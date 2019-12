Němcová (ODS): Jak se ta dnešní Komunistická strana Čech a Moravy úplně změnila...

Děkuji za slovo. Budu reagovat na to, co zde bylo řečeno od zástupců Komunistické strany Čech a Moravy o tom, jak oni jsou už tou jinou komunistickou stranou, tak dovolte pár faktů, které je potřeba tady zmínit.

Myslím, že to bylo v roce 2012, kdy uspořádala Komunistická strana Čech a Moravy výstavku ve svém sídle, která opěvuje úspěchy Severní Koreje. Pan předseda Filip tklivý dopis zástupcům severokorejského státu, když zemřel Kim Čong-il a říká, jaký to byl úžasný vůdce, nezpochybnitelná autorita a o těch koncentrácích a statisících mrtvých v této zemi nepadlo ani slovo. Vzpomínám si také na to, když pan tehdejší asistent pana poslance Dolejše napsal na svůj facebook slova o tom, jak všichni pravičáci podnikatelé by měli být rozvěšeni po našich městech - to bylo myslím v roce 2014 nebo v roce 2015. Vzpomínám si na to, jak pan předseda KSČM Vojtěch Filip se zdráhal označit okupaci roku 1968 jako okupaci a označit jako hanebnost zvací dopis tehdejších komunistů, kteří okupanty do naší země pozvali.

Vzpomínám si na to, jak Marta Semelová vykládala v roce 2015 nebo 2014, to je jedno, ale bylo to před pár lety o tom, že vlastně ta Milada Horáková si za to může sama, vždyť se ke všemu přiznala. Tak to jenom, abychom věděli o tom, jak se úplně změnila a od své minulosti se odstřihla ta dnešní Komunistická strana Čech a Moravy.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

