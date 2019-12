Okamura (SPD): Chceme, aby tady byla veřejná média pro všechny

Další skandál. Ředitel České televize Petr Dvořák zneužil přímý přenos pořadu Star Dance a radil divákům, aby nevolili politiky, kteří mají kritický pohled na netransparentní fungování České televize. Tedy SPD. Dvořák ve vysílání řekl: „Kdybych mohl vzkázat něco našim divákům, doporučil bych jim, aby až půjdou k volbám a budou volit ty, kteří je zastupují, měli by jim říct, že je Česká televize důležitá. Protože politici nám můžou hodně pomáhat, ale oni nám umí taky dobře škodit. A já bych byl rád, kdyby těch, kteří nám budou pomáhat, bylo v příštích letech mnohem víc, než těch, co nám teď hází klacky pod nohy“.

Takže to, že žádáme transparentní hospodaření ČT bez začerňování smluv, je házení klacků pod nohy? To, že žádáme dodržování zákona, který jasně hovoří o vyváženosti vysílání, je házení klacků pod nohy? To, že kritizujeme, že mě – na rozdíl od předsedů jiných parlamentních stran – již pět let nepozvala ČT do pořadu Otázky Václava Moravce, je házení klacků pod nohy? Přestože koncesionářské poplatky platí také 540 tisíc voličů SPD. To, že chceme, aby mohl kontrolovat hospodaření ČT Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je házení klacků pod nohy?

A to, že ředitel ČT Petr Dvořák v rozporu se zákonem zneužívá vysílání ČT pro vlastní politickou agitaci, aniž by ve stejném pořadu zazněl oponentní politický názor, je podle ČT v pořádku? Samozřejmě je také neuvěřitelné, že ČT zneužívá pro jednostrannou politickou agitaci zábavný pořad. A sluníčkářská média samozřejmě mlčí, jelikož ruka ruku myje…

Připomenu také jiné vyjádření Petra Dvořáka, kdy udělal z diváků totální idioty. Ohledně žádostí občanů na zveřejnění platů vrcholných pracovníků v ČT řekl, že: „Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících“. Takže podle ČT musí občané jako ovce platit koncesionářské poplatky, ale nemají již právo na to, aby se dozvěděli, co za ně dostávají. To je neuvěřitelná arogance sluníčkářů. Přitom například platy politiků jsou veřejně známé a se zveřejněním není žádný problém. Na přímý dotaz odmítají zveřejnit své platy například Václav Moravec, Marek Wollner a Nora Fridrichová, přestože se proslýchá, že berou v řádu milionu ročně. Takže na druhých vyžadují transparentnost a sami jsou těmi nejméně transparentními lidmi, kteří pracují za veřejné peníze.

Hnutí SPD přichází s konstruktivními návrhy, které přináší rychlé řešení velmi špatné situace kolem České televize. Podali jsme na podzim do Sněmovny zákon (jako jediní), kde navrhujeme zrušit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Naším cílem je transformace na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Chceme, aby tady byla veřejná média pro všechny, nikoliv pro pár vyvolených sluníčkářských politiků a aktivistů. Z ČT a ČRo se stala další politický síla v České republice, která prosazuje jeden sluníčkářský názorový proud. A zároveň pomlouvá a cenzuruje politické oponenty. A lidé to musí platit, přestože nechtějí.

Závěrem připomenu, že přestože je hospodaření ČT v katastrofálním stavu, tak má generální ředitel Petr Dvořák měsíční plat okolo čtvrt milionu korun a za minulý rok dostal odměnu ve výši téměř dva a půl milionu korun.

