Jiříková (PRO): Dostala jsem krásně předtištěnou odpověď z námi placené rádoby veřejnoprávní ČT

Tak jsem dostala krásně předtištěnou odpověď z námi placené rádoby veřejnoprávní ČT. Co na tom, že neodpovídají, na co jsem si stěžovala? Koho to zajímá? Prostě občane plať a drž hubu.

A fčiííííl jsem zvědavá, co na to rada ČT.

P.S: A co odepsala vám?

Vážená paní Jiříková,

Česká televize je přesvědčena, že si při vysílání počíná zásadně tak, aby poskytla maximální prostor širokému okruhu reprezentantů různých postojů a názorů na dané téma. Je k tomu vedena přísnými pravidly vyváženosti, které jí ukládají zákony a také Kodex ČT.

Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů bere na zřetel skutečnost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize proto dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření.

Co se týká počtu účastníků v předvolebních debatách zde má Česká televize na zřeteli zájem voličů na tom, aby před svým volebním rozhodnutím voliči viděli srozumitelnou a atraktivní debatu klíčových politických aktérů, nezatíženou rozmělněním diskuze mezi velké množství hostů. Úvahy České televize při výběru účastníků diskuzí nejsou svévolné, ale jsou založeny na racionální úvaze a relevantních datech o podpoře jednotlivých politických stran a hnutí.

Veřejně vydaná pravidla se uplatňují při vysílání politicko-publicistických pořadů České televize, u kterých se postupuje v souladu s principem odstupňované rovnosti, který obsahuje dvě pravidla.

Pravidlem prvním je, že každý kandidující subjekt dostane alespoň minimální šanci, aby byl naplněn požadavek plurality a pravidlem druhým je, že nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání přiměřené jejich politickému a společenskému významu.

Závěrem Česká televize sděluje, že pečlivě zvážila Vaše argumenty a žádosti na prošetření Pravidel nevyhovuje.

S pozdravem

Michaela Wenková

Divácké centrum

Česká televize

Kavčí hory

140 70 Praha 4

T: +420 2 6113 6113

info@ceskatelevize.cz

