Okamura: Nelámejme něco přes koleno, jen to dnes v klidu propusťme do výborů

Vážené dámy a pánové, já si tady dovolím krátkou reakci. Trošku znovu ještě zopakuji to, co jsem říkal minulý týden. Tady v minulém volebním období byly dvě snahy prosadit přímou volbu starostů. Já vím, že ODS je proti přímé volbě, máte to v programu, je to v pohodě, vy neprosazujete přímou demokracii, TOP 09 taky ne. Proto moc nereagujeme, protože víme, že vy stejně budete hlasovat proti, protože to máte v programu, a to je v pořádku. Já tady ale znovu ještě vysvětlím tu věc tady panu poslanci Pourovi.

Právě proto, že v minulém volebním období to bylo zamítnuto, tehdy ale tady byl jiný poměr, a mimochodem, jeden z návrhů byl taky starostů a výtka vlády byla, to byl stostránkový prováděcí zákon a opravdu si tam našli všichni tu jednu větičku, proč ne a takhle. Já jsem to konzultoval s Andrejem Babišem za přítomnosti šéfa Legislativní rady vlády a i šéf Legislativní rady vlády, když jsem mu to vysvětlil, tak v podstatě sdělil: Ano, takhle se tam najde každá větička a neprojde to zbytečně. Proto jsme volili ten systém a já se k tomu hlásím a přiznal jsem se k tomu před týdnem, že předkládáme tady ten ústavní zákon, ten prošel jak legislativním odborem Poslanecké sněmovny, tak Parlamentním institutem, oběma jsme ho nechali zkouknout, takže je zcela legislativně správně, zcela legislativně správný návrh, je to možné i z pohledu Ústavy, aby toto prošlo, máme to oběma organizacemi, stejně jako všechny naše zákony, resp. oběma odbory jsme si to nechali zkouknout , takže to je v pořádku, a řekli jsme, že bychom byli rádi, kdybyste to propustili do druhého čtení, kdo by rád o tomto diskutoval. A ve druhém čtení, protože je to ústavní návrh, znovu to zdůrazňuji, na rozdíl od běžných zákonů není lhůta na projednání. Nic nás netlačí. Nic. Nic nás netlačí. Takže krátce řečeno, když poslanci hnutí ANO nebudou spokojeni s tím prováděcím zákonem, který bychom společně vytvořili, k tomu se ještě dostanu krátce, tak to stejně neprojde. Takže naopak, pojďme na tom pracovat, já jsem rád, že i Piráti na tom chtějí pracovat, i další, já myslím, že je to skvělé, že ten, kdo na tom chce pracovat, pojďme na tom pracovat.

A už tady padlo, že by se tady přichystal seminář, který by to probral i s odborníky, co a jak. Uděláme si pracovní skupinu, ten, kdo do toho chce jít. Vím, že jsou tady lidi z ANO, které to zajímá, vím, že KSČM, vím, že Piráti, vím, že my, i Starostové jsou tady, a pojďme ten prováděcí zákon, který je opravdu, a v každé zemi je to jinak, já jsem se na to díval, to odpovídám i tady na ty otázky, je to jinak na Slovensku, v Polsku, je to opravdu v každé zemi jinak. Většina zemí v Evropě má přímou volbu starostů, to jsem tady jmenoval minulý týden, ale jinak. Takže skutečně my jsme volili tu cestu všeobecného politického konsenzu, abychom se tedy sešli na to a ve druhém čtení v klidu bez jakéhokoli časového tlaku, to tady slibuji, bez jakéhokoli časového tlaku pojďme skutečně, tady pan Kupka je úspěšným starostou, znám Líbeznice, jsou tady další starostové, to znamená, pojďme si na to sednout, i ti, kteří původně pro to třeba nebyli, a pojďme tedy udělat nějaký kompromis, aby to bylo komfortní pro všechny a abychom se zařadili mezi tu většinu zemí Evropy, která tu přímou volbu má, abychom si ty pravomoce rozdělili tak, aby to bylo pro všechny komfortní. Jaké tedy má mít to zastupitelstvo, jaké má mít starosta atd., atd.

Takže toto všechno jsem říkal minulý týden, nic neříkáme, lámejme něco přes koleno, takže proto jsem vás chtěl požádat, abychom to dneska v klidu propustili do výborů. Máme tam dostatek času a pojďme to připravit tak, aby ten prováděcí zákon byl komfortní.

Protože v minulém volebním období už to bylo naopak a nedostali jsme se vůbec nikam, protože skutečně, uznávám, je provádějící zákon tak komplikovaný, že je potřeba nalézt všeobecný konsenzus skrz politické strany. Proto jsme volili tuto cestu. To je cesta reálná, při zkušenostech tady ve Sněmovně je to cesta konsenzuální a já myslím, že by to takhle bylo zcela ideální.

Takže tím jsem myslím, doufám odpověděl na většinu otázek, která tady byla, a na čem se dohodneme vzájemně na těch parametrech, na prováděcím zákonu, tak to je přeci v pořádku. A jestli ve druhém čtení jsem tady zaznamenal, třeba jsem o tom hovořil i s Piráty, tady s panem Ferjenčíkem, říkal, že třeba i v dikci ústavní změny, že by se jim něco líbilo malinko rozšířit, tak pojďme se o tom samozřejmě bavit. Ale my už bychom rádi, abychom se o tom bavili na platformě Sněmovny konečně, aby už to bylo na té úrovni, že už se o tom bavíme ve Sněmovně už v rámci nějaké zlegitimizované platformy, tzn., že už to prošlo do druhého čtení. A pojďme to ladit. Jako jsme se přeci sešli třeba nad zákonem na referendu, taky tady bude na to seminář ve spolupráci vícero politických stran, jsem si všiml. Takže je to super a my chceme spolupracovat se všemi a dobré návrhy přece bychom si takhle měli vzájemně podpořit. Děkuji. (Potlesk některých poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Adamec (ODS): Vystavujeme bianko šek do Ústavy Maříková (SPD): Zavedením přímé volby starostů a hejtmanů se posílí jejich mandát Matějů (KDU-ČSL): Přímá volba v praxi SPD jede v prosazování programu dále. Nově se s ANO shodla na posílení starostů a hejtmanů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV