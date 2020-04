Nacher (ANO): Jsem zvyklý z pražského zastupitelstva jednat až do sedmi do rána

reklama

Dámy a pánové, pěknou skoro půlnoc. Já se přiznám, že jsem chytil druhý dech, protože jsem zvyklý z pražského zastupitelstva jednat tady společně s docentem Svobodou až do sedmi do rána. Nicméně paní poslankyni Hyťhové jsem slíbil, že budu mít příspěvek do osmi minut, tak se ho pokusím držet.

Zaprvé bych chtěl říci, že my jsme tady dneska celý den schvalovali různé změny a podpory v této mimořádné situaci pro lidi, kteří prakticky, nebo aspoň teoreticky mohli tvořit různé rezervy. Teď o půlnoci jsme se dostali vlastně do fáze, kdy tady mluvíme o budoucnosti lidí, kteří si z definice věci prostě ty rezervy tvořit nemohli. Nemohli, protože kdyby si je tvořili, tak po nich půjde okamžitě exekutor, insolvenční správce, věřitel a podobně. To znamená, že naše opatření musejí být úměrná této disproporci, která tady nastala, a této mimořádné situaci.

My jsme tam navrhli několik pozměňovacích návrhů, které by se dali rozdělit, aby to bylo přehledné, do dvou skupin. To jsou ty jednorázové, které budou platit do 30. 6., pokud to schválíme, to jest dočasný zákaz mobiliárních exekucí, dražeb u nemovitostí, dočasný zákaz požadovat úrok z prodlení nad rámec zákonné výše, případně dočasný zákaz zahájení exekuce do 30. června.

Pak jsou tady opatření, s kterými jsme kalkulovali už dlouhodobě a které byly na spadnutí a které v tuto chvíli opět jako ty předchozí některé zákony, tak budou řekněme prevencí, abychom to neřešili ex post, když ten problém nastane. Tím mám na mysli vyloučení daňového bonusu z exekuce, úprava exekuce odstupného, která pro mě nepochopitelně dneska funguje tak, že když člověk dostane odstupné na tři měsíce, tak mu zbude jenom to jedno nezabavitelné minimum, jedna nezabavitelná částka, místo aby mu zbylo tolik nezabavitelných částek, na kolik měsíců je koncipováno to odstupné.

Stejně tak jako navýšení limitu dražeb nemovitostí z 30 na 100 tisíc, protože teď se dá očekávat větší nápor právě na ty dlužníky, a tudíž větší apetit začít prodávat nemovitosti. Stejně tak jako je pozitivní určitě vstup a možnost vstupu živnostníků do oddlužení za stejných podmínek, jako jsou fyzické osoby.

A v této příležitosti si dovolím představit návrh, a pak vysvětlím jeho charakteristiku a na konci takový překvapivý závěr, že tohle jsou všechno věci, které jsou, řekněme, důležité, ale jsou to jednotlivosti. Co nám tam chybí s kolegy, se kterými jsme vypracovali pozměňovací návrh, část kolegů z hnutí ANO, s Radimem Fialou, s některými z vás jsem to konzultoval napříč v tom podvýboru pro exekuce a insolvence, je nějaký symbol, nějaký signál. My musíme vydat nějaký signál pro ty, kteří se, a my to víme, dostanou do potíží, ale jsou zároveň těmi, kteří už v těch potížích dneska jsou a jenom se to prohloubí. To znamená, že ano, souhlasím s tím, že to přímo nemusí souviset s tím koronavirem. Ale je to o tom, že k těm 4,6 mil. exekucí je evidentní, že budou teď přistupovat exekuce další. A my to nějakým způsobem musíme odšpuntovat.

A teď je právě otázka, vážení kolegové, jak to udělat. Jestli to udělat plošně, to znamená, že to bude nějaké jednodušší řešení, ale zároveň to samozřejmě zvyšuje určitou nespravedlnost, protože když je to plošně, tak to nezohledňuje ty individuální rozdíly, a nebo to budeme dělat individuálně a v té chvíli to samozřejmě není možné v nějakém reálném čase vůbec provést. Takže proto jsme přišli s návrhem zastavování marných exekucí do výše 1 500 korun jistiny a u marných exekucí o tom mluvíme, to jsou ty, co se za poslední tři roky nepodařilo z toho dlužníka dostat ani korunu, což podle mě a podle nás splňuje prvek, že je to nějaká plošnost, jsou to marné exekuce, tři roky nevymahatelné. Zároveň určitý individuální přístup k tomu, že se nejedná o všechny dluhy a všechny dlužníky, ale ty, kteří mají jistinu do výše 1 500. Mně přijde úplně nenormální, aby teď, když tady budeme řešit věci v desítkách miliard, budeme z někoho vymáhat dluh z roku 2012, který byl 900 korun - jistina, černá jízda. My budeme v roce 2020 tohle řešit, to je pro mě nepředstavitelné.

Role jednotlivých prvků, jednotlivých subjektů. (Námitky ze sálu na čas.) Ten čas jsme neschválili. (Předsedající: Bohužel.) Dlužník, věřitel, exekutor - já si myslím, že je to docela důležité téma a že by to tady jednou mělo zaznít. Já se přihlásím jednou, pak už ne. Dlužník, věřitel, exekutor, stát. Dlužník potřebuje mít teď nějakou pomocnou ruku a nemělo by to být plošně na všechny strany. Věřitel - v návrhu máme připravené, že by dostal třetinu jistiny, což může být maximálně 500 korun, protože i on v tom nějakým způsobem hraje důležitou roli. A doteď nezískal nic, teď získá aspoň právě těch 500 korun. A exekutor? Exekutor - my navrhujeme 30 % hotových nákladů. A já když se tady podívám na jeden z návrhů, který mi došel do mailu od České asociace povinných, to jsou ti, kteří se zastávají dlužníků, tak oni navrhují zastavení exekucí pět let s tím, že by to nebylo omezeno horní hranicí. A pozor - povinný by dle tohoto odstavce dobrovolně uhradil soudnímu exekutorovi hotové výdaje ve výši 3 500 korun, to znamená, že kdyby náhodou někdo měl pocit, že 1 000 korun pro exekutora, který má zastavovat exekuce, je hodně, tak říkám, že asociace, která je na straně dlužníků, by navrhovala dát exekutorům 3 500.

Já teď nebudu zdržovat, protože je tady judikatura, která říká, že náklady zastavené exekuce pro nemajetnost zásadně hradí povinný. Já se tady můžu rozčilovat do bezvědomí, já nejsem přítel exekutorů, to mě znáte, ale pokud po nich chceme, aby zastavovali statisíce exekucí, tak se s tím musíme nějak vypořádat. Těch exekucí do výše 1 500 korun je podle Exekutorské komory 900 tisíc. Kolik jich je marných? Já bych to odhadoval na třetinu až polovinu, takže se tady bavíme o 300 až 500 tisících exekucí, které můžeme zastavit. Ale říkám, je to nějaký symbol, že to posuneme dál.

Jak jsem řekl, překvapivý závěr. Celou dobu jsme to s kolegy připravovali - pozměňovací návrh je v systému pod č. 4829. Nicméně poté, co tady v kuloárech proběhla intenzivní debata, že by toto nemuselo podstoupit určitou proporcionalitu z hlediska projednávání v legislativní nouzi, tak já se k tomuto návrhu, k tomuto číslu potom v té podrobné rozpravě nepřihlásím, nicméně konstatuji, že budu chtít, abychom to velmi důkladně projednali v tisku 545, abychom se k tomu vrátili, protože si myslím, že dřív nebo později nás toto čeká. Stejně tak kromě marných exekucí, jako je zavedení chráněného účtu, a já za sebe se určitě nevzdávám DPH, o čemž tady mluvil kolega Okamura, protože já na to upozorňuji celou dobu, stejně tak jako ta vypadlá změna přednostního splácení jistiny před příslušenstvím.

Já vám děkuji za pozornost a přeji dobrou noc. (Veselost v sále.)

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Benešová: Osvobození od dluhů, i když dlužník splatí méně než 30 % Feri (TOP 09): Přijde mi, že se pan ministr Plaga velmi zlepšuje Ministr Plaga: Chceme to vysokým školám ulehčit Richterová (Piráti): Dávka příspěvku na bydlení je dost složitě konstruovaná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.