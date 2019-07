Niedermayer (TOP 09): Smutná podívaná v Londýně

Smutná podívaná v Londýně..

Kdyby to nebylo tak moc vážné, bylo by to docela vtipné.

Jedna z možností, jakou chtěl jeden z strůjců Brexitu, kandidát na premiéra (nevybraného volbami), pan Johnson, dosáhnout Brexitu i bez dohody s EU a podpory parlamentu, byla, že jistou "obstrukcí" ho na pár klíčových dnů "vypne", aby mu "jeho Brexit" nepokazil.

Na to poslanci reagovali "konstrukcí", která je nutí v klíčových dnech zasedat a tento plán tak zatím odvrátili.

Nevím, jak to skončí.

Potvrzená šéfka komise, pani van der Leyen vyjádřila svou preferenci prodloužit dobu na jednání, pokud to pomůže. Zcela stejně to vidím i já. Ale kromě toho, že by se na tom muselo shodnout všech 27 zástupců státu, by o to pan Johnson (nebo jiný premiér) musel požádat. A to není dnes vůbec jisté...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): "Český přístup" by se nám mohl zle vymstít... Niedermayer (TOP 09): Proč? Niedermayer (TOP 09): Promlčeti zlato? Niedermayer (TOP 09): Jasný úkol pro finančák a možná i policii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV