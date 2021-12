Okamura (SPD): Demokratičtí politici se nejvíc bojí demokracie

reklama

To, čeho se v uvozovkách "demokratičtí" politici nejvíce děsí, je demokracie. Bojí se, že lidé v referendu odmítnou EU, covidovou tyranii, imigraci či Green Deal. Většinu systémových problémů naší země nevyřeší žádné řádné ani mimořádné volby za stávajících nedemokratických pravidel. Myslet si, že jakákoliv změna vlády ve stávajícím systému přinese změnu, je nesmysl, jelikož problém naší země je daný špatným systémem, který občanovi neumožňuje své politiky a jejich práci účinně kontrolovat. Držitelem veškeré moci v našem státě jsou stranické elity několika málo vybraných stran.

Tyto strany si z veřejných peněz rozdělují miliardy, ze kterých jsou živy a ze kterých financují volební kampaně. Z veřejných peněz tyto partaje také odměňují svoje sponzory a svoje kmotry, kteří je ve skutečnosti řídí. Největším nepřítelem demokracie jsou a budou elity přisáté na dnešní moc a na veřejné peníze.

To, čeho se v uvozovkách "demokratičtí" politici nejvíce děsí, je demokracie. Demokracie, to je vláda a moc v rukou lidu, tak, jak to říká platná česká Ústava. Hned po vstupu do nové sněmovny jsme v Poslanecké sněmovně znovu předložili zákon o obecném referendu, a to v takové podobě, aby občané mohli tak jak předpokládá naše Ústava rozhodovat o čemkoli, co není protiústavní, o zvyšování daní, o odvolatelnosti politiků či zrušení Senátu. A samozřejmě i o tom, co nás trápí, tedy, že občané by mohli hlasovat o ochraně našich hranic a přijímání migrantů, že by mohli hlasovat nejen o tom, zda budeme poslouchat šílené plány Bruselu jako je Green Deal, ale měli bychom možnost hlasovat přímo i o vystoupení z tohoto šíleného bruselského spolku. Každý další šílený nápad ministra zdravotnictví a vlády na protiústavní ničím nepodložené omezování občanských a ekonomických svobod by občané měli možnost nejen zvrátit, ale rovnou by takového ministra nebo premiéra mohli odvolat.

Jakkoli se může zdát nereálné takové změny prosadit, je třeba říct, že jsme už i díky vám urazili velký kus cesty. Zatímco před nějakými deseti lety se na mne při vyslovení slov referendum nebo přímá demokracie dívali někteří občané, novináři i politici jako na blázna, dnes už se nebavíme o tom, zda ano či ne, ale i zarytí odpůrci debatují jen o tom, jaké parametry by ta přímá demokracie měla mít. Co občanům povolí a co ne.

Ano, čeká nás ještě dlouhá cesta vysvětlit veřejnosti, politikům a médiím, že demokracie buď je, nebo není, že buď má občan právo rozhodovat o své zemi, o svých penězích či o svém státě nebo nemá a pak to žádná demokracie není.

Vždycky mně rozesmějí politici, kteří horují pro demokracii, ale jedním dechem říkají - plaťte nám miliardy, ale o tom, co s nimi uděláme, o tom vy rozhodovat nebudete. Říkají - zvolte nás, ale do toho, co a jak vaším jménem budeme dělat, o tom právo rozhodovat nemáte.

Dnes je systém takový, že zvolit svého zástupce mohu, ale když se ukáže, že mně obelhal a podvedl nebo že je neschopný hlupák, už ho odvolat nemohu. Prolhané pokrytectví pseudodemokratických elit přímo bije do očí a navíc skutečně odporuje zdravému rozumu, protože představte si, že v jakémkoli zaměstnání byste na základě nějakých pohádek dostali zaměstnání na 4 nebo 6 let, jako je to u poslanců a senátorů, a pak už byste byli neodvolatelní bez ohledu na to, zda něco děláte či ne.

