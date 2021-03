Němcová (ODS): Vyslovit nedůvěru vládě. Jenom za tento týden je důvodů dost

reklama

Pondělí 22. 3.

- NKÚ oznámil, že vláda podcenila přípravu na pandemii, nakupovala nekvalitní ochranné pomůcky za miliardy korun. Ministerstva vnitra a zdravotnictví nespolupracovaly, nákupní týmy uzavíraly pro stát nevýhodné smlouvy s neprověřenými dodavateli. Jen náklady na dopravu z Číny jsou ve výši 987 miliónů korun. Klanění na letišti vskutku za všechny peníze. 13,3 miliónu respirátorů v testování neuspělo, dostali je zdravotníci a lidé v sociálních službách. Věc šetří policie.

- Premiér odjel za prezidentem do Lán, jednali prý o pudinku. Věru rafinovaný krycí název pro odvolání Blatného a Petříčka.

- Soud rozhodl, že ministerstvo financí jednalo protiprávně, když odmítlo zveřejnit zprávu Olaf o Babišově “podnikání” s dotacemi.

Úterý 23. 3.

- ČR mohla mít o hodně více vakcín. Vláda to odmítla a zajistila podstatně méně dávek, než mohla. Proto budou naši občané naočkováni mnohem později a uzávěry škol, kultury, sportu i podnikání budou zbytečně prodlouženy. Je to nejhorší zpráva, kterou jsme mohli dostat. Vláda věděla, že to trestuhodně nezvládla, proto ten kvalt se Sputnikem.

Středa 24. 3.

- Potvrzena informace, že do poloviny dubna má přijít do ČR pět milionů antigenních testů pro plošné testování žáků. Odborníci varují, že jde o nevhodné testy, většina výrobků doporučených ministerstvem zdravotnictví je z Číny, účinnost některých je pouze 25 procent. Ministr zdravotnictví ohlásil blížící se kolaps rozpočtů zdravotních pojišťoven. Do konce roku mají být vyčerpány jejich rezervní fondy. Na šunty ale ještě máme. Kolik peněz platí pojišťovny za testování zdravotnické sekci premiérova byznysu, ministr neoznámil.

Čtvrtek 25. 3.

- Ústavní soud shledal, že vyhlášení nouzového stavu na žádost hejtmanů znamenalo obejití sněmovny a je protiústavní.

- Ministr kultury Zaorálek nebyl pozván na jednání premiéra s houslovým virtuosem Pavlem Šporclem o stavu kultury v čase pandemie. Pozvání dostala ministryně financí a dvojministr Havlíček. To aby pan Šporcl pochopil, že o kulturu se starají pouze ministři za ANO. Marketingová mašina jede, volby se blíží, ČSSD už neslouží ani za rohožku premiérových špinavých bot. Ministr Zaorálek chtěl v ČT (Události, komentáře) prokázat, že je pánem kultury a má dobrý přehled. A tak národu po jakešovsku sdělil výši příjmů pana Šporcla. Bylo to ve stylu: “Pavel, takovej fajn kluk, ale kolik von bere!”

Snad si nyní umělci dobře rozmyslí, než se pustí do kritiky této vlády. To, že kulturu přebírá premiér, nevěstí nic dobrého. Po očkování a maturitách to bude další nešťastný zářez na jeho pažbě. Když může prezident na Hradě šířit virózu u korunovačních klenotů a upalovat trenky, proč by se nemohly v Národním divadle třeba chovat slepice? Ve zlaté kapličce by snášely zlatá vejce a na každém by byl nápis “Národ sobě.”

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Němcová se rozčílila na Facebooku. Fanoušci taky. Jenomže cenzura zaspala. Takže tady to máte z první ruky. Šporcl, Zleman, Babiš, prachy, Fiala... „Vláda řekla: Klidně si vychcípejte.“ Tohle Babiš neuslyší rád. Ale Radomil Bábek má jasno Co paní Pekarová neví. Zbořil školí o „autonomním“ Protektorátu Němcová (ODS): Zatýkací dopis

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.