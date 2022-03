Nacher (ANO): Kolega Skopeček vždycky vytrhne jednu věc z kontextu

reklama

No já musím ještě jednou na kolegu Skopečka. Mně je to hrozně líto, on vždycky vytrhne nějakou jednu věc z kontextu a nezařadí ji do souvislostí. Tak já teď udělám něco proti němu i proti sobě, protože v tomhle máme stejný názor, a to, že srovnám, jaká je inflace na územích, která platí eurem a korunou. To je úplně to samé vytržení z kontextu.

Průměr eurozóny 5,8, na Slovensku 8,2, u nás 11,1 a je to důvod, proč jakoby přijmout euro a odejít z koruny. Za mě je to úplně stejná demagogie, která s tím nesouvisí. Je potřeba to vnímat v nějakém kontextu.

Tato čísla je (nesrozumitelné) reakce v rámci nějaké tweetové komunikace subjektu, který tady právě tlačí euro. Ale to je přesně ono. Vezmu jednu věc, jednu výseč, na všechno ostatní se vykašlu a řeknu, je to kvůli tomu. A přesně to se stalo i s tím - my jsme zvedli v minulém roce platy a to je ten základ inflace. Je to úplně stejné jako s tím eurem.

Jinak ještě poznámka k tomu předchozímu. Já jsem rád, že pan předsedající mě nechal dokončit projev. Já jsem mezitím zjistil, jak je to s tou změnou jednacího řádu a zrovna tahleta věc údajně, co se týče programu a pravidel u třetího čtení, se nezměnila. Ta je tam stejná a to pravidlo je tam stejné posledních, nevím, iks let. Tam zrovna k žádné změně od 1. 1. nedošlo. Tak jenom aby to bylo úplně jasné. Nejsem znalec jednacího řádu a byl jsem na to upozorněn, tak to tady říkám na mikrofon.

Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



