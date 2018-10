Okamura: My za SPD navrhujeme zamrazení růstu platů politiků na celé volební období

Vážené dámy a pánové, právě projednáváme návrh zákona o platech představitelů státní moci, to znamená politiků. Já myslím, že jsme tady jasně slyšeli i od mého předřečníka, pana poslance Michálka od Pirátů, že jsou tady v podstatě tři varianty.

Tou první variantou, kterou pan poslanec Michálek nazval jako extrémní a pro Piráty nepřijatelnou, je návrh SPD. My navrhujeme zamrazení růstu platu politiků na celé volební období až do 31. 12. 2021, protože si myslíme, že platy politiků a představitelů státní moci jsou již dostatečně vysoké a není je potřeba jakkoliv zvyšovat. Dokonce, my v SPD, odmítáme zvyšování platů představitelů státní moci včetně politiků. V tomto smyslu jsem předložil můj pozměňovací návrh, o kterém již hlasoval rozpočtový výbor Sněmovny a ukázalo se černé na bílém, jak to vlastně ve Sněmovně je. Jediní dva poslanci, to znamená poslanci za SPD, Ivana Nevludová a poslanec Hrnčíř, kteří nás zastupují v rozpočtovém výboru, hlasovali pro pozměňovací návrh, kterým SPD navrhuje zamrazit růst platů politiků až do roku 2021. Všichni ostatní poslanci všech ostatních politických stran tento návrh nepodpořili.

Takže ano, SPD je jedinou stranou v Poslanecké sněmovně, která odmítá zvyšovat platy politiků, a pak je tady ten druhý návrh. O něm mluvil právě pan poslanec Michálek z Pirátů, a to je návrh Pirátů a hnutí ANO, aby se zvyšovaly platy politiků o 10 %. My si myslíme, že je to neadekvátní návrh. My si myslíme, že je to plivnutí do obličeje občanům České republiky, protože průměrný plat v České republice je cca 30 tisíc hrubého, přičemž většina občanů má pochopitelně ještě mnohem méně, takže jsem vás chtěl znovu poprosit, zdali byste nezvážili podporu našeho pozměňovacího návrhu, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení v celém plénu Poslanecké sněmovny. Žádám vás o podporu toho, abychom si zamrazili platy nás politiků a dalších až do 31. 12. 2021, respektive, abychom zamrazili jakýkoliv nárůst.

A pak je tady ten třetí extrém, to je zřejmě ten původní návrh, který by platil, kdybychom tady neiniciovali společně s některými dalšími tuhle diskusi, a to by se platy politiků a představitelů státní moci navýšili, tuším, asi cca o 20 %.

Takže já si myslím, že je skutečně zcela nepřijatelné, aby tady v situaci, kdy politici mají v čistém v průměru, tuším, asi čtyřnásobné nebo pětinásobné platy, než je průměr v České republice, kdokoliv navrhoval zvýšení našich platů. A navrhují to Piráti, navrhuje to hnutí ANO, potažmo tomu sekundují také KDU-ČSL, TOP 09, ODS, ČSSD a další strany, snad i KSČM.

Abych se už neopakoval, prosím zvažte to ještě jednou. Do třetího čtení máme ještě čas, cca 14 dní. Já vás chci znovu požádat, abyste podpořili můj pozměňovací návrh na zamrazení našich platů až do roku 2021. Já se tedy ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím samozřejmě ještě konkrétním číslem v podrobné rozpravě. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

