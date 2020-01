Nacher (ANO): Argument z úst Spojených států mně přijde slabý

Děkuji za slovo.

Já jenom lehce pár myšlenek v reakci na vystoupení pana předsedy. Já bych mu chtěl poděkovat za ten smířlivý tón a za to, že vlastně odsouhlasil ten samotný princip, protože podle mě s tím se nesouhlasit nedá, s tím principem.

Důkazem toho, že je správné, že to tady řešíme, je to, že nejsme jediná země. Kdybychom byli jediná země, tak rozumím tomu, že nám někdo může vytýkat, že tady objevujeme kolo nebo něco podobného. Na tom, že se jedná o evidentní nespravedlnost z pohledu daňového poplatníka a principu, že by se mělo danit tam, kde se ty hodnoty vytváří, se taky shodneme. A shodneme se podle mě i na tom, že podle mého názoru ta jednání tady probíhala roky a důkazem toho je, že teprve vážná jednání, k nim došlo v momentu, kdy ty země přijaly digitální daň, že ta digitální daň je určitým tlakem v momentu, kdy se to celé zastavilo, neustále se jedná, ale výsledek není hmatatelný. To mně přijde zcela jasné a my jako suverénní země prostě přijdeme s nějakým návrh, který může vyprovokovat nějaká další jednání.

Ten argument, který jsem slyšel, že to může vyvolat nějaká protiopatření, nějakou reciprocitu, za mě, nikoliv tedy z vašich úst, ale tedy z úst Spojených států, mně přijde slabý. Prostě to je jakoby opatření typu - víme, že to je nespravedlivé, ale my jsme velcí, vy jste malí, tak to takhle nechme, protože jinak my se rozzlobíme. To mně přijde slabé. Já bych tam chtěl vidět nějaký argument, který by se týkal třeba rozvoje sdílené ekonomiky, digitálně ekonomiky apod. Nějaký argument, který by se týkal obsahu, nikoliv jenom jakoby - fajn, vy nám zavedete tohle, my uděláme protiopatření. Takže tolik krátké poznámky.

Děkuji.

