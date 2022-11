Nacher (ANO): Dýchl na mě z vás minulý režim, pane Michálku. Co mám vzkázat Hřibovi?

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Myslel jsem, že budu teda mluvit jenom, jak jsem přihlášen, ale teď mi to nedalo, tak jsem se přihlásil i k faktické na kolegu Michálka. Na mě tady trochu dýchla osmdesátá, možná sedmdesátá léta, když on řekl, my hodní politici rozhodneme, že zlí bankéři budou platit, aby se ty peníze rozdělili mezi lidi. Kdybych já tedy pokračoval v této tezi, tak když jsou ty banky zlé, tak ony to samozřejmě promítnou do cen svých služeb a produktů, o tom se můžeme bavit, tomu já se věnuji 17 let, jestli to promítnou, nebo nepromítnou do výše bankovních poplatků. Kolegovi Michálkovi ukážu, jak už teď se zdražují některé bankovní poplatky, které se čtyři roky buď nezdražovaly, nebo dokonce klesaly. Takže oni to pak zaplatí ti spotřebitelé stejně. Já bych možná poprosil pana ministra Zbyňka Stanjuru, aby řekl svému kolegovi Jakubovi Michálkovi, aby nechodil tak často na mikrofon, protože dělá medvědí službu tomuto pozměňovacímu návrhu. A jeho postoj ve vztahu k financování obcí, krajů rád vyřídím zatím ještě dosavadnímu primátorovi Zdeňku Hřibovi ze stejného subjektu. Určitě ho za to pochválí. (Potlesk z lavic ANO.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výbuch v Praze: Na demonstraci proti „vládě“ SPOLU s ANO nepřišel nikdo Nacher (ANO): Jako by volby vůbec nebyly Nacher (ANO): Jmenuje se to koncesionářský poplatek a ty tři radní navíc zaplatí občané Nacher (ANO): Díky inflaci vyberete více než bylo v plánu letos i ten příští rok

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama