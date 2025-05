Izolace Rumunska? Tak to ne. Orbán poslal jasný vzkaz z Maďarska

Maďarský premiér Viktor Orbán možnému budoucímu rumunskému prezidentovi v pátek ve městě Tihany u Balatonu vzkázal, že Rumuni a Maďaři jsou a zůstanou plnoprávnými občany Evropské unie a musí se v boji za křesťanství a suverenitu spoléhat jeden na druhého.

Zdůraznil, že jeho vláda nepodporuje žádnou izolaci ani odvetná opatření vůči Rumunsku. Připomněl, že v debatě rumunských prezidentských kandidátů George Simion řekl, že „nyní nastal čas pro Evropu národů, křesťanskou Evropu, v níž budeme bojovat za naše právo být evropskými občany“. Budapešť s tím podle Orbána plně souhlasí.

Orbán také zdůraznil, že Maďaři žijí v historicky osudovém společenství s Rumuny. „Nebudeme zasahovat do probíhající prezidentské volební kampaně v Rumunsku, ale posíláme toto poselství odsud, ze středu Karpatské kotliny, z tohoto symbolického místa, abychom ujistili rumunský lid a jeho budoucího prezidenta, že stojíme na základě jednoty a spolupráce, a proto nebudeme podporovat žádnou izolaci nebo politické represe vůči Rumunsku a jeho představitelům,“ dodal maďarský premiér.

Romania's elections are none of our business. However, from the heart of the Carpathian Basin, we assure the Romanian people and their future president: Hungary stands for unity, not division. We will not support any form of political isolation against Romania or its leaders.