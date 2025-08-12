Novotný (SPD): Středočeský kraj největší obětí financování krajů

12.08.2025 9:15 | Monitoring

Středočeský kraj je největší obětí nespravedlivě nastaveného financování krajů. Musíme to změnit.

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Ing. Mgr. Tomáš Doležal, MBA napsal smutný, ale pravdivý článek o tom, jak Středočeský kraj je největší obětí nespravedlivě nastaveného financování krajů. Musíme to změnit. „Středočeský kraj dostává v současném systému rozpočtového určení daní v přepočtu na jednoho obyvatele částku ve výši pouze 9400 korun ročně, zatímco například Kraj Vysočina 13 700 korun, Jihočeský kraj 12 700 korun a Karlovarský kraj 12 600 korun. A hlavní město Praha dokonce astronomických 70 000 korun! To musí skončit!“

Zde si položme otázku, kolik počet obyvatel má Středočeský kraj a kolik Praha. Dále se musíme zamyslet, jak velké území má Praha a Středočeský kraj. Z těchto čísel vám všem bude smutno, až se dozvíte, jak je Praha finančně předimenzována oproti Středočeskému kraji.

Samotná rozloha kraje Praha činí 496 km2, zatímco rozloha kraje Středočeského činí 11 014 km2, což z něj dělá největší kraj v České republice. Praha by se do Středočeského kraje vešla 22krát. A počty obyvatel? Praha má dle Českého statistického úřadu z roku 2024 pouze 1,31 milionu obyvatel, ale Středočeský kraj má 1,47 milionu obyvatel.

Mgr. Jiří Novotný

  • SPD
  • krajský zastupitel
Do Prahy za prací ze Středočeského kraje dojíždí 200 000 obyvatel. Zde musíme vzít v úvahu, že je nutné vybudovat infrastrukturu, dopravu apod., aby se v Praze měli dobře na úkor Středočeského kraje. Proto Středočeský kraj od 1. 8. 2025 zdražil jízdné Středočechům o 30 procent.

Anketa

Prospěla někdy ODS České republice?

11%
0%
2%
1%
86%
hlasovalo: 19106 lidí

Pokud někdo namítá, že v Praze si Středočeši vydělají více než u sebe doma, má sice pravdu, ale je nutné vzít v úvahu, kolik hodin denně stráví na cestě do zaměstnání a zpět. Po celkovém přepočítání času na cestě vám vyjde, že jste na tom hůře, než kdybyste pracovali ve svém městě a našli si druhou práci na zkrácený úvazek. To mohu potvrdit ze své zkušenosti.

Ale otázka zněla, proč Středočeský kraj doplácí na Prahu a současně má 7,45krát menší rozpočtové určení daní? Na to si odpoví každý běžný občan sám. Podívá se, kdo je u „kormidla“, a tak by se dalo neustále diskutovat, proč Středočeši dotují Prahu.

Ale je zde možná změna. Jsou to volby, které nás již brzo čekají. Já za sebe říkám, podpořme všichni naši členové a voliči preferenčním hlasem Ing. Mgr. Tomáše Doležala, MBA, který je nejvzdělanější, nejnadanější, s velmi vstřícnou otevřeností naslouchat a vést smysluplný dialog i s jinými politickými subjekty, je velice skromný, pracovitý a obětavý člen a místopředseda SPD Středočeského kraje. Můj preferenční hlas a hlas od členů mé rodiny Tomáš již má, proto si vás všechny dovolím požádat, abyste mu taktéž udělili svůj preferenční hlas. Váš kandidát do Poslanecké sněmovny za SPD č. 6.

zastupitel města Příbrami

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dopláncí Středočeský kraj nejvíc na nespravedlivé financování krajů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

