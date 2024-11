Oborná (ANO): Každý pár si musí ušetřit 5 milionů korun na stará kolena. Jak?

Vláda, která si ještě nedávno chtěla zvýšit platy o 14 % se dnes ve Sněmovně chlubí tím, že když sníží důchody lidem, kteří se narodili v 70. a 80. letech, tak v budoucnosti ušetří stát na penzích. Jak se mají tito lidé na stáří zajistit neřeší, protože to asi přesahuje jejich mentální kapacitu. My jsme proti tomuto návrhu. Podle médií by generace husákových dětí měla mít předtím, než půjde do důchodu ušetřeno minimálně 2,5 milionu korun, tedy 5 milionů korun na rodinu. A já vím, že třeba takový Petr Fiala nebo Marian Jurečka to nechápou, ale pro normální rodinu je to prostě nereálné. O to víc v situaci, kdy podle nových dat PAQ Research už třetina rodin ze svých celkových příjmů měsíčně neušetří ani korunu nebo jde dokonce do mínusu. I proto říkám, že to, co navrhuje vláda je totálně hloupý nápad.

