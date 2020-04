Munzar (ODS): Začíná se připouštět diskuze o náhradách a řešeních pro pronajímatele

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane ministře, dobrý den. Já bych vás chtěl seznámit se stanoviskem klubu ODS a postupně s osmi pozměňovacími návrhy. Možná je představím v podrobné rozpravě z důvodu omezeného času.

Takže nejdříve k tomu našemu stanovisku. My rozumíme snaze pomoci lidem, kteří se dostanou do problémů s placením nájemného. Rozumíme tomu, že je spousta provozoven zavřených, podnikatelé nemají tržby, nemají příjmy. A já jenom upozorňuji, že jsme tady navrhovali spoustu opatření nad rámec navržených vládou a schválených zde ve Sněmovně, jak pomoci přímo podnikatelům a firmám. Rozhodně jsme pro, aby i v takové situaci mezi nájemcem a pronajímatelem stát mohl pomoci, ale nejlepší formou by byla pro nás pomoc přímá nájemcům, což by bylo lepší v tom, že by se jim problém s placením nájemného neodsouval. Anebo například určitým vyváženým přístupem a spravedlivým rozložením mezi nájemce, pronajímatele a stát.

Ale k tomu návrhu, který předkládá vláda tak, jak je koncipován, máme značné výhrady, protože nelze úplně souhlasit s principem jednostranného převádění rizika platební neschopnosti z nájemců na pronajímatele. Pomoci jedné skupině na úkor druhé není řešení. Pronajímatelům totiž nijak nezmizí povinnost hradit náklady na držbu nemovitosti, ať už jsou to například příspěvky do fondu oprav v případě, že je provozovna v bytovém domě, nebo splácení úvěru, investic, náklady za energie a služby, pokud jsou zahrnuty do nájmu a mnoho dalších. A tyto náklady platí ten pronajímatel z příjmu z nájemného. Nejsem si jistý, že zejména ti menší pronajímatelé mají dostatečné rezervy, aby stoprocentně nesli finanční zátěž bez adekvátního příjmu. Navíc, pokud by z toho nezrealizovaného příjmu měli odvádět daně, například i panem ministrem zmíněné DPH. K tomu je potřeba zdůraznit, že každý pronajímatel zná situaci svého nájemce a rozumný pronajímatel se s nájemcem dohodne i bez zásahu státu. Jsou pronajímatelé, kteří už dnes snižují nájemné svému nájemci, protože o něj nechtějí přijít a těžko by za stávajícího nájemce hledali dnes náhradu. A tato domluva mezi dvěma smluvními partnery funguje i bez zásahu státu.

Pokud by vláda přišla s nějakým vyrovnaným řešením, které pomůže jedné skupině, přiměřeně zatíží - a to nikoliv likvidačně - druhou skupinu, s nějakou aktivní finanční státní pomocí, tak bychom o tom velmi rádi diskutovali. To ale dnes na stole takové rozhodování nemáme. A podle nás není možné, aby se nejdříve přišlo s ne úplně promyšleným návrhem a teprve poté, co se zdvihla nevole ze strany pronajímatelů, tak se začíná připouštět diskuze o náhradách a řešeních pro pronajímatele.

A dnes tady máme návrh, který přesouvá, jak jsem zmínil, riziko platební neschopnosti na pronajímatele, ale nevíme to my a neví to dnes asi ani vláda, jaké budou případné kompenzace a řešení pro pronajímatele. Tím, jak je ten návrh formulován, tak stát vstupuje do soukromoprávních vztahů a vstupuje do výkonu vlastnických práv. A my dneska stojíme před kardinální a klíčovou otázkou tohoto návrhu. Jak by tento zákon uspěl v testu ústavnosti. Protože se sice jedná o omezení práva ve veřejném zájmu, ale není splněna tímto návrhem další ústavní podmínka a to je náhrada za toto omezení. A dostat nájemce i pronajímatele do stavu, kdy se v nich vzbudí nějaké očekávání na základě zákona, který může být napaden u Ústavního soudu a dostat je tak do ještě větší nejistoty, to mi v dnešní situaci nepřijde oboustranně fér.

Musím říci, že i mediální prezentace ze strany členů vlády ohledně tohoto návrhu byla upřímně řečeno ne úplně šťastná. A to proto, že mnoho lidí i podnikatelů podlehlo dojmu, že se jedná o čisté posunutí plateb nájemného v čase a to bez sankce. I já jsem na začátku tomu pocitu z těch nekonečných tiskovek podlehl. Ale ukazuje se - a já jsem se na to výslovně ptal zástupců ministerstva při jednání hospodářského výboru a bylo mi to z jejich strany potvrzeno - že tomu tak není. Na takto odložené nájmy se mohou vztahovat sankční ustanovení naší legislativy a (nesroz.) (Předsedající: Pane poslanče byl odhlasován čas pět minut.) Rozumím, budu pokračovat v podrobné rozpravě, děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



