Okamura (KDU-ČSL): Evropská unie je především mírový projekt

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, páni ministři, paní předsedkyně, chci jen krátce zareagovat na malou část obsáhlejšího projevu mého předřečníka, předsedy, mého bratra Tomia - prostřednictvím paní předsedající - který tvrdil, že Evropská unie nám dnes působí škodu tím, že dáváme do ní víc peněz, než od ní dostáváme, že se to prostě finančně nevyplácí.

Tady chci jenom připomenout, zvláště tváří v tvář té současné velmi komplikované mezinárodní bezpečnostní situaci, že přes všechny vrstvy, které se navrstvily za skoro 80 let historie, tak Evropská unie je především mírový projekt, je to ten zázrak mírového soužití evropských národů, především řekněme Němců a Francouzů, národů, které v předchozí historii opakovaně spolu vedly ničivé války. Ta generace, která ještě zažila rozbombardovaná města za 2. světové války, ta už odešla, nebo téměř odešla. Historická paměť se ztrácí, ale nezapomínejme na to, že je to mírový projekt, kde nejde na prvním místě o to, kolik peněz od Evropské unie, není tady Evropská unie proti naší zemi, ale jsme součástí té rodiny, dostaneme, ale jde o to, že historicky jedinečným způsobem můžeme žít v Evropě v míru demokratických států a národů, které spolu žijí v míru.

A co se týče našich občanů a jejich blaha, dobra, tak chci připomenout, že v současnosti platíme samozřejmě za jejich bezpečnost vyšší cenu, než za obvyklých okolností. Je to skutečně kvůli té kremelské agresi proti Ukrajině. Ta bezpečnost, obranné věci, prostě stojí nějaké peníze, stojí nějaké oběti. Děkuji za pozornost.

Mgr. Hayato Okamura KDU-ČSL



