Munzar (ODS): Z ekonomiky tržní se stáváme ekonomikou dotační

Z ekonomiky tržní se stáváme ekonomikou dotační a vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM k tomu mohutně přispívá.

V pátek si koalice odhlasovala pokračování investičních pobídek zejména pro velké korporace. Paradoxně v ten samý den, kdy zároveň zatížila stovky drobných živnostníků EET, např. řemeslníků, kadeřnic, švadlen, lékařů, zahradníků a jiných. Z nich chtějí vyždímat každou korunu.

Předložil jsem za klub ODS několik návrhů. První náš návrh na zrušení pobídek byl koalicí odmítnut. Stejně jako kompromisní návrh, aby pobídky byly pouze pro malé a střední firmy. Prošel nám pouze návrh, aby se investiční pobídky nevztahovaly na centra zákaznické podpory. Většina sněmovny uznala, že návrh vlády dávat pobídky call centrům je vážně nesmysl.

V diskusi jsem také reagoval na nového ministra průmyslu a obchodu:

"A to, co tady říkal na začátku pan ministr ve svém projevu a vyjmenovával, jaké dotační tituly má vláda připraveny pro malé a střední podnikatele. No, co je to jiného, než že měníme v naší zemi ekonomiku tržní na ekonomiku dotační. A ty peníze na dotace, nejdřív vláda někomu musí vzít, aby je potom mohla někomu dát.

To znamená, že mě nijak neoslňují čísla, kolik je připraveno dotačních titulů, protože každý dotační titul křiví trh, protože potom podnikatelé nekonkurují svou šikovností udržet se na trhu a nabídnout nějakou činnost našim občanům, ale konkurují pouze tím, jak jsou šikovní ve vyjednávání na ministerstvech o získávání různých dotací."

