Nerudová (STAN): Jsem nominovaná do parlamentních „Oskarů“

Jako jediná česká europoslankyně jsem nominovaná do parlamentních “Oskarů”.

Když jsem kandidovala do Evropského parlamentu, můj cíl byl přiblížit Evropu domů – k vám. Aby Brusel nebyl vnímán jako vzdálené a nepochopitelné místo, ale jako něco, co má přímý dopad na náš každodenní život.

Každý den se o to snažím – i díky sociálním sítím, které pro mě nejsou jen o fotkách, ale hlavně o budování mostu mezi vámi a evropskou politikou.

O to víc si vážím, že právě za tuto práci jsem byla zařazena do užšího výběru MEP Awards 2025 v kategorii Best Use of Social Media.

Díky, že mě sledujete, komentujete, píšete – jste toho součástí.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

