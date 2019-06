Okamura (SPD): EU se souhlasem Babiše tlačí kvóty na migranty zadními vrátky

Odmítáme, že EU se souhlasem Babiše opět tlačí kvóty na migranty zadními vrátky. Prezidenti a premiéři členských zemí Evropské unie na čtvrtečním summitu schválili dokument s názvem „Nová strategická agenda 2019-2024”, který popisuje základní směřování EU v příštích pěti letech. Je skandální, že tam je fakticky opět vrácena zadními vrátky otázka kvót na migranty a že to premiér Babiš podpořil. Sankce proti Rusku také odmítáme. Ukazuje se, že EU je nereformovatelná. Co myslíte vy?

Dokument totiž připomíná nutnost najít zatím stále neexistující shodu mezi státy EU na budoucí podobě migrační a azylové politiky s tím, že v této věci se zdůrazňuje potřeba shody založené na rovnováze mezi odpovědností a vzájemnou solidaritou mezi členskými státy EU. To je vnucování kvót na imigranty zadními vrátky. My v otázce přijímání uprchlíků jakoukoli „evropskou solidaritu“ odmítáme. To je jen jiné slůvko pro přerozdělování imigrantů a kvóty. Nechceme společnou azylovou a migrační politiku EU.

„Unie zrychlí svůj přechod k obnovitelným zdrojům, zvýší úspory energií, sníží závislost na vnějších zdrojích, bude diverzifikovat své dodavatele,” píše se též v materiálu. My protestujeme proti tomu, aby nám EU diktovala, zda máme mít obnovitelné zdroje energie. To má být čistě naše věc!

Lídři zemí EU se také jednomyslně shodli na půlročním prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku. To je věc, kterou též rozporujeme. Občanskou válku na Ukrajině vyvolala EU a USA podporou svrhnutí legitimního prezidenta Janukovyče. Sankce poškozují naší ekonomiku, zatímco Německo si vesele staví plynovod Nord Stream ve spolupráci s Ruskem... Ukazuje se, že EU je nereformovatelná.

