Prezidentův ukrajinský granát: Pavel mezi „chcimíry“? Cynický kalkul, soudí jiní

reklama

„Musíme být realisté. Bylo by naivní říkat, že Ukrajina dokáže znovu dobýt okupovaná území v dohledné budoucnosti. Rusko se jen tak oblastí, které okupuje, nevzdá. Potřebujeme zastavit válku a pak začít debatovat o budoucím uspořádání. Mohl by vzniknout nějaký druh kompromisu, ale ne bez souhlasu Ukrajiny, Ruska a zemí, které budou garantem této dohody,“ uvedl pro britskou televizi Sky News. Dodal, že „Ukrajinci prohrávají své životy i zemi a můžou prohrát i v této válce“.

„No, je vidět, že je voják, a ne diplomat, resp. politik. Ale když ho sledujete, tak on je v otázce Ukrajiny dlouhodobě konzistentní a na férovku komentuje situaci na frontě. Asi proto, resp. proto, že je voják a vidí to realisticky z vojenského hlediska. Ať si o něm myslíme cokoliv, tak tady má pravdu,“ reagoval senátor ODS Tomáš Jirsa.

SPD od počátku podle slov předsedy Tomia Okamury osamoceně volá po míru a mírových jednáních a chce zastavení války. „Budu jen rád, pakliže to dochází i dalším. Těžko říct, co se stalo, že prezident změnil názor, ale nejpravděpodobnější je, že pan Kolář dostal aktuální noty z USA, které vyhodnotily, že boj s Ruskem je přehnaný a bere USA sílu a peníze potřebné na jiné budoucí války. Každopádně pokud nás vláda a prezident nezavlečou do jaderné katastrofy, je to jen dobře,“ sdělil Okamura.

„Začínáme se připravovat na polknutí hořké reality. Získaných území se Rusko nikdy nevzdá, teď už Putin ani nemůže. Rozhodnutí je na Ukrajině samotné, nicméně postoj jeho spojenců je směrodatný,“ reagoval poslanec ODS Karel Krejza.

„Vítám pana prezidenta ve skupině dezolátů, která volá po míru ne poslední hodiny, ale více než dva roky. Je naprosto jasné, že konflikt musí skončit u jednacího stolu. Prosím všechny válečné štváče – zastavte nekonečné zbrojení a mediální i finanční podporu válce! Bude to to nejlepší, co uděláte, a aspoň částečně odčiníte to, co jste napáchali!“ sdělila šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Téma Ukrajiny bylo a bude vždy podle europoslance KDU-ČSL Tomáše Zdechovského velmi důležité. „Nejdřív je ale potřeba, aby se Rusko stáhlo zpět a zaplatilo škody,“ uvedl.

„Pořád si myslím to samé – Ukrajinci by si měli rozhodovat o své zemi sami a nepotřebují k tomu nikoho, kdo by měl rozhodovat ‚o nich bez nich‘. Oceňuji, že česká muniční iniciativa jim k tomu dala prostor, a věřím, že i nadále bychom měli být připraveni nabídnout takovou pomoc těm, kdo brání svou zemi proti přesile útočící diktatury,“ sdělil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Je to názorový obrat prezidenta o 180 stupňů a nutno dodat, že měl přijít již dávno. Když jsem to říkal před dvěma lety, byl jsem proruský troll, chcimír a dezolát. Stačí jedna ofenziva ze severu, která postupuje poměrně rychle, a z největších bojovníků, rusobijců a podporovatelů války se najednou stávají chcimíři a dezoláti. Jinými slovy: všechny prostředky, které Západ a my jsme poslali na Ukrajinu (peníze, výzbroj, munice), byly k ničemu. Buďto byly použity ke zbytečnému zabíjení, anebo se rozkradly. Je evidentní, že dochází k bodu zlomu v kontextu toho, že prezident Zelenskyj zrušil všechny své zahraniční cesty. Je potřeba ukončit tento nesmyslný boj, který Ukrajina nikdy nemůže vyhrát, a iniciovat mírová jednání o budoucím uspořádání, protože Rusko nikdo z mapy nevymaže, na rozdíl od politiků, kteří přicházejí a odcházejí,“ míní poslanec SPD Radovan Vích.

S prezidentem souhlasí šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta. „Je to postoj, který zastávám celou dobu. Vnímám to, když ne jako totální změnu, tak jako zásadní posun prezidentova názoru na situaci na Ukrajině. Ano, je potřeba zastavit válku, uzavřít příměří, vyjednat klid zbraní a zasednout k jednacímu stolu, co nejdříve,“ řekl redakci.

„Americkému nastrčenci na Pražském hradě asi dorazily nové noty. My, co žádné cizí noty nepotřebujeme, ale tohle víme už dva roky. Ale buďme smířliví. Takže pane prezidente, vítejte mezi námi, chcimíry. Pozdě, ale přece,“ řekl první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

„Pomoc Západu a hlavně USA velmi dlouho zdržovala. To způsobilo velké problémy a stálo to mnoho životů. Potřebujeme, aby politici méně chytračili a více jednali. Pokud se najde vůle k ukončení války, je třeba ji využít. A zároveň je třeba zajistit, aby Ukrajina včas dostala potřebnou pomoc,“ míní šéf SOCDEM Michal Šmarda.

„Vítám Petra Pavla mezi chcimíry! Škoda že na to přišel o dva roky později než my. Nemusely zbytečně zemřít statisíce lidí a desítky miliard, kterými jsme nakrmily zbrojařské firmy, jsme mohli investovat do naší ekonomiky, případně nesnižovat valorizaci důchodcům. Západ pochopil, že Ukrajina prohrála, a tak vyklízí pozice. Petr Pavel jen obdržel z Washingtonu nové notičky. Jsem rád, že se definitivně potvrzuje, že jsme měli celou dobu pravdu. A že náš postoj nebyl proruský, nýbrž racionální a správný,“ konstatuje šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Nadšení krotí poslanec SPD Jiří Kobza. „Osobně vyhodnocuji prohlášení prezidenta Pavla nikoliv jako snahu o mír ale jako hru o čas, aby na nějakou dobu zastavil příměřím ruský postup a získal tak čas na doručení vojenských zásob zbraní a munice z USA a především dělostřelecké munice, kterou pro Ukrajinu shání po světě právě prezident. Protože potom by mohlo to nesmyslné krveprolití pokračovat. Takže to nevidím jako nějaké náhlé prozření prezidenta ale jako chladný až cynický kalkul. Je to voják a proto to vyhodnocuji tímto způsobem,“ naznačuje.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.