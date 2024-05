Ukažte občanství. Strach před volbami v USA

Kontroverzním tématem prezidentských voleb v USA je problém hlasování nelegálních imigrantů. Republikáni proto prosazují zákon SAVE Act, který by vyžadoval doklad o občanství pro registraci k volbám, což má zvýšit „důvěru voličů v systém“. Ale demokraté tvrdí, že je to „uměle vyvolaný“ problém, a obávají se, že nové požadavky by mohly omezit volební práva oprávněných voličů.

Jedním z klíčových témat listopadových prezidentských voleb v USA je problém možného hlasování nelegálních imigrantů. Hlasování „neobčanů“ je ve federálních volbách nelegální a republikáni jsou proto toho názoru, že je nutná legislativa na ochranu voleb kvůli bezprecedentnímu nárůstu nelegální imigrace na americko–mexické hranici.

Server Politico upozorňuje, že Donald Trump začal od počátku roku „bez důkazů“ poukazovat na to, že demokraté podporují nelegální migraci do USA s cílem zvýšit počet svých voličů.

Republikánští zákonodárci se na federální úrovni usilovně snaží prosadit nové zákony a opatření k omezení tohoto problému. Na federální úrovni navrhli zákon SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility), který by vyžadoval doklad o občanství pro registraci k volbám.

„Americké volby jsou pro americké občany a máme v úmyslu to tak i zachovat," řekl předseda výboru Sněmovny reprezentantů Bryan Steil z Wisconsinu.

Demokraté však tento problém považují za „uměle vyvolaný“, za součást strategie spojené s Donaldem Trumpem, která má připravit půdu pro volební spory. Demokrat Joe Morelle tvrdí, že se republikáni nepoučili z událostí roku 2020 a místo toho „se snaží volební manipulaci začít dříve“. „Tady začíná převrat. Tady to začíná,“ řekl Morelle.

Registrace k volbám vyžaduje potvrzení o občanství pod hrozbou trestu za křivou přísahu. Tento proces zahrnuje poskytnutí čísla sociálního zabezpečení nebo státního ID, což znamená, že už bylo prokázáno občanství.

Demokraté se obávají, že další požadavky na doklady by mohly zbavit volebního práva oprávněné voliče, kteří nemají snadno dostupné své rodné listy nebo karty sociálního zabezpečení. Republikáni tvrdí, že další vrstva ověřování by posílila důvěru voličů v systém.

„Jak se blíží volby v roce 2024, americký lid musí mít absolutní jistotu v integritě našeho volebního systému. Tento zákon by posílil federální volby tím, že by zajistil, že v amerických volbách budou volit pouze američtí občané,“ řekl republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Při tiskové konferenci však nedokázal uvést konkrétní případy nelegálního hlasování „neobčanů“. „Odpovědí je, že se na to nedá odpovědět,“ odpověděl republikán na otázku, zda ilegální imigranti nezákonně volili. „Všichni intuitivně víme, že ve federálních volbách hlasuje mnoho ilegálů, ale není to něco, co by se dalo snadno prokázat.“

Ale od demokratů zaznívá, že na federální úrovni prý je počet neoprávněně hlasujících lidí „velmi malý“. Ministr zahraničí Ohia Frank LaRose nedávno identifikoval 137 takto podezřelých ilegálů, kteří byli odstraněni z voličských seznamů, z celkem 8 milionů voličů. V Georgii audit odhalil 1634 pokusů o registraci „neobčanů“ během 25 let, žádný z nich nebyl úspěšný. Audit v Severní Karolíně zjistil, že v roce 2016 hlasovalo 41 ilegálních přistěhovalců, z 4,8 milionu hlasů.

