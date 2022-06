Nacher (ANO): Hlubuček není pouze komunální politika a komunální problém

reklama

Já tentokrát nepřicházím se zařazením bodu, který se týká krátkodobého ubytování, nýbrž v návaznosti na téměř nekonečné jednání pražského zastupitelstva přicházím s novým bodem, který bych tak pracovně za pochodu nazval Pražská kauza STAN a její přesah na celostátní politiku.

Já se omlouvám, my jsme čtrnáct hodin jednali o kauze Petra Hlubučka. Opozice nakonec na protest proti jednání koalice opustila zastupitelstvo v půl třetí ráno, zastupitelstvo dál pokračovalo. A ty informace, které tam zazněly na mikrofon, dámy a pánové - a nebylo to od opozice, bylo to od koalice, bylo to mimo jiné od radní Hany Kordové Marvanové - jsou natolik závažné, že si myslím, že si zaslouží tady slyšet stanovisko jak premiéra tak ministra vnitra. Já jsem přemýšlel po dvou hodinách spánku, jestli tady s tím vůbec mám vystoupit, nicméně v momentě, kdy pražské STAN navrhl na tuto pozici Janu Plamínkovou ještě předtím než my jsme vůbec vzali na vědomí rezignaci Petra Hlubučka, až tak se na to spěchalo, já jsem to včera nazval tak, že to je sice legální dle jednacího řádu, ale není to legitimní, tak to považuji za velmi vážné. To byla hlavní priorita, bohužel, ne celé pražské koalice, ale části. Rychle navolit náhradníka, který v půl sedmé rezignoval. A ta nominace tam přišla už pár hodin poté.

Já si myslím, že vzhledem k informacím, které tam zazněly a k té šíři a k tomu, že tam padala jména jako třeba Stanislav Polčák a podobně, že to není pouze komunální politika a komunální problém, a já bych si dovolil to zařadit dnes jako první bod našeho jednání.

Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nacher (ANO): Prosím, aby ministerstvo připravilo přehled nejvýraznějších změn Nacher (ANO): Krátkodobé ubytování je až na výjimky zásadně bez pravidel Tvrdá hádka z jedné kandidátky: Pirátka a stanař kvůli manželství menšin. „Až mi nějaký svazák zakáže říkat muž a žena...“ Nevědí, kudy kam. Patrik Nacher popsal, co koalice dělá pro lidi ve sněmovně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama