Nacher (ANO): Když jste vystupovali v opozici, tak to vypadalo, že ten covid je předvídatelný

reklama

Pěkné odpoledne. Vážený pane premiére, vážená vládo, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, myslel jsem, že když budu první na řadě, což se mi podařilo, protože jsem dal včas přihlášku, že tady bude víc poslanců z řad koaličních. Bohužel je tady prázdno. To prázdno jsem očekával třeba, když se budeme blížit k půlnoci. Ale že už je tady prázdno u prvního hovořícího, to je trošičku smutné. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10969 lidí

Já jsem to dneska nazval takovým svátkem demokracie. A za mě to svátek demokracie je. Rozumím tomu, že tato vláda má 108 poslanců, že má většinu, že to prohlasuje. Nicméně tento bod je příležitost pro Poslaneckou sněmovnu, pro opozici, aby rozebrala to programové prohlášení, aby se ptala vlády, aby vznášela nějaké svoje podněty. Kdy jindy než dnes u tohoto bodu?

To znamená ty nejčastější dotazy, které jsem měl od rána, jak dlouhý budu mít projev a kdy to dneska skončí? Nevím. Já mám tady tři stránky poznámek, jak vidíte. (Ukazuje popsaný papír.) Něco jsem předělal ručně, něco jsem proškrtal, co už kolegové řekli, abych se neopakoval, a zbytek - já improvizuji a mluvím spatra. Nevím, jak to budu mít dlouhé. Nevím. Stejně tak nevím, kdy to skončí. Připomenu, že když to bylo přesně zrcadlově opačně, tak jsme končili někdy ve čtyři ráno. Já doufám, že to takhle dlouhé dneska nebude. Ale zároveň přece neplatí, že to skončí ve tři hodiny odpoledne a jde se domů jenom proto, že máte 108 poslanců. Kdybych chtěl být trochu jako vtipný, tak by se to dalo teoreticky natahovat tak dlouho, dokud pan kolega Farský nepoletí do Ameriky, a už máte najednou o jednoho poslance méně při tom hlasování. (Smích některých poslanců, především v levé části sálu.)

Já jsem si to připravil, aby to mělo nějakou strukturu, na personálie, já jsem to i avizoval dopředu na sociálních sítích, programové prohlášení a to celé budu prokládat mým oblíbeným dvojím metrem. Koneckonců ten jeden dvojí metr už jsem tady sdělil, to je ta délka jednání. Nevadí-li vám, když ta délka jednání je dlouhá, když jste v opozici, nemělo by vám to ani vadit, když jste v koalici.

Stejně tak, pokud jde o tu přítomnost ministrů tady za mnou pro vysvětlení, protože se mě na to diváci ptali. Ano, při projednávání žádosti vlády o vyslovení důvěry tak je podmínka, že tady musí sedět po celou dobu - já jim to nezávidím tedy - všichni ministři. Netýká se to samozřejmě všech projednávání, prvního, druhého, třetího čtení, je to pouze dnes. Vždycky se to nějakým způsobem hlídalo. Rozumím tomu, že když jeden, dva ministři tady po nějakou dobu nejsou, je to v pořádku. Jednu dobu, když jich tady nebylo patnáct a seděli tady tři, tak už to samozřejmě bije do očí. A vy jste nás na to upozorňovali taky, tak to zkuste skousnout, když se vám tohleto vrací. Protože jste slibovali tu změnu, tak předpokládám, že to budete respektovat.

Ještě před tím, než se pustím do toho dělení, jak jsem to strukturoval, bych řekl, že vlastně včerejšek úplně nahodile podle mě úplně obnažil a ukázal pohled na tuhletu vládu a za mě to bylo signifikantní. Byla tady dvě témata. Bylo tady to téma stáže Jana Farského a předložený zákon zmrazení platů ústavních činitelů. A teď si představte tu situaci, kdyby to bylo zrcadlově opačně. Kdyby nějaký poslanec z hnutí ANO jel někam na osm měsíců, zjistilo se zpětně nakonec, že to vlastně věděl již před volbami. Nakonec to není na šest, ale na osm měsíců, nevzdal by se toho mandátu, jakkoliv mu k tomu gratuluji, přeji mu.

A dokonce ho v jedné části dnešního projevu, kolegu Farského, i pochválím. A umíte si představit, aby pak premiér toho poslance koaličního podržel? Stejně tak jako vicepremiér? Zkuste se na to dívat z tohoto úhlu pohledu. A tady to takhle jako profrčelo jako by se nic nedělo a kolega Farský tedy pojede na tu stáž. Stejně tak jako předložení toho zákona. Já už jsem to tady trochu včera naznačil v rámci faktických.

Jeden z důvodů rozšíření počtu ministrů na osmnáct - a potvrdil mi to Jakub Michálek v naší debatě v nedělní Partii - bylo zvýšení kvality práce této vlády s vtipnou narážkou na to, že máme ministra, který byl naopak na dvou resortech, a tohle bude ta kvalitativní změna. A my hned u prvního návrhu jsme zjistili i na základě slov pana ministra Šalomouna, že on upozorňoval na to, že ten návrh by nemusel být v souladu s ústavou, že by mohl být protiústavní. Vláda ho přehlasovala, takže vlastně to, co on tam ten ministr navíc, šestnáctý, sedmnáctý a osmnáctý, tak vlastně ten zbytek té vlády ji neposlouchá. Jakkoliv v programovém prohlášení máte větu - doslova - zvýšíme kvalitu legislativy, každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů.

Tak mně jde o tu první větu - zvýšíme kvalitu legislativy. No, a když vás na to upozorní ministr pro legislativu - a včera to tady řekl docela jasně na mikrofon a já bych mu chtěl ještě jednou poděkovat - tak ho nevyslyšíte. Pak tady mám dvě věci ještě, než se dostanu k těm personáliím a k tomu programovému prohlášení, a to je to, co jsem zatím vypozoroval za ty poslední tři týdny ve vztahu k covidu, protože to bylo téma posledního roku a půl.

My slyšíme teď často, že se některá opatření nedozvíme, nebo to, jestli bude povinné očkování či nikoliv. Musíme počkat až do půlky února, protože ten omikron je nepředvídatelný. Nicméně když jste vystupovali jako v opozici, tak to vypadalo, že vlastně ten covid je předvídatelný. Takže do té doby, dokud vy jste byli v opozici, tak byl covid předvídatelný a všechno bylo jasné a vy jste požadovali po vládě jasný harmonogram nějakých kroků, v momentě, kdy jste převzali vládní odpovědnost, z covidu se náhle stal nepředvídatelná záležitost. Je tady přece omikron.

A to přece sami cítíte, že to takhle není. Když už to nějak bylo, tak to bylo tak, že to bylo opačně, že přece když jsem přijde úplně nová nemoc, úplně nový vir, tak v té chvíli - když už tedy - nepředvídatelný, zatímco po dvou letech už nějaké kroky a nějaký vývoj předvídat můžeme. Za mě je to úplně obráceně. Ale já bych byl dokonce sto, abych byl férový, říct, že buď je to nepředvídatelné od začátku, anebo je to předvídatelné. Ale tak, jak je ta pozice vlády v této chvíli, je, že my čekáme, co se stane, protože omikron je něco nového a je to nepředvídatelné, říkal to pan ministr zdravotnictví.

Stejně tak mě zaujaly vaše pozice k některým rozhodnutím. V momentu, kdy se vám to podaří, kdy se vám něco podaří, tak v té chvíli je to schopností nových ministrů. A tak to je v pořádku. Já kdybych byl na vašem místě, tak se taky pochválím. Nicméně v momentu, kdy se vám to nepodaří, jak jsem si napsal, tak je to proto, že jste zdědili neschopné úředníky. Ale vy pak za to nesete odpovědnost. Mám teď na mysli některá rozhodnutí, nejasná, na Ministerstvu zdravotnictví.

No a teď k těm jednotlivým kapitolám. Jak jsem řekl, začnu těmi personáliemi. Tady se bavíme o tom, kdo v té vládě je. Já bych se podíval i na to, kdo v té vládě není a z logiky věci by tam být měl. A mám tím na mysli - ne, Andrej Babiš ne, pane kolego. (Otáčí se k ministru Blažkovi.) A nevím, jestli je dobré, když takhle na mě pokřikujete, oni pak diváci myslí, že když já pak ztratím nit, že to nemám promyšlené, ale pak když člověk tady furt za sebou slyší ty hlasy, tak je to nepříjemné.

Mně tam třeba chybí předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Vždycky byl úzus, že předsedové koaličních stran jsou součástí vlády. Ano, je to vaše rozhodnutí, já vám to neberu. Zase na mně je, abych já to nějakým způsobem komentoval a abych na to nasvítil. Kdy jindy, než při žádosti vlády o důvěru. Stejně tak jako tam nevidím některé osoby, které se ve volební kampani jednoznačně definovaly jako odborníci přes nějakou oblast. Typicky Olga Richterová v sociální oblasti. Není tam. Ale přitom se jasně, jasně byla spojena s tím tématem, sociálním tématem.

Stejně tak vidím, že někteří kolegové, kteří byli zaměřeni odborně v nějaké tematice, tak jsou někde úplně jinde, neočekávaně. Marian Jurečka. Já ho vnímám jako člověka, který rozumí zemědělství - já nejsem zemědělec, tak nevím, jestli to můžu takhle hodnotit - je na sociální politice. Martin Baxa - školství, je na kultuře. Ivan Bartoš - dobře, beru, digitalizace - to mají možná asi všichni Piráti v sobě - nevím, proč Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé další ministry nebudu tady hodnotit, protože některé opravdu neznám moc, takže by to asi nebylo fér. U jedné ministryně jsem si přečetl, že jde do té funkce zhubnout a naučit se anglicky.

Teď, když se podívám na ty politické... (Otáčí se k ministru Válkovi.) Ne, ne, ne, vy nejste paní ministryně. (Ministr Válek: Pro jistotu.) Političtí náměstci - více než dvacet. A teď, proč o tom mluvím? Protože mnozí z nich - a my dneska nevíme kolik - budou nebo jsou... (Ministryně Černochová podává řečníkovi materiál a odchází ze sálu.) Děkuji. Nevím, jestli to mám přečíst nebo je to informace jenom pro mě od paní ministryně obrany. Že tady máme náměstky ministrů, kteří jsou bývalí poslanci, kteří se sem už nedostali. Má na mysli například Lukáše Koláříka, náměstek ministra vnitra, se kterým jsem se já potkával v debatě o exekucích. Ondřeje Profanta na MMR, Josef Pavlovic byl dokonce asistent a je na Ministerstvu zdravotnictví. Petr Třešňák na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Proč o tom mluvím? No, protože tady podle mě je vidět, že vy jste to neměli připravené, tu personální politiku, protože kdyby se to vyvíjelo standardně, tak tito politici by byli poslanci a seděli by tady. Vy byste tam museli mít někoho jiného jako náměstka.

Oni se tam nedostali a najednou se z nich stali náměstci. To přece za mě - můžete si tam vybrat, koho chcete - ale to přece za mě není svědomitá personální politika, když ty náměstky uděláte z těch, kteří ještě hodinu před volbami vlastně měli být poslanci a měli tady sedět mezi námi. To znamená, že to nebyli ti odborníci připravení v tom vašem zázemí vám pomáhat. To se na mě nezlobte.

Na druhé straně abych to vždycky vyvážil, já nezpochybňuji odbornost některých ministrů. Typicky Jana Černochová, která tady odešla, není proto, že mi tady dala nějaký vzkaz, ale protože se té tematice Ministerstva obrany věnuje, Martin Kupka nebo Petr Gazdík ve školství. Já odborně s tím nepolemizuji a nebudu tím destruktivním kritikem, jako jste často bývali vy. A umím to odlišit. Někdo se podle mě na to hodí, někdo se v tom profiloval deset, dvacet let a na někoho to víceméně zbylo nebo to bylo součástí nějaké dohody.

Teď bych se věnoval personáliím, které přímo nesouvisí s vládou, ale které mě zaujaly, některé už tady byly naznačeny, a které by zase, kdyby to bylo opačně, kdyby to dělal někdo z nutí ANO, neprošly. Jen si to vizualizujte.

Odvolání nebo takový podivný odchod, abych byl přesnější tedy, policejního prezidenta Jana Švejdara po rozhovoru s panem vicepremiérem Rakušanem, který ale v té době, když se spolu sešli, ještě ministrem vnitra nebyl. Tak si to představte. Co byste asi říkali nám, kdyby to udělal nominant teprve, že by se sešel s policejním prezidentem? Já jsem slyšel to vysvětlení pana ministra, ale stejně. Myslíte, že kdyby to bylo opačně, že byste byli v klidu? To je ta změna? To jste nemohli počkat, až budete jmenován? Stejně tak třeba odvolání ředitelů Lesů České republiky Josefa Vojáčka ministrem Jurečkou, který byl ale v té chvíli jenom dočasně pověřen. To také mohl týden počkat. Umíte si představit, kdyby to udělal někdo z té původní vlády? Že byste to nechali být?

A do toho dvojího metru spadá, ať se na mě nezlobí kolega, výrok Mariana Jurečky ve vztahu k výběru budoucího guvernéra České národní banky. A tady připomenu to, co se spustilo na Alenu Schillerovou, když kritizovala zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, tak se na ni spustil bengál, že ovlivňuje Českou národní banku. Dokonce to bylo tak silné, že já když jsem byl v předvolební debatě za region Praha, tak to bylo jedno z hlavních témat, které tam řešil Jakub Železný, jaký je můj názor na ovlivňování Alenou Schillerovou České národní banky. A teď jsem si přečetl - cituji: "Důležité je, aby to byl člověk, který je opravdu kvalitním kandidátem, který bude zárukou nezávislosti ČNB." Uvedl Jurečka. "Nějaký svůj názor na toto tvrzení mám, ale tato debata teď náleží do pléna předsedů koaličních stran." Dodal. Do pléna předsedů koaličních stran. Jako že se tam budou bavit o guvernérovi. Takže tady máme obsahový výrok, kritizující zvyšování úrokových sazeb - to jsem třeba očekával, že se ty úrokové sazby budou zvyšovat - a útok na moji kolegyni. A tady vy budete v plénu předsedů koaličních stran mluvit o nezávislém budoucím guvernéru České národní banky. Nevím, ať si udělají diváci obrázek sami. Za mě to přesně spadá do toho dvojího metru, na který vy byste byli první, kteří byste upozorňovali.

A teď pokud jde o programové prohlášení vlády, součástí toho já budu mít i některé otázky, vypíchl jsem tam některé věci, které mě zaujaly. A samozřejmě na závěr se budu věnovat dvěma tématům, a to jsou úspory a ochrana spotřebitele, protože tomu se tam moc nevěnujete, to mě trochu zklamalo, ale třeba to nějak společně napravíme. Mně původně přišlo, že nejčastější slovo v tom programovém prohlášení je slovo výzva. Já to tak nějak nemám moc rád, když sleduju Jistě, pane ministře, tak vždycky když je něco jako výzva, tak mně to přijde komické. Ale když jsem to pak počítal, tak je tam jenom šestkrát výzva nebo výzvy, zato jsem tam našel stopětkrát podpoříme, sedmnáctkrát chceme, stošedesátšestkrát budeme. Bohužel těch měřitelných věcí, které byste mohli potom verifikovat tím, že by tam byl nějaký termín, moc není. Asi nejvíc jsou v té sekci dopravy, ke které se dostanu, kde ta kapitola je velmi detailní - obchvat Frýdku-Místku, je vidět ta detailnost věcí, kde všude se co postaví, na rozdíl od jiných kapitol, kde jsou takové řekněme obecnější fráze. Namátkou zahraniční politika. Zeptal bych se pana ministra zahraničí, který telefonuje, co to znamená ta revize vztahů s Ruskem a Čínou, jestli by to mohl nějakým způsobem specifikovat, protože to tam je jen takhle napsáno a já si pod tím neumím nic představit.

Z těch věcí, které jsem vybral - a nebude jich moc, proškrtal jsem to, abych nebyl zas úplně dlouhý, aby to dávalo nějaký smysl: Do státní správy přivedeme talenty. Tam píšete talenty. Ale zároveň jste zastavili ten růst těch platů. Tak mě by docela zajímalo, jak tam chcete přivést ty talenty. Ten talent tam přijde, když tam bude nějaká úměrná odměna nebo nějaký benefit. V momentě, kdy vysíláte do té společnosti, že je potřeba tu státní správu pořádně proškrtat, přidusit, teď mně nechytejte za slovo, je to můj termín, třeba jste ho neřekli, tak nevím, jestli tam ty talenty nalákáte.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderní státní správa musí být štíhlá. - To s vámi souhlasím. Ale začali jste tím, že vznikli tři noví ministři a jejich aparát. A jakkoli souhlasím s tím, že v absolutních hodnotách to žádná velká částka není, tak je to symbol. Je to nějaký symbol, je to nějaký princip. Stejně tak jako Jakub Michálek říkal o principu, že by tady vyměnil okna, protože jsou tady stará okna. Říkal to v televizi, můžete si to stočit. A že tudíž tady uniká to teplo a my tady spotřebováváme víc energie, než by bylo záhodno. Taky jde o symbol, taky to určitě nezachrání státní rozpočet. Stejně tak jako ve stejném pořadu říkal místopředseda Sněmovny - a já s ním v tomhle tom souhlasím, že na ty krátké zahraniční cesty by poslanci a politici neměli jezdit první třídou a že tam dojde k nějakým úsporám u těch zahraničních cest. Také nejde o tu absolutní částku, ale jde o nějaký symbol.

Úprava služebního zákona. Já tím míním asi odpolitizování, jak někde jinde říkáte. Ale zároveň jak už jsem tady řekl, máte vysoký počet politických náměstků a to z řad bývalých poslanců, abych byl přesnější poslanců, kteří v této chvíli neuspěli.

Zaujalo mě - efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách. Naprostý souhlas. Připomenu ale tady zase, aby tady byl vidět ten rozpor, tu novou úřednickou čtvrť, kterou navrhoval premiér Babiš, která tady spustila vždycky ten bengál, i když tady méně než třeba v Praze u pana primátora, kde jeden z těch důvodů byl, že právě v těch historických budovách je to velmi neefektivní. Tam je to velmi neefektivní, to nakládání s těmi energiemi. Ale byl za to kritizován.

Deset tisíc bytů ročně, koneckonců o tom pan premiér hovořil. Někde v programu SPOLU jsem našel, že byste chtěli stavět čtyřicet tisíc bytů, ne deset. Takže mě by zajímalo, jestli to v tom případě je výsledek nějaké dohody koaliční nebo proč je tam ten rozpor.

Stejně tak v pasáži důchodová reforma, že to je neudržitelný stav. Souhlasím. Mě zaujalo, že zkrátíte dobu pro dosažení nároku na důchod, že to vlastně jako by ještě změkčíte. Ale přitom mám pocit z toho, že ta důchodová reforma právě má udělat nějaký zásadní krok k tomu, že obecně populace stárne, má málo dětí, tj. na ty další generace jakoby už nebude mít kdo pracovat a je potřeba pracovat s těmi mechanismy a zpřísnit je nějakým způsobem. - Zkrátíme dobu pro dosažení nároku na důchod...

A pak jsou tam věci, které už mohly být dávno hotové, už jsme se o tom bavili včera při tom zmrazení platů. Klouzavý mandát. To už tady bylo. Tak to zabil Senát. Už to mohlo dávno, dávno být.

Kontrola České televize, Českého rozhlasu ze strany NKÚ. Také to tam je, v tom programovém prohlášení. Ale to už tady také bylo navrženo.

Teď bych si dovolil dva dotazy u věcí, které mně přišly takové řekněme pikantnější. Vytvoříme prostředí podporující zdravý životní styl. Tak by mě zajímalo, co si pod tím mám představit. Jestli půjdete příkladem v nějakém zdravém způsobu fungování, stravování, sportování, nebo jestli to má být nějaké předpolí pro třeba vyšší daně u nezdravých potravin a naopak nižší daně u zeleniny, ovoce, nebo jestli by mi mohl někdo vysvětlit, co to znamená: vytvoříme prostředí podporující zdravý životní styl. Stejně tak jako, že Green Deal je pro nás příležitostí. Tak mě by zajímalo, jak se to konkrétně projevuje, protože zároveň říkáte a před volbami jste byli velmi razantní, že budete bojovat za náš energetický mix, který je v souladu s tím atypickým postavením naší malé vnitrozemské země, bez moře, bez celoročního slunce apod. Tak co znamená, ten Green Deal je pro nás příležitostí?

Teď se dostanu tedy k těm úsporám. Vy říkáte, že dlouhodobě se počty úředníků budou snižovat. Zatím to tedy vypadá tak, že jste je navýšili. Mně to připomnělo, v jednom díle Sir Humphrey Appleby v Jistě, pane premiére!, nabral pět set úředníků, jestli si na to vzpomenete, kteří dostali za úkol uspořit počet úředníků ve státní správě. Takže jestli tomu dobře rozumím, vy jste nabrali na Úřad vlády 74 úředníků ve vztahu k těm novým třem ministrům, abyste mohli zjistit, kde jinde se dá propouštět. Zároveň říkáte, že nechcete zvyšovat daně, což já kvituji, a každé snížení tady podpořím, jako jsem to podpořil v minulém volebním období a vy to dobře víte. Nechcete škrtat, kde se to bude týkat lidí, jste říkali, což by mě zajímalo, jestli lze škrtat ve státním rozpočtu, aniž by se to těch lidí nedotklo. To by mě tedy zajímalo, kde by takový škrt byl, jestli mi někdo, třeba ministr financí, může takový škrt popsat. Napadá mě z tohoto vzorce, že budete chtít zefektivnit výběr daní, bojovat proti šedé ekonomice nebo daňovým únikům. Ale z toho, co jsem si přečetl v programovém prohlášení, ani to není pravda. Možná verbálně ano. Ale vy naopak budete chtít zrušit EET, upravovat kontrolní hlášení, takže by mě zajímala ta cesta, jakým způsobem zefektivníte ten výběr daní, jak konkrétně? Protože předtím to bylo na otázku, jak konkrétně, třeba zavedením EET nebo kontrolním hlášením, mě to také obtěžuje, ale prostě má to nějaký měřitelný efekt. Tak mě by zajímalo, co je to konkrétně to zefektivnění výběru daní.

A při té příležitosti, když jsem si to četl, tak jsem si vzpomněl, že vy jste minulý rok sem přišli s pozměňovacím návrhem úspor 80 miliard korun, takže by to možná stálo za to, abyste svůj vlastní pozměňovací návrh oprášili, a máte hned minus 80 miliard korun, jestli jste to tedy mysleli vážně. Když jste byli v opozici, tak jste chtěli škrtnout 80 miliard. Teď, když jste v koalici, tak se toho můžete chopit.

Když se podíváme na ochranu spotřebitele... (Pije.) Pardon. Děkuji za toleranci. Ochrana spotřebitele. Budu citovat: "Vyhodnotíme nedávno přijaté úpravy exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i práva seriózních věřitelů." Za to děkuji. To je přesně mimochodem můj termín - pomoc zodpovědným dlužníkům a seriózním věřitelům jsem použil v několika svých projevech při schvalování tisku 545. "Nastavíme systém tak, aby byl dlužník motivován pracovat a splácet dluh. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky. Nastavíme celý systém tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh."

A to je vlastně z toho ranku ochrany spotřebitele, exekucí, insolvencí všechno. A za mě je to, kolegové, hrozně málo. Nezlobte se na mě. A to tam ještě jsem se dneska dozvěděl, tak jsem si tam musel udělat poznámku - to je vidět, že člověk si nemůže připravit projev dny dopředu, protože jsem si dneska v Hospodářských novinách přečetl, že ta věta "Zasadíme se o zastavení těch nezákonných exekucí a zkrátíme dobu insolvenčního řízení" vypadla a že na popud předsedů klubů STAN Jana Farského a KDU Marka Výborného to prosadili zpátky do toho prohlášení, aby se to tam vrátilo. Teď jsme u té části, kde oceňuji tedy tuhle aktivitu kolegy Farského, který, když jsem ho na začátku kritizoval, tedy svým krokem tam vrátil tyhle dvě věty. Takže ony by tam ještě, kdyby nezasáhli tihle dva předsedové, tak by tam ty věty nebyly.

A, kolegové, mně to přijde, že to je slabé. Kde je nějaký blok věcí týkající se mimosoudních orgánů? Kde jsou věci, které se týkají těch nezávislých orgánů, jako je finanční arbitr, Energetický regulační úřad, který je teď na paškálu kvůli energošmejdům, kvůli krachům energií, Český telekomunikační úřad? Tam o tom není vůbec nic, o posílení těchto orgánů. Stejně tak i tím, že vláda vlastně vzala zpět ten návrh o hromadných řízeních, to jsou ty hromadné žaloby, tak tím to úplně oddálila. To je úplně stěžejní a zásadní věc. Institut hromadných žalob pomůže českým spotřebitelům více než co jiného. Konec konců to má 19 zemí a my to stejně budeme muset přijmout. My to stejně budeme muset přijmout v rámci evropské směrnice. Ale vy jste to vzali zpátky, takže celý ten proces budete muset udělat znova, a já se podívám, jaké výrazné změny vy tam uděláte, že to stálo za to to vrátit zpátky a celé to natáhnout a prodloužit. Já jsem myslel, že v programovém prohlášení se objeví něco o hromadných žalobách, ale není tam skutečně ani slovo. A přitom vy jste říkali, že ochrana spotřebitele, a to je věc, která se týká opravdu všech, opravdu všech, tak že tam bude ve větším detailu a že to je vaše priorita. Není! Mě tohle mrzí. Já v tomhle nabízím spolupráci toho podvýboru, kde mně předseda hospodářského výboru kolega Adamec oznámil, že jsme tam zatím v tom podvýboru pouze tři, to znamená, vás, kolegové, poprosím, abyste se do toho přihlásili, protože to téma potom tady samozřejmě v momentě, kdy to je mediálně zajímavé, což jsou třeba ty exekuce, energošmejdi apod., tak se k tomu vyjadřuje kdejaký politik, ale když pak jde do toho detailu, tak v tom podvýboru, kde se jde do těch vnitřností věcí, tak tam i v tom minulém období nás tam bylo pět šest a já vás tedy žádám a prosím, abyste se do toho podvýboru přihlásili, protože v tomhle můžeme pomoct. Ale v programovém prohlášení vlády, tam nějaký větší detail není.

Jinak souhlasím s tím, že dopad institutu chráněného účtu, je potřeba se na to podívat, protože ne tolik chráněných účtů je otevřeno. Tady si trochu posypu popel na hlavu já, abych to trochu vyvážil, protože se snažím měřit všem stejným metrem, protože to založení chráněného účtu je poněkud složitější, stejně tak jako je nasnadě otevřít debatu kolem Milostivého léta, které bude končit 28. ledna. Jsem mimochodem zvědav, jak tato vláda v těchto věcech bude spolupracovat s opozicí, protože když to bylo opačně, tak vládní koalice vzala do hry a spolupracovala s tehdejší opozicí, s Markem Výborným typicky, nesnažila se to tady převálcovat silou. Takže já jsem zvědav, to bude takový lakmusový papírek, jestli ta politická kultura, jak se jí budete řídit a jestli to máte skutečně v sobě, anebo prostě budete jenom využívat toho, že to je 108, a nebudete ani v těchto věcných věcech chtít spolupracovat.

Abych tam také něco, když jsem zkritizoval, ocenil v tom programovém prohlášení, tak si myslím, že za mě je to zvýšení limitu pro registraci k DPH na dva miliony. To já kvituji. Stejně tak jako změna v posouzení ze strany lékařské posudkové služby. To určitě ocení lidé se zdravotním postižením. To je v pořádku.

Našel jsem tam také větu proklientský přístup finanční správy. To bych se chtěl pana ministra financí zeptat, co to je proklientský přístup. To si já umím představit právě u těch věcí týkajících se ochrany spotřebitele, v těch soukromých firmách proklientský přístup. Jak to vypadá u té finanční správy, když je jako proklientský přístup, co si pod tím má člověk představit. Stejně tak jako konsenzuální řešení rodičovských konfliktů. To si myslím, že je v pořádku.

Z těch dvojích metrů - a já jsem tady o tom mluvil od začátku. Ten dvojí metr je protkán tím fungováním této vlády doposud i tím programovým prohlášením i těmi personáliemi. Tak mě zaujalo ještě pár věcí, ke kterým bych se vrátil. Jak už jsem řekl, na Úřadu vlády přibylo 74 úředníků, zatímco za minulé vlády jich naopak 267 bylo odejito, šktrnuto. To znamená, že možná navenek to vypadá - a já to neustále vysvětluji v televizních debatách - že to tam za té minulé vlády všechno nabobtnalo o státní úředníky. Já říkám, že to bylo o zaměstnance v regionálním školství, zaměstnance v bezpečnostních strukturách, nikoliv o ty úředníky. A tady konkrétně je, že na Úřadu vlády bylo o 267 úředníků méně. Teď je plus 74, ale ten mediální obraz vypadá, jakože předtím to bobtnalo, ale teď vy to škrtáte.

Stejně tak s tím, že se budete chovat jinak k opozici. Já bych tady připomněl třeba poměrné zastoupení ve vedení Sněmovny. V minulém období to bylo tři tři. Teď je to pět jedna. Možná v pátek pět dva, pokud se zvolí místopředseda za ANO. Mě trochu mrzí, že při každé debatě, kdy my se k tomu vrátíme, tak mi vždycky kolegové řeknou. Když my říkáme, že máme rekordní počet místopředsedů ve Sněmovně nikoliv kvůli ANO, ale kvůli tomu, že těch koaličních stran je pět. Abyste mohli uspokojit všech pět subjektů, tak vy říkáte, aby se ANO vzdalo toho místopředsedy. V té chvíli by došlo k neuvěřitelné situaci, že klub, který je 18 x menší, by měl stejné zastoupení ve vedení Sněmovny. 18 x menší je klub Pirátů oproti klubu ANO. No tak to ale poměrné zastoupení není, to se na mě nezlobte. Tady se vždycky na to poměrné zastoupení bral zřetel.

Stejně tak když se bavíme o tom - a já už jsem o tom mluvil na začátku - jak dlouho, když člověk bude mluvit, jestli to, že mluví hodinu, je obstrukce nebo není. My už jsme to zažili u té volby místopředsedů nebo vlastně předsedkyně Sněmovny. Já tady připomenu, že vy jenom v jediném bodě volby do Rady České televize jste si kumulativně nabrali 38 hodin pauz a to bylo v pořádku.

Prostě opravdu takhle není možné, není možné to vidět takhle černobíle, že někdy, když se vám to hodí, tak skutečná obstrukce - což je, když si berete ty pauzy přes noc - a vy si na to vzpomenete dobře, já jsem se vám nabídl, že na tu pauzu na klub k vám přijdu si vás poslechnout, jak se tam radíte, když mě tam pozvete přes noc a nikdo mě nepozval - tak je skutečně obstrukční záležitost. Ale když člověk tady mluví k věci, klade otázky, konkrétní otázky na ministry - předpokládám, že budou nějakým způsobem odpovídat, kdy jindy, dneska je vlastně první den - a rozumím, tím se to natáhne. Protože vy odpovíte, my můžeme na to reagovat. To je ale normální. Ale když někdo neodpoví, tak se to možná o hodinu uspíší, možná že ani to ne. Ale tohle přece není obstrukce, tohle přece není obstrukce.

Stejně tak jako i některá opatření. Vrátím se lehce k tomu covidu, kdy tady bylo slibováno, že se vrátí ty PCR testy do hry a že nebude žádné povinné očkování. To říkal pan ministr. Ani jedno se zatím do hry nevrátilo. Jestli bude povinné očkování, doposud nevíme. To rozhodnutí se odkládá, PCR testy se doposud neuznávají. Předtím za to byla vláda kritizována a teď se v tom pokračuje. Za mě dvojí metr.

Suma sumárum, dámy a pánové. Připravovali jste se na to vládnutí čtyři roky, někteří z vás dokonce osm let. Ten výsledek, nezlobte se na mě, tomu za mě neodpovídá. Jak z hlediska tedy těch personálií - to jsem tady řekl, typicky s těmi náměstky a s tou odborností, kompetentností - tak z hlediska připravenosti, profesionality. Ale třeba i z hlediska změny komunikace. Já jsem viděl několik tiskovek této vlády a některých ministrů. Tam byly povoleny tři otázky a konec. A zase máme typický dvojí metr. Když tohle někdy dělala předchozí vláda, tak to byla neúcta k práci novinářů a k veřejnosti. Když to dělá tato vláda, tak je to proto, že má hodně práce. Takže ono se dá samozřejmě na tu jednu věc dívat různě. Ale já zase na to takhle upozorňuji, protože si toho všímám.

Vy jste mluvili o změně, že to budete dělat jinak. Většinou když člověk něco koaličnímu politikovi, ministrovi, vytkne - nebo i při debatě na sociálních sítích, zejména v té twitterové bublině, která to teď sleduje, jak mi psali - tak když už nevíte kudy kam, tak odpovíte, že jste to přece dělali taky. Takže vlastně jakoby kopírujete to, co jste předtím kritizovali. Ale to přece není ta změna. Vy jste přece vyhráli na tom negativním vymezování se, že to bude změna.

To přece nebylo o obsahu. Už o tom mluvili moji předřečníci. To nebyl střet o tom, jestli tady má být zavedeno euro, zvýšit daně, snížit daně. To nebyl střet o tom, jestli máme jít tou progresivní cestou různých věcí, jestli se tady má zavést manželství pro stejnopohlavní páry. Ten obsah z toho úplně vypadl. To bylo o té změně, to bylo o tom negativním vymezování. V momentě, kdy ta změna nastupuje, vy řeknete - no ale vy jste to dělala taky, tam my taky, tak my můžeme. Ale to přece není ta změna. To se na mě prosím pěkně nezlobte.

No a na závěr si dovolím, jak jsem slíbil na sociálních sítích, takový typ, když tam máte hledání toho národního ptáka v kapitole Životní prostředí píšete. Ve spolupráce s Českou společností ornitologickou podpoříme celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka. Tak jsem si řekl, že bych vám pomohl a tím bychom si odškrtli ten jeden úkol v tom programovém prohlášení. Prosím není to ani holub, který všechno pokálí, není to ani straka, jak mi někteří radili, dokonce to není čáp, jak mi bylo doporučování. Nebo ptáci, jako třeba blboun nejapný, který už vyhynul, nebo kulíšek a podobně.

Ale napadlo mě, že vám tady nabídnu - a podobnou se jménem jednoho bývalého politika je čistě náhodná - já bych vám nabídl kalous ušatý. Kalous ušatý je totiž středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých - teď to čtu, protože to neznám - s charakteristickým prodlouženým opeřením připomínajícím ušní boltce, díky kterému získal svůj název v mnoha světových jazycích. A teď pozor. V České republice se jedná o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov vůbec. Je aktivní za soumraku a v noci, v zimě přes den se přitom často sdružuje v menších skupinách. Teď pozor. Kalous ušatý, pane premiére - v jeho potravě se nejčastěji objevují hlodavci, díky čemuž je považován za užitečného. (Smích v sále.)

A máme to tady. Ale samozřejmě požírá i jiné savce, menší druhy ptáků a hmyz. Ale to nějakým způsobem překonáme. K hnízdění nejčastěji využívá opuštěná hnízda krkavcovitých ptáků, kam klade tři až sedm světlých vajec. Našel jsem na Wikipedii, nejsem odborník, nebudu to ze sebe dělat. Tolik můj návrh. Můžete si odškrtnout jeden úkol. Já vám děkuji za pozornost a přeji, aby dnešní svátek demokracie dopadl stejně kultivovaně jak zatím probíhá. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

Psali jsme: Nacher (ANO): Když to smysl má, je koordinace nedostatečná Nacher (ANO): Koalice/nekoalice Nacher (ANO): To rozhodně není poměrný systém Nacher řádil. Piráti nula, nic! Sněmovní mela o dobře placená místa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama