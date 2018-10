ODS: Náš cíl je jasný. Dostat Českou republiku mezi 10 nejúspěšnějších zemí na světě

Občanští demokraté v uplynulých dnech představili cíl dostat Českou republiku mezi 10 nejúspěšnějších zemí na světě. V této souvislosti upozornil předseda ODS Petr Fiala na projekt 100101.cz, pomocí kterého chce ODS odstartovat širokou debatu o tom, na co by se měla ČR zaměřit především.

„V minulých dnech jsme oslavili 100 let moderní státnosti. Potěšilo mě, že toto výročí považuje za své tolik českých občanů a že umíme projevit vlastenectví. Nehovořme ale jen o minulosti. Přijměme oslavy 100. výročí republiky jako výzvu k dialogu, kam chceme směřovat dále,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„I proto jsme připravili projekt 100101.cz, kterým chceme tento dialog odstartovat. V rámci tohoto dialogu chceme pojmenovat oblasti, ve kterých naše země potřebuje přidat. Kde nám ujíždí vlak? A jak to změnit? To jsou otázky, kterými se musíme zabývat. Náš cíl je jasný. Dostat Českou republiku mezi 10 nejúspěšnějších zemí na světě,“ dodal předseda občanských demokratů.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura připomněl iniciativu občanských demokratů, která by měla vést k větší přehlednosti českého právního řádu: „S první republikou částečně souvisí i velký právní úklid. Tato naše iniciativa spočívá v rušení zbytečných zákonů. Začali jsme rokem 1919 a připravili dva návrhy, které ruší více než 200 zákonů a souvisejících vyhlášek a vládních nařízení. Postupně zpracováváme zákony, kterými budeme rušit i novější zbytečné normy.“

„Překvapuje nás, že vláda se k této iniciativě staví negativně – podle ní není potřeba zbytečné zákony rušit. Asi takový stav považuje za normální, nebo snad pozitivní. Přitom sama vláda razí teorii, že místo přijímání zákonů nebude raději dělat nic. To by mohl být docela chvályhodný postoj, kdyby jej takto zamýšlela. Spíše je to tím, že je vláda neschopná a nemá žádnou vizi, ani žádný směr. Natož aby je dokázala prosadit. A protože sama nedělá nic, tak to vypadá, že chce blokovat i konstruktivní návrhy opozičních stran, které můžou pomoci občanům,“ doplnil Stanjura.

