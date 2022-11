Munzar (ODS): Narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací je protimluv

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já jsem se původně přihlásil s tím, že jsem chtěl okomentovat právě ten pozměňující návrh na dobrovolné EET, kterým končil své vystoupení pan kolega Fiala, Vaším prostřednictvím, a možná tady říci nějaké argumenty, které vedou nás, že tento návrh, na rozdíl možná od SPD, možná bych je požádal, aby to zvážili, nepodpoříme návrh na dobrovolné EET.

Ale začnu něčím jiným. Já jsme velmi pozorně poslouchal ta dvě úvodní vystoupení a zaujalo mne vystoupení paní kolegyně Schillerové. A už první věta, že se bude jednat o jediný (...?) bod Programového prohlášení vlády. Hned první věta projevu a hned první nepravda a takto to pokračovalo celé. Když se podíváte jenom na ten drobný úsek Programového prohlášení vlády, ne na celé, ale jenom na ten drobný úsek, na ten oddíl, který se jmenuje "Podpora zaměstnanců a podnikání", tak jsou tam další body.

Včera senát schválil daňový balíček, to znamená splnění slibu zvýšení limitů pro povinnou registraci k DPH. Je tam navýšení paušální daně, to znamená snížení byrokratické zátěže při správě daní a poplatků. Jsou tam úpravy kontrolního hlášení, to znamená splnění dalšího bodu Programového prohlášení vlády, která slíbila, že parametricky upraví kontrolní hlášení. Takže skutečně první věta projevu, je to jediný bod, tak první věta hned první nepravda. A tak to pokračovalo vlastně skoro celý Váš projev, paní kolegyně, Vaším prostřednictvím.

Tady bylo řečeno z Vašich úst, že je to základní digitální nástroj pro zjednodušení komunikace s podnikateli a slouží pro narovnávání podnikatelského prostředí. Ta slova od Vás slyšíme od začátku, že je to nástroj pro narovnávání podnikatelského prostředí a my vám opakovaně říkáme, že to tak není. Vy jste digitální nástroj využili čistě jako nástroj kontroly a restrikce jednotlivých podnikatelů.

Proč my říkáme, že jste tady vytvořili atmosféru preventivní nedůvěry státu vůči podnikatelům. Protože jste zavedli digitální online kontrolu těch podnikatelů, kteří museli být neustále napojeni, jinak jim hrozila pokuta, napojeni na finanční správu a zároveň jste spojili se zaváděním této online kontroly se spoustou dalších nových nezbytných povinností a pokut. Například pokutu až do výše 50 tisíc na nevyvěšení tabulky EET. Jak taková pokuta narovnává podnikatelské prostředí? Vy jste dávali pokuty třeba i za absolutní absurdity, za souhrnnou účtenku za útratu stolu. Jak ten podnikatel obcházel daňové povinnosti placení daně. Jak pokuta, která byla za vydání souhrnné účtenky, jak narovnávala podnikatelské prostředí?

Když jsme se na to ptal v minulém období, když EET ještě fungovalo, tehdejší ministryně paní poslankyně Schillerové, Vaším prostřednictvím, tak mi odpověděla, že vystavení hromadné účtenky popírá základní princip EET, to je získání relevantních informací o jednotlivých tržbách poplatníka. Takže jaký nástroj na placení daně narovnávání podnikatelského prostředí, čistě nástroj kontroly a restrikce. Mimochodem, pro vás a pro veřejnost - víte kolik bylo kontrol za těch dva a půl roku, různých kontrolních nákupů? 247 529. Ty kontroly kontrolovaly nejen zda byla vydána účtenka, ale právě i tyto další nesmyslné věci.

Bylo uděleno 22 767 pokut. Právě tyto pokuty byly právě třeba za nepřeřízení času v EET z letního na zimní, nebo za minutový rozdíl mezi přijetím tržby a zaevidováním. To opravdu nenarovnává podnikatelské prostředí.

Ono obecně narovnávat podnikatelské prostředí brutální regulací je sám o sobě už protimluv, protože nejlepším podhoubím pro růst soukromých aktivit je liberální prostředí. Regulace, která znamená velké finanční prostředky, je samozřejmě nižší břímě pro velké podnikatele a firmy, ale daleko větší pro ty malé. A to už samo o sobě vytváří nerovnost a neférovost.

Vy jste tady opět prezentovali ty desítky miliard, které EET mělo přinést. Výnosy EET - říkám férově - nejdou exaktně a přesně spočítat. Vaši voliči budou zřejmě věřit vašim číslům, naši voliči našim číslům. Ale mohli by věřit zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu, který o výnosech, které vy prezentujete a které předtím prezentovalo Ministerstvo financí, říkal ve svých zprávách následující. Ve zprávě o daních - dovolím si citovat - po zavedení elektronické evidence tržeb vývoj inkasa daní odpovídal vývoji HDP, což lze interpretovat tak, že opatření proti daňovým podvodům mají spíše omezený dopad na celkové inkaso daní. Nebo zpráva NKÚ ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2017: Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat.

Takže vlastně z vašeho digitálního nástroje pro narovnávání podnikatelského prostředí, které mělo přinést desítky miliard na nové školy, školky a možná halu pro bruslařku Sáblíkovou, tak z toho nezbylo skutečně nic. Zbyly z toho pokuty. Zbylo z toho nefér prostředí a nefér přístup státu vůči podnikatelům.

Vy jste tady mluvili o komunikaci mezi podnikateli a o zpětné vazbě mezi podnikatelem a státem, které umožňuje EET. Mě by zajímalo, jak přidělení fiskálního identifikačního kódu na účtence zlepšuje komunikaci mezi podnikatelem a státem, což se pak dostaneme právě už k té dobrovolné EET.

Co se týká dobrovolné EET, abych se dostal k původnímu smyslu svého vystoupení, my jsme tady už minule ve druhém čtení a dnes slyšeli, jak to podnikatelé chtějí, jak si na to zvykli, jak je to pro ně důležité. Mimochodem, pan kolega Havlíček, vaším prostřednictvím, tady zmiňoval, že úplně nebylo jednoznačné rozšíření na další obory, na třetí a čtvrtou vlnu, ale vy jste to schválili, takže pokud bychom dnes nezrušili EET, tak by dalších 300 000 živnostníků bylo zatíženo dalšími vysokými náklady. Ale podnikatelé nám dali svoji odpověď. My jsme celou dobu komunikovali nejen se šéfy svazů, které jste tady zmiňovali, ale zejména s podnikateli v terénu. Pojďme se zase podívat na čísla, jak z 200 000 původně registrovaných v EET dnes máme něco pod 40 000, kteří v tom systému zůstali. To nám dává tento nepoměr už jasnou zprávu o tom, jestli podnikatelé chtějí, nebo nechtějí dobrovolné EET.

K dobrovolnému EET - každý výdaj státního rozpočtu by se měl posuzovat podle tří kritérií, a tak to vždycky posuzuje i Nejvyšší kontrolní úřad, jestli tento výdaj je efektivní, jestli je hospodárný a jestli je účelný. Ani na jednu z těchto otázek jsme u dobrovolného EET nenašli odpověď. Pro stát by to znamenal výdaj jenom pouhého udržování 120 milionů korun ročně, ale stát by získal pouze neúplná data, ke kterým by neměl využití. A co se týká podnikatelů, tak ty poklady (pokladny?), které mají ve svých podnicích, přes které oni si kontrolují třeba své zaměstnance, tak už nebudou napojeni na Finanční správu a nedostanou ten fiskální identifikační kód. Takže nám to skutečně nedává smysl. A stát ani neumí nabídnout za to, že budou dobrovolně napojeni na EET, nějakou službu, protože z neúplných dat neuděláte například daňové přiznání. Nemůžete ani garantovat, protože je to dobrovolné, že budou oproštěni od kontrol.

Prostě každý výdaj státního rozpočtu má mít svůj efekt, svůj smysl. A v tomhletom to nebude. Proto my nebudeme hlasovat pro dobrovolné EET.

Děkuji za pozornost.

