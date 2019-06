Nacher (ANO): Ať si to obce rozhodnou na svém území samy

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, upřímně, já bych se rád zapojil do komunálního okénka, protože jsem z Prahy, tímto vás zvu na zítřejší Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které bude určitě dlouhé. Ale teď tady tomu upřímně moc nerozumím. My se tady, doufám, všichni shodneme na principu subsidiarity, aby si o tom lidi rozhodovali co nejblíže problému, kde je. Tady se navrhuje nějaké rozmezí 0 - 50, může to být klidně 0 - 100. Ať si to rozhodne obec na svém území, jaký tam má být místní poplatek. To přece není vyčleňování Prahy a ostatních měst. Někde, kde chtějí lákat turisty, tak dají třeba pět korun, nebo žádný místní poplatek. Na Praze 1 třeba vezmou stovku, mají k tomu nějaký důvod, a i přesto tam bude velký zájem turistů. Nechme to na obcích. Nerozumím tomu, proč my tady máme rozhodovat a proč se ta debata takto rozvětvila a rozkošatila, podle mě úplně zbytečně. Prostě to takhle přijmeme a ať si to obce rozhodnou na svém území samy. A debata je jenom o tom, jestli to má být 0 - 50, nebo 0 - 100, a to si každý rozhodněme, jak budeme hlasovat, ale já bych to nechal na lidech, na zastupitelích, ty potom přebírají odpovědnost, pane kolego Luzare, prostřednictvím pana předsedajícího. To znamená, že místní zastupitelstvo si rozhodne. To přebere odpovědnost vůči lidem, ať už budou ze zahraničí, ze Zlínska, nebo třeba z Jihlavy. (V sále je velký hluk.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



