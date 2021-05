Novák (ANO): Jestli je vám jedno, v jakých podmínkách žijí děti, mně to jedno rozhodně není

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já už jsem tady měl při minulé rozpravě docela dlouhý popis komplexního pozměňovacího návrhu, který jsme podali společně s poslanci Lucií Šafránkovou, Alenou Gajdůškovou, Hanou Aulickou Jírovcovou, Janem Bauerem, Janou Pastuchovou, Lenkou Dražilovou, Evou Fialovou, Davidem Kasalem, Karlem Raisem a Věrou Procházkovou. Postupem času a samozřejmě na základě i dalších informací a objektivních informací jsme se k tomu tisku ještě jednou v rámci naší skupiny předkladatelů vrátili. Musím říct, že jsme celkem intenzivně pracovali a v rámci tisku jsme ještě udělali pár úprav a řekl bych, dá se říct, i ústupků, především v oblasti úpravy rodičovského příspěvku. V nově nahraném komplexním pozměňovacím návrhu již odebrání rodičovského příspěvku není ošetřeno. Není ani vhodná doba, abychom nyní rodičovský příspěvek pěstounům odebírali či zamítali.

Dál samozřejmě, a to především s ohledem na dopis pana ombudsmana, i když vlastně v době, kdy jsme načítali ten komplexní pozměňovací návrh, byl zároveň další pozměňovací návrh k předloženému komplexu, a to byla účinnost - takzvaná dělená. Tu účinnost jsme už taky zapracovali do jednoho komplexního pozměňovacího návrhu. A musím říct, že mě docela mrzí, že si pan ombudsman vlastně nevšiml, že tam řešíme tu účinnosti, že si nevšiml toho, že tam vlastně dáváme prostor i těm sociálním službám a OSPODům a dalším organizacím na to, aby pomohly těm lidem v nouzi. Protože rozhodně ten zákon jako takový nechceme, aby ty lidi připravil o bydlení, vyhnal na ulici. To rozhodně nechceme. My chceme prostě jen a pouze rovná pravidla a taková pravidla, která nebude možné obcházet, a taková pravidla, která budou rovná ke všem. Nic jiného vlastně nechceme. To je náš záměr.

A proto samozřejmě k té účinnosti musím říct, že od schválení zákona bude nějakých pět let například na to, aby si lidé dali do pořádku své bydlení. Nevím, kdo z vás byl ve vyloučených lokalitách, v bytech, ve kterých lidé žijí. Chápu, že dospělý člověk je svobodný, může se rozhodnout sám, jak bude žít, jestli bude žít v hezkém bytě, kde poteče voda, kde bude topit topení, kde bude sklo v oknech, kde půjdou zavřít dveře od bytu, kde budou toalety, kde bude sprcha, prostě takové ty základní věci, které dnes člověk tak nějak využívá a bere jako samozřejmé. A naše definice bytu není nějak přísná. Chápu, že kdybychom tam dali, že byt, na který se pobírá dávka, musí mít připojení k wifi, tak asi by to zvedlo nějakou vlnu nevole. Ale představte si, že ten dospělý člověk má nárok na to, aby se rozhodl, je svobodný. Ale měli bychom si taky uvědomit, že v těch podmínkách s těmi dospělými žijí děti. A jestli je vám jedno, v jakých podmínkách žijí děti, mně to jedno rozhodně není. A měli bychom se právě starat o ty bezbranné, ne o ty, kteří se bránit umí, ale hlavně o ty bezbranné. A tohle je jedna ze zásadních věcí.

Takže já víceméně, co se týká toho tisku jako takového, a najdete ho v systému pod číslem 8404, vás žádám o jeho podporu, protože skutečně ten tisk má smysl a ten tisk narovnává podmínky života lidí. A o tom se tady celou dobu bavíme, o životě lidí. Nikdo nikoho nechce vyhánět na ulici, nikdo nikoho nechce připravit o život. Nechceme, aby nám lidi umrzli na ulici, rozhodně ne. Takže, prosím, uvědomte si už konečně, že chceme pouze rovná pravidla pro všechny.

Co se dále týká tohoto tisku jako takového, tak jsme se v rámci - paní Jirkovou teď nevezmu. (Poslanec komentuje příchozí telefonní hovor.) Pozdě, ale přece volá paní náměstkyně. Že jsme se v rámci i těch našich túr po úřadech práce, po vyloučených lokalitách na základě diskusí, které jsme měli s těmi lidmi, a měli jsme i diskuse právě se sociálními pracovníky, kteří nám v tom terénu říkali: no konečně, konečně se o ty lidi někdo zajímá, konečně nám budou chodit děti do školy a konečně nám třeba pár lidí začne chodit do práce, vždyť nás už to tady taky nebaví je vodit za ruku, za to jsem taky moc rád. Mimo jiné však chápeme, že dnešní informační systémy, které má v gesci Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou obrovsky složité. Formuláře, které musí lidé vyplňovat, když si jdou požádat, a já doplním, když si jdou oprávněně požádat o dávku, tak je neštěstí takový formulář vyplnit. A musím tedy říct, že jsem schopný si vyplnit daňové přiznání bez toho, abych si četl nějaké vysvětlivky nebo musel někam telefonovat, aby mi poradili. Ale přiznám se, že bohužel nejsem schopný na první dobrou dneska například požádat o dávku na živobytí. A samozřejmě toho využívají potom ty neziskové organizace, které nás bijí a říkají: vy těm lidem na úřadu práce nepomáháte, vždyť přece ti úředníci za ně mají tu žádost vypsat. To je přece jejich práce. Není, není to jejich práce. Úředník má posoudit, zda je žádost v pořádku, nebo ne.

A proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v rámci tohoto tisku schválila doprovodné usnesení.

A to doprovodné usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. žádá vládu, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí České republiky, aby provedla revizi všech formulářů používaných v rámci žádostí o dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi v rámci dávkových systémů z pohledu

a) uživatelské přívětivosti, b) potřebnosti a nezbytnosti jednotlivých údajů, c) duplicit jednotlivých údajů, d) potřeby existence jednoho komplexního formuláře, který by se používal při opětovném dokládání podkladů k jednotlivým dávkám, a následně výsledek této revize předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky do 30. 6. 2021;

II. žádá vládu, aby uložila ministryni práce a sociálních věcí České republiky, aby do 15. 9. 2021 předložila Poslanecké sněmovně zprávu o aktualizaci formulářů provedené na základě opatření vyplývajících z výsledků revize provedené dle bodu 1 tohoto usnesení a o jejich zavedení do praxe.

Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost a ještě jednou vás moc žádám o podporu komplexního pozměňovacího návrhu.

