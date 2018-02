Němeček (ČSSD): Jedná se o pokračování politicky motivované čistky

Moje odvolání je čistě účelové a bezdůvodné. Týden poté, co Fakultní nemocnice v Ostravě oznámila rekordní hospodářský výsledek, jímž je zisk ve výši 111,2 milionu korun, mi ministr prostřednictvím médií sdělí odvolání. Do dnešního dne jsem od něj osobně ani od jiných představitelů úředu neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti s moji prací. Jedná se o pokračování politicky motivované čistky. Slova o "odborné destabilizaci" ostravské fakultní nemocnice poškozují její dobré jméno a naprosto neodpovídají zkušenostem téměř 45.000 hospitalizovaných pacientů jen v loňském roce. Jsem hrdý na tým, s kterým jsem mohl mnoho let spolupracovat a přeji jim vše dobré.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA ČSSD



