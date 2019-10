ODS: Víme, jak státu naordinovat redukční dietu

„Minulý týden jsme oznámili naši novou iniciativu, kterou jsme nazvali Země, která vítězí: 5 našich programových priorit a 3 principy vládnutí. Již dnes některé naše návrhy prosazujeme ve Sněmovně. Kromě toho, že chceme dosáhnout změny ve volbách, prosazujeme naše programové priority už nyní, aby naše země mohla vítězit v podstatných oblastech. Na této schůzi navrhujeme pravidelné zvyšování základní slevy na poplatníka a zrušení daně z nabytí nemovitosti. Chceme pomoci rodinám změnou v nastavení rodičovského příspěvku. V oblasti reformy státu prosazujeme, aby součástí každého zákona byla i tabulka nových povinností. Stát potřebuje redukční dietu, předkládáme konkrétní návrhy, díky kterým bude stát štíhlejší,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

„S návrhem daňového balíčku skončila pohádka o tom, že hnutí ANO nebude zvyšovat daně. Důvodem k uvalení vyšší daňové zátěže přitom není zdraví občanů, ale neschopnost vlády držet výdaje rozpočtu v rozumných mezích. Daňoví poplatníci přitom odvedli na daních v posledních letech téměř půl bilionu korun navíc. Minulý týden jsme představili kampaň za změnu a už teď budeme ve Sněmovně hlasovat o návrzích, které z ní vycházejí. Do daňového balíčku chceme prosadit například zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH z jednoho na dva miliony korun, předkládáme také návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, a chceme prodloužit nesmyslně krátké lhůty na komunikaci s finanční správou,“ říká předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Navrhujeme zvýšit základní slevu poplatníka o téměř šest tisíc korun na 30 000 Kč. Základní sleva se nezměnila od roku 2008, inflace ale významně vzrostla. Pokud paní ministryně Schillerová argumentuje vyšší inflací u navrhovaného zvýšení spotřebních daní, musí stejný argument platit pro zvýšení základní slevy poplatníka, nebo námi navrhované zvýšení hranice pro registraci k DPH, která se také roky neměnila. Vyšší základní slevou se sníží daňové břemeno a lidem zbyde více peněz v peněženkách. Vzhledem k tomu, že vláda zvyšuje daňové břemeno na rekordní úroveň – příští rok má složená daňová kvóta atakovat hranici 36 % – přijdeme s daňovou brzdou, resp. daňovým stropem. Ten by doplnil dnešní finanční ústavu a zamezoval by v budoucnu jakékoliv vládě přicházet do Sněmovny s legislativou zvyšující daně, pokud by byla dosažena maximální úroveň, maximální strop daňové zátěže,“ doplňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„Chceme budoucí generaci nabídnout vizi státu jako jejich partnera, ne jako jejich nepřítele. Vytvoříme podmínky, které ulehčí start mladých lidí do života, založení rodiny, nebo pořízení vlastního bydlení. Proto osvobodíme mladé lidi do 26 let věku od povinnosti platit daň z příjmu. Konkrétní návrh předložíme do Sněmovny v následujících týdnech,“ uzavírá první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Psali jsme: ODS: Účinnost dva dny v roce a tabulka povinností, přelomová úprava právního řádu je na spadnutí Skopeček (ODS): Jsme pro zrušení zákona o prodejní době v obchodech o svátcích Vaněk (ODS): EU v čele „boje“ proti změně klimatu. Proč a zač? Černochová (ODS): Invaze turecké armády na syrské území nelze ospravedlnit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV