Okamura (SPD): Další okradení současných i budoucích důchodců o peníze

Další okradení současných i budoucích důchodců o peníze! Na rozdíl od Fialovy vlády prosazuje SPD opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli vládní pětikoalice.

Tento týden ve středu pokračuje ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládního návrhu na výrazné snížení řádných valorizací důchodů, na zrušení mimořádných valorizací a na zásadní zhoršení veškerých podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tyto vládní návrhy na obrání důchodců o to, co jim dosud právem náleží, jednoznačně odmítá. Stejně tak omezení řečnické doby k nim, které prosadili poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. V dosavadní parlamentní rozpravě naši zástupci podrobně zdůvodnili, proč jsou pro nás vládní návrhy nepřijatelné.

Zároveň předkládáme deset vlastních pozměňovacích návrhů, které by současné i budoucí příjemce starobních důchodů ochránily před dopady této vládní zvůle na jejich životní úroveň. Chceme zachovat současné nastavení zvyšování důchodů, které chrání důchodce před důsledky vysoké inflace. Prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům, jako současná vláda Petra Fialy (ODS). Postup Fialovy vlády v oblasti změn nastavení systému předčasných starobních důchodů považujeme dokonce za protiústavní, protože prakticky ze dne na den dramaticky mění podmínky nároku na tento typ důchodů a snižuje jejich výši. Stejně tak jsme proti zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu nad 65 let, které chce vláda letos na podzim předložit do Sněmovny na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

