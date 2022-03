Novák (ANO): Nabídl tehdy pan Polčák obcím své služby jako europoslanec, politik, předseda Sdružení místních samospráv, nebo advokát?

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jinak než Vrbětice, europoslanec Polčák, bývalý předseda SMS a člen předsednictva hnutí STAN. Já si vás dovolím požádat o zařazení nového bodu této 16. schůze s názvem Nemorální jednání a zneužití Sněmovny Parlamentu členem předsednictva STAN Stanislava Polčáka v kauze Vrbětice. Anketa Vážíte si Jaromíra Nohavici? Ano 95% Ne 2% Nezajímá mě 3% hlasovalo: 21269 lidí

Důvodem této mojí žádosti je bezprecedentní chování europoslance Stanislava Polčáka, místopředsedy hnutí STAN, bývalého předsedy Sdružení místních samospráv, který v období, kdy obce postižené výbuchy ve Vrběticích bojovaly o odškodné, jim nabídl své služby a kontakty s cílem získat pro tyto dotčené obce odškodné. Tehdy však nikdo nevěděl, jakou cenu si pan Polčák naúčtuje a na základě čeho. Nyní se bavíme o provizi cca 8 milionů korun, kterou pan Polčák chtěl, teď už ji zase nechce, teď chce odměnu za práci pro své kolegy, nevíme jakou, nevíme za co. Dobře, uvidíme.

Dle pana Polčáka nejdříve došlo k mylné interpretaci médii a následně se zřekl svého honoráře. No ale kolik má tedy opravdu být to skutečné odškodné nebo odměna pro právní kancelář? Kdo ji vlastně dostane a za jakou konkrétní práci? Já jako spolupředkladatel návrhu zákona o odškodnění Vrbětic a dalších obcí vím velmi dobře, že tu novelu finalizovala legislativa Ministerstva vnitra. Pro novelu v minulém volebním období zvedli mimo tří nepřítomných poslanců všichni. I vy, kteří jste tady v následujícím období. Podle mého názoru byli všichni panem Polčákem využiti a zneužiti v jeho finanční prospěch. A ano, přiznávám, že i já. Při jednáních s panem Polčákem jsem jím samotným byl ubezpečen, že to dělá téměř zdarma. A já se nyní ptám: Nabídl vlastně tehdy pan Polčák obcím své služby jako europoslanec, politik, předseda Sdružení místních samospráv, nebo advokát? Pan Polčák propojil naprosto bezprecedentně několik rolí a vedle toho, že je místopředsedou hnutí STAN a europoslancem, je současně i advokátem. A právě jako advokát nejspíš nabídl obcím z okolí Vrbětic zastupování při jednání o odškodnění. Jako politik a člověk, který má z titulu své eurofunkce přístup i k nám do Poslanecké sněmovny, disponuje výhodami minimálně v přístupu k informacím. A právě tyto informace a kontakty se následně rozhodl zobchodovat.

A jaké jsou důkazy? Určitě si mnoho z těch z vás, kdo to v tom období hledání řešení a projednávání zákonné úpravy, která by měla odškodnění obcí řešit, vzpomene na to, jak vás i mě pan Polčák obcházel a žádal o podporu. A tehdy ne jako právník, ale jako politický zástupce STAN. Po celou dobu nás jako politik také utvrzoval v důležitosti přijetí zákona o odškodnění postižených obcích. A následně si jako advokát řekne o provizi téměř osm milionů. Fajn. Nejde snad o překročení všech mezí a kodexů této Sněmovny? Neměl by tento pragmatický souběh řešit také orgán Advokátní komory? Kolik pobíhá po této zemi bývalých nebo současných politiků s právním vzděláním, kteří nabízejí své služby, které umějí prostřednictvím Poslanecké sněmovny zobchodovat?

Dalším megaproblémem této kauzy je zneužití ostatních poslanců z regionu, zneužití starostů a zneužití krajských zastupitelů. Například v obci Vlachovice se při hlasování zastupitelstva o schválení výplaty, které proběhlo minulý týden, ozvali opoziční zastupitelé s tím, že měli dle informací od pana starosty zato, že to pan Polčák dělá zdarma jako jejich zastánce a z pozice předsedy Sdružení místních samospráv. Od paní místostarostky Moniky Hubíkové ze Slavičína jsem byl taktéž ubezpečen, že o podmínce odměny dopředu neměli tušení a v současnosti Polčákův požadavek posuzuje jejich právník. Ptám se vás, poslanců, je to v pořádku? To, že pan Polčák doslova zobchodoval prosazení zákona číslo 326/2021 Sb., tedy zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničního skladu Vlachovice-Vrbětice? Je to v pořádku? Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na pořad schůze, a to ve čtvrtek jako první bod.

Musíme okamžitě tuto bezprecedentní situaci řešit a zastavit. Tohle se nesmí nikdy opakovat. Sněmovna přece k tomuto nemůže být zneužívána. Je ohrožena důvěryhodnost Sněmovny i poslanců jako jednotlivců. Nedělám si iluze, že zejména koaliční poslanci budou s tímto zařazením souhlasit. Ukážou tak ale na sebe, čeho jsou všeho schopni a o co jim ve skrytu duše za všemi líbivými hesly pro občany této země vlastně jde.

Znovu tedy vyzývám a především poslance TOP 09, kde se Polčák narodil, a poslance STAN, kde Polčák nyní přebývá, aby neklopili zrak před tak zásadním problémem. Jelikož pokud takové jednání projde bez povšimnutí, ztratí tato Sněmovna již tak malou důvěru občanů zcela. Děkuji.

