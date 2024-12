Nacher (ANO): Opravdu budete hlasovat pro přílepek, který s novelou zákona nesouvisí?

Tak děkuji, paní místopředsedkyně.

No, já budu hovořit o novele zákona o elektrických komunikacích. My jsme ve druhém čtení, takže teďka tady se mají načítat pozměňovací návrhy. Vy tam vidíte červeně Mariana Jurečku, který načte ten svůj návrh, který je klasickým přílepkem.

Připomenu, o čem je tenhleten tisk 774, protože jsem s dovolením byl na začátku tohohle tisku. Skoro bych řekl, že jsem iniciátorem, minimálně byl iniciátorem podvýbor pro ochranu spotřebitele, což mi, doufám, potvrdí i koaliční poslanci, kteří tady sedí. Cílem toho návrhu je totiž rozšířit působnost ČTÚ - Českého telekomunikačního úřadu - který vykonává komunikační činnost mezi účastníky - uživateli a operátory. ČTÚ doposud totiž rozhoduje spory týkající se dluhů za služby elektronických komunikací. Ale v průběhu let se služby rozšířily a najednou nastalo to, že vy máte jako spotřebitelé spoustu věcí v té faktuře a jenom část z toho můžete řešit přes ČTÚ a tu další část musíte dát k soudu.

Tady jsou položky, které jsme řešili na tom podvýboru a kde jsme vyzvali Ministerstvo průmyslu a obchodu - to tam byl ještě ministr Síkela - kde jsou položky, které jsou zařazené do gesce ČTÚ, a ty, které vlastně dneska ČTÚ neřeší, ale do budoucna chceme, aby je řešilo, aby to bylo prospotřebitelské, aby to bylo přehledné. Tolik ta původní myšlenka.

No, a najednou se tam vlastně začaly - a to mělo být během pár týdnů, pár měsíců hotové, to je skutečně rok a půl, dva, nevím - najednou se to vlastně celé začalo prodlužovat. Nejprve se tam objevily nějaké věci týkající se telemarketingu, což jsem moc nepochopil proč. Protože to je věc - to je to obrácení opt-in, opt-out - která je čerstvá a zatím funguje. Nevím, tak to vypadá, že tahleta změna neprojde. Pochopil jsem, že se to rok zdržovalo proto, že se řešily mezi ministerstvem, operátory a ČTÚ, ale zejména mezi ministerstvem a operátory nějaké náhrady za odposlechy nebo něco takového. Tomu ještě rozumím, že to spadá pod zákon o elektronických komunikacích.

Vůbec ale nerozumím tomu, jak je možné, že se tam objevil návrh odložit právo na digitální služby o dva roky, který s tímhletím vůbec nesouvisí. Nezlobte se na mě, tohleto je neuvěřitelné. My tady řešíme elektronické komunikace, my tady řešíme kompetence ČTÚ, Českého telekomunikačního úřadu, a najednou se tam objeví digitalizace. Vždyť to tam přece vůbec nespadá. Nezávidím tu roli novému panu ministrovi Vlčkovi, protože on vlastně teďka tady bude nositelem něčeho, kde velká část z toho se té původní materie vůbec netýká.

Já teďka nevím mimochodem, dámy a pánové - a to by mě tedy zajímalo - jakým způsobem se pak s tím popasujeme, když ten pozměňovací návrh projde, jak budu hlasovat o celku, když jsem byl původním iniciátorem té změny. Rozumíte mi? Takže my tady připravíme prospotřebitelskou změnu, pak tam dáme přílepek, který se týká úplně něčeho jiného. Vy, když ten přílepek odhlasujete, tak ten původní zákon a záměr vlastně je rozšířen o něco, co tam být nemělo, a teď já jako původní iniciátor té změny, která má pomoci spotřebitelům, tak vlastně budu hlasovat proti tomu, pokud nesouhlasím s tím, aby se právo na digitální služby posunulo o dva roky? Teďka neřeším přímo ten pozměňovák Mariana Jurečky. To si řekneme asi ve třetím čtení, co z toho vyplývá. To mi tedy řekněte, jak se s touhle věcí popasovat.

To opravdu, kolegyně, kolegové, skutečně budete hlasovat pro přílepek nesouvisející s novelou o elektronických komunikacích? To skutečně budeme dávat různé věci, kde vám se něco nepodaří, tak vy budete vybírat jakoby nejpříbuznější zákon, nebo tam, kde to podle vás tak nebije do očí, a budete tam dávat tyhlety věci, které už Ústavní soud několikrát označil za přílepky? Tady - já to teď říkám na mikrofon pro případný Ústavní soud - skutečně nás poslance, dostáváte do nevděčné role, kdy my chceme hlasovat o zákonu o elektronických komunikacích...

Pojďme se pohádat o tom telemarketingu - tady vidím kolegu Munzara - pojďme se o tom pohádat. To jsou věcné věci, tam to může dopadnout hlasováním, jak chce, a pak samozřejmě to nezmění můj pohled na ten celek, protože respektuji, že většina rozhoduje. Ale v momentě, kdy ta většina rozhodne, že tam dá přílepek, který s tím nesouvisí, tak mě najednou nutíte, abych hlasoval pro celek s věcí, která tam vůbec nepatří. Říkám to tady na mikrofon, protože tím vlastně poškozujete celou tu věc.

Takže, dámy a pánové, já jsem chtěl využít tohohle druhého čtení a požádat vás jako předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde jsme opakovaně tohleto probírali - a fakt to byl porod, musím říct, protože ne vždycky ČTÚ se vším souhlasila. Doufám, že kolega Zuna, který támhle sedí, mi dá zapravdu. Já jenom nechci, aby se to kontaminovalo věcí, která s tímhletím fakt nesouvisí. Prosím, rozum do hrsti, ať si to Marian Jurečka dá do něčeho jiného, anebo ať si udělá nějakou samostatnou normu, zákon, novelu, cokoliv, iniciativu, ale ať to prosím nedává do této jinak užitečné a celkem subtilní novely.

Děkuji za pozornost.