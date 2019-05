Niedermayer (TOP 09): Zní to jako "mission impossible"

Co k tomu říct?

Theresa May na sebe vzala nesnadný úkol vyvést z EU hluboce rozdělenou zemi s neskutečně rozhádanými politiky dle vůle většiny lidí z nedomyšleného referenda. Aniž by existovala jakákoliv shoda na to jak, a kam.

Zní to jako "mission impossible".

A ukázalo se, že to je "mission impossible".

Theresa May, která od počátku (myslím vědomě) obětovala vlastní kariéru, neuspěla ne proto, že není Tom Cruise, ale proto, že tamní politici (zejména její spolustraníci) všechny možné návrhy zablokovali.

Jistě, v lecčems zjevně udělala chybu, ale její nástupce to bude mít snazší jen tehdy, pokud do "Westminsteru" (kde sídlí parlament) a ideálně na celé "Ostrovy", konečně dorazí zdravý úsudek, který se bude odvíjet ne od lží, ale faktů, a místo politických bodů a úspěšných tweetu bude hledat řešení pro budoucnost UK...

P.S. Zárodky něčeho, co může vést k podobnému průšvihu, třeba na jiné téma než ..xit, vidím ve spoustě zemí. A jejich prevence, tedy mimo jiné potlačení vlivu lhářů a mystifikátorů, je třeba nejen v UK...

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Mobilizace proti 'Česku, popelnici Evropy' nevyšla, Babiši Niedermayer (TOP 09): Posty plné polopravd, jak ukazuje tým pana Babiše Niedermayer (TOP 09): O mých třech volbách a zpětné vazbě Niedermayer (TOP 09): Český národní zájem je jako Yetti - všichni o něm mluví a nikdo ho neviděl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV