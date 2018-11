ODS: Odklon od jaderné energetiky oznámený premiérem je nepřijatelný

Poslanci ODS tento odklon od dlouhodobě stabilního zdroje energie v podobě jaderné energetiky odmítají.

„Jaderná energie je pro Českou republiku dlouhodobě nejstabilnější a udržitelný zdroj elektrické energie. Slova, že by se Česká republika měla spíše zaměřit na ‚větrníky‘ a solární energii, jsou v naprostém rozporu se státní energetickou koncepcí. Úkolem vlády by mělo být co nejdříve rozhodnout o způsobu dostavby jaderných bloků v Dukovanech a následně v Temelíně. Debata o tom, kterým směrem by se Česká republika měla v energetice vydat, nás posunuje o několik let zpět a přibližuje dobu, kdy nebudeme energeticky soběstační,” uvedl místopředseda hospodářského výboru Ivan Adamec.

„Chápu potřebu státu hledat různé zdroje energetiky, ale nelze ustoupit od jaderné energetiky jenom proto, že ČEZ jadernou elektrárnu v současné době stavět nechce. Energetická bezpečnost je zájmem státu a tedy vlády, a ta by měla tento zájem prosadit a nalézt možnosti výstavby,“ dodal poslanec a místopředseda podvýboru pro energetiku Vojtěch Munzar.

