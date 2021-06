Okamura (Piráti): Je potřeba postavit se trendům z Evropské unie

reklama

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD plně podporuje tuto změnu Ústavy a dlouhodobě navrhujeme posílení práv občanů, kteří mají legálně držené zbraně. Proto ta věta, která má být nově vložena do Ústavy, právo bránit svůj či život jiného člověka i se zbraní, je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon, je věta, kterou jsme si tam přáli. Já jsem sám aktivním střelcem, jsem léta členem sportovního střeleckého klubu a zbrojní průkaz vlastním přes 20 let. Takže nás, sportovních střelců, ale i myslivců a policistů a vojáků se tato úprava samozřejmě týká a my dlouhodobě podporujeme a prosazujeme, aby byla hájena práva nás legálních držitelů zbraní.

Tím druhým důvodem, proč tento návrh podpoříme a podporujeme a prosazujeme, je také to, že Evropská unie se nám tady snaží salámovou metodou omezovat práva nás legálních držitelů zbraní. Různým způsobem se snaží ztěžovat podmínky, ať se to týče zbraní, či střeliva. A pro nás je to vůbec nepřijatelné, protože místo, aby se Evropská unie soustředila na nelegální držitele zbraní, to jsou právě ti původci různých teroristických útoků a této činnosti, tak byrokrati v Bruselu nemají jako obvykle nic kloudného na práci a vytváří další a další byrokratická omezení pro slušné lidi.

V návrhu tohoto ústavního zákona se také hovoří, že podmínky budou stanoveny na základě toho, co stanoví zákon, doprovodný zákon. A tady právě je velmi vhodný - a rádi bychom, abychom to tady diskutovali ruku v ruce - návrh zákona z pera SPD, který už tady leží dlouho ve Sněmovně, a je to zákon, který má pracovní název můj dům, můj hrad, protože SPD navrhuje, a zatím jsme tady od vás, od ostatních politických stran nezískali podporu, tak doufám, že nás podpoříte a že nás také podpoří v tomto smyslu, doufám a prosím, i občané v říjnových volbách do Sněmovny, tak navrhujeme, aby byla posílena práva slušných občanů v rámci tzv. institutu nutné obrany, protože dneska je situace taková, že slušný člověk je v defenzívě. Slušný člověk se bojí bránit, když je například doma v noci přepaden, viz nedávný případ na Plzeňsku, kde slušného člověka přepadl v noci doma, vloupal se mu do domu na okraji obce právě propuštěný recidivista, odsouzený vrah. A v podstatě ten slušný občan, který ho v noci v sebeobraně legálně drženou zbraní zastřelil, tak je teď popotahován a policií šetřen, zdali byla nutná obrana dostatečná. To je přeci úplně neadekvátní situace! To znamená, v noci někdo překoná překážku u vás doma a dnes je situace taková, že vy se ještě máte v noci rozespalí rozmýšlet a máte tedy rozpoznat, zdali ten, kdo vás v noci přepadává u vás doma a vaši rodinu, zdali má v ruce zbraň, nebo je mistrem světa v karate, máte zřejmě rozpoznat, což je v podstatě stejný výsledek pro toho běžného občana, takže to je úplně neuvěřitelná situace.

Proto naše představa je, že bychom přijali tuto ústavní změnu, protože je potřeba postavit se těm trendům z Evropské unie, tomu diktátu, abychom my v Ústavě zakotvili to posílení práva občanů bránit svůj život či jiného člověka i se zbraní v ruce za podmínek, které stanoví zákon, a zároveň bychom tu diskuzi rádi posunuli ihned k tomu návrhu zákona z pera SPD. A my tam píšeme jasně, že pakliže, dám příklad, překoná nějaký člověk - gauner, kriminálník - překážku násilím, překoná překážku, to znamená, vypáčí okno, vylomí zámek, vylomí dveře a za těchto podmínek, když budete doma přepadeni a budete chránit svoji rodinu, svůj majetek anebo sebe sama osobně, tak prostě budete v právu. Já myslím, že je to úplně jednoduché, a musí to být samozřejmě, vkládáme tam podmínku, že to musí být, že jste ohroženi na životě. To tam v tom zákoně přímo píšete, že skutečně si vyhodnotíte, že jste ohroženi na životě. Je to úprava, která je mezi tou současnou úpravou v České republice a tou úpravou, která platí například ve Spojených státech amerických, kde to je ještě v mnohem, mnohem přísnější verzi vůči těm narušitelům.

Takže stručně, jasně, podtrženo: hnutí SPD podporuje, prosazuje a bude hlasovat pro tuto změnu Ústavy, protože my máme heslo, že slušný člověk musí být na prvním místě a také Česká republika musí být na prvním místě. Takže budeme rádi, když to i ostatní politické strany podpoří, je to ústavní změna, potřebujeme 120 hlasů, tak doufám, že to tady projde a že uděláme první krok k tomu, aby byla chráněna práva těch slušných lidí, kteří chtějí jenom bránit svá práva. Děkuju. (Potlesk poslanců SPD.)

