elišky Olšákové, která je zároveň i poslankyní a předsedkyní od roku 2022.

Je tady řada starostů. Všichni víte, jak vás třeba hájí Svaz měst a obcí. Určitě si pamatujete, když bojovali v rámci kompenzačního bonusu, aby se vrátily finanční prostředky městům a obcím. No tak Svaz měst a obcí taky přijde a naúčtuje si u každé obce, že tedy co vybojovali v rámci kompenzačního bonusu, tak že by to měl dostat Svaz měst a obcí? To není možné. Podívejte se na mediální výstupy. Leden 2/22 - pan ministr vnitra Vít Rakušan říká: Už jsme vyplatili 14 milionů. Skvělá spolupráce starostů dotčených obcí a Sdružení místních samospráv... Takže kdo to dojednával? Sdružení místních samospráv. A já chci říct jedno. Jestliže teď dochází k tomu, že tedy ta odměna se navrhla před měsícem a ve sbírce zákonů to vyšlo v srpnu a dal se jasný apel, do jaké doby to musí být vyplaceno, tak všichni ti starostové ví, že jakýkoli úkon a i plnou moc musí schválit orgán obce nebo města. A já se ptám na ta daná usnesení, která v tuto chvíli tedy proběhla v těch třech obcích, kde už došlo ke schválení té odměny, tak co se tedy schvalovalo, na základě čeho se to schvalovalo, je to možné schvalovat až takto? Vždyť se podívejte, co řekl pan starosta Slavičína, který to odškodnění dostane 104 milionů korun: Odměnu navrhli před měsícem, předem nic na papíře nebylo nebo nám o tom nikdo neřekl. - A to snad hovoří za vše. A jestli tedy chceme říct, že si to vezmou moji kolegové, no tak když si to vezmou moji kolegové, tak si to beru i já. A já znovu říkám, to všechno dojednávalo Sdružení místních samospráv. A pokud se podíváte do všech mediálních výstupů, tak všude to takto bylo prezentováno. Myslím si, že vyplácení tohoto odškodnění má dnes ve své gesci a pravomoci Ministerstvo vnitra, které postupně vyplácí a má také na svém ministerstvu dozorový orgán Odbor dozoru a kontroly, který by měl ihned zahájit kontrolu v daných obcích ohledně přijatých usnesení v rámci vyplacení této odměny, protože nejsem přesvědčena, že toto probíhá v souladu se zákonem o obcích.

Chci ještě říct, že to odškodnění se dotýká pěti obcí, ale i Zlínského kraje, abyste si to všichni uvědomili, a dotýká se to také všech lidí, kteří bydlí trvale na tom dotčeném území. Takže v rámci třeba Zlínského kraje je to odškodnění 59 milionů korun, v rámci Slavičína 104 milionů korun, pak jsou tam Bohuslavice 36 milionů, Vlachovice 116 milionů, Lipová 36 milionů a Haluzice 16 milionů.

Já jsem přesvědčená o tom, že tento bod by měl být zařazen a měli bychom k tomu dostat všechny relevantní informace. Proto ne agresivně, ale zcela s pokorou a racionálně říkám - zařaďme tento bod ve středu po třetích čteních, protože si myslím, že je opravdu nutné, aby se nám k tomuto bodu ministr vnitra vyjádřil. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD a ANO.)

