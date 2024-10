Okamura (SPD): Evropská unie chce zavést šikanu na řidiče

Evropská unie chce zavést šikanu na řidiče. Podle SPD by se Brusel do dopravních předpisů členských států neměl vůbec motat. Evropská unie totiž vážně uvažuje o tom, že byly řidičské průkazy by byly odebírány po překročení povolené rychlosti o 30 km/h ve městě a chce řidičáky odebírat na úrovni celé Evropské unie, informoval server Autozive. Podle našeho názoru řidičské oprávnění poskytují jednotlivé státy, takže i ty by případně měly rozhodovat o odebrání řidičáku, případně zakázat občanům cizích států, kteří na jejich území něco porušili, aby tam mohli řídit.

Avšak Evropská unie ani žádný jiný stát nemá mít právo zakazovat řidičům, aby jezdili v jiných státech. Odmítáme porušování suverenity jednotlivých států Bruselem! Odmítáme, aby o českých občanech na českém území rozhodovaly orgány cizích států či Evropské unie!

Navíc když jste například podezřelý, že jste v Německu překročil rychlost, bude o vás rozhodovat německá policie, případně jiný německý správní orgán. Pokud se jedná o zákaz řízení v Německu, je to naprosto v pořádku – je to jejich země, jejich suverenita a jejich zákony. Stejně tak je možné, aby jiný stát informoval jiný stát o přestupcích jeho občana (a ten nechť případně vyhodnotí případ sám i pro své území). Ale o případném zákazu řízení v České republice by podle nás měly rozhodovat české orgány. Cizí státní orgány mohou věc posuzovat odlišně, mohou mít jiné postupy, používat jiné důkazy a podobně. Český občan má právo se odvolat k českým orgánům! Takže odmítáme, aby o českých občanech na českém území rozhodovaly orgány cizích států či Evropské unie!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

