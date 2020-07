Okamura (SPD): Heiko Maas řekl v německém parlamentu, že nám vnutí migranty

reklama

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD navrhuje mimořádný bod na dnešní schůzi Sněmovny, s názvem Odmítnutí výroků německého ministra zahraničí Heiko Maase ve věci přinucení České republiky k přijímání migrantů.

1. července začalo půlroční německé předsednictví Evropské unie, a německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl hned druhý den, tento čtvrtek 2. července natvrdo v německém parlamentu, že nám vnutí migranty, během německého předsednictví. Poslanec za AfD Petr Bystroň mi poslal ke zveřejnění svojí interpelaci na Heiko Maase, která byla přednesena právě 2. července v německém Bundestagu, a já jsem nechal video opatřit českými titulky a video jsem zveřejnil. Dnes má již téměř sto tisíc zhlédnutí. Já musím říci, že na tento návrh německého ministra zahraničí, že nám vnutí migranty, není skutečně jiná odpověď, než navrhuje SPD, a to je referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a czexit.

Zcela skandální je, že s německým ministrem zahraničí jednal pouhý den předem, tedy 1. července, tento měsíc, před týdnem, český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. A u nás není z tohoto jednání zveřejněn žádný odmítavý výstup z tohoto jednání. Co nám vláda hnutí ČSSD a KSČM tají? Já pro jistotu přečtu text té interpelace a odpověď německého ministra, bylo to v přímém přenosu, nebyla to písemná interpelace, byla ústní. Je to celkem krátké.

Poslanec Petr Bystroň za AfD se ptá ministra zahraničí Německa Heiko Maase: "Pane ministře, ve své řeči jste vyzdvihl solidaritu a suverenitu. Současně jste řekl, že chcete solidaritu vyžadovat. To musí vyvolat ve všech zemí střední a východní Evropy obavy z tohoto německého předsednictví EU, když jim vyhrožujete, že od nich budete něco vyžadovat. Vy jste totiž jedním dechem i řekl, o co vám jde. A sice, že si chcete vynutit přerozdělování migrantů po celé Evropě. Přitom jste nám dnes ráno ve výboru sám říkal, že tady zrovna včera byl český ministr. Vy znáte obavy zemí Visegrádské čtyřky, a přesto jdete hlavou proti zdi. Nechcete si to rozmyslet? Střední a východní Evropa vás v tomto již léta nenásleduje. Lidé v těchto zemích to nechtějí, tak jim odsud z Berlína nediktujte a nenuťte je k něčemu, co nechtějí. Děkuji."

A hned vzápětí odpovídá ústně na tuto interpelaci německý ministr zahraničí Heiko Maas, ve čtvrtek teď 2. července v německém parlamentu. Odpověď - cituji: " Nedělejte si naděje. Já si to nerozmyslím, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství EU, finančně a nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné plnit i povinnosti, které jsou s tím spojené, a to bude téma německého předsednictví. Konec odpovědi německého ministra zahraničí Heiko Maase na otázku poslance AfD Petra Bystroně, že nám chce vnutit Německo během předsednictví migranty do České republiky.

A já myslím, že je to... Zajímavé je, že my jsme tuto věc rozposlali tiskovou zprávou včera všem médiím. Nabídl jsem to i České televizi. Česká televize odmítla toto odvysílat, přestože jsem ji poslal i video s českými titulky s tímto překladem ze čtvrtka. Česká televize odmítla odvysílat to - i další média, ale hlavně jde o Českou televizi a Český rozhlas, protože jsou placené z veřejných prostředků, že německý ministr zahraničí Heiko Maas nám vyhrožuje tím, že nám bude vnucovat migranty. Já myslím, že je to opravdu skandální pochybení České televize a Českého rozhlasu. Je to cenzura jak vyšitá. A já nechápu, jak si může Česká televize, Český rozhlas, vůbec dovolit zcenzurovat takto zásadní informaci jednoho z nejvyšších členů německé vlády.

A poslal jsem jim i to video s českým překladem, je to krátké, je to minuta, minuta. A přesto to zcenzurovali a odmítli to vysílat. A já vyzývám Českou televizi a Český rozhlas, ať už přestane cenzurovat informace, ať začnou vysílat pravdu, a ať prostě přestanou obelhávat občany České republiky. A já si myslím, že je to skutečně na mimořádný bod. A já bych v tomto smyslu - navrhuji pouze dvouvětné usnesení, a já myslím, že se na tom přeci tady musíme shodnout, když ministr zahraničí Německa říká, že nám bude vnucovat migranty do České republiky během německého předsednictví.

Já navrhuji, abychom přijali k tomu usnesení. První věta, jsou to jenom dvě věty. Za prvé: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se důrazně ohrazuje proti obsahu výroku ve věci přijímání migrantů, které pronesl dne 2. července 2020 v Bundestagu, v německém parlamentu spolkový ministr zahraničí Heiko Maas.

A za druhé: Česká republika má plné právo odmítnout povinné přijímání migrantů. A výroky o tom, že přijímání ji bude vnuceno, považuje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR za hrubý útok na právo České republiky rozhodovat o své migrační politice.

Já si myslím, že každý v této Sněmovně, si myslím, že souhlasíme s tím, abychom tyto dvě věty tady rychle přijali. Není to nic proti ničemu. A myslím, že je to v souladu s tím, co tady většina z vás říká, anebo říkáte to tady a prezentujeme to tady. Ať na to máme jakýkoliv pohled, tak si myslím, že toto by mělo být úplně jasné stanovisko. Znovu říkám, ta interpelace je k přehrání i na mém Facebooku, na mém You Tubu. Jenom na Facebooku už sto tisíc lidí si jí přehrálo za ty dva dny s tím českým překladem. Každý se můžete podívat i teď hned, co je to za hrůzu z mého pohledu. Já myslím, že je to absolutní zásah do vnitřní suverenity České republiky.

A opravdu se velice divím, že ministr zahraničí Petříček na jednu stranu si zve různé velvyslance na kobereček, a opravdu se divím a připadá mi přímo nepřípustné, že přeci za tento výrok německého ministra zahraničí měl být předvolán minimálně německý velvyslanec v České republice, aby to vysvětlil. Aby vysvětlil, proč to Německo říká o naší zemi, že nám sem budou vnucovat ty migranty. A za hnutí SPD říkám, že hnutí SPD jasně prosazuje - a jsme v tomto ohledu jediná parlamentní strana - nulovou toleranci nezákonné migrace. A chceme i referendum o vystoupení České republiky z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi. My prostě nesouhlasíme s diktátem EU ani s pozitivní diskriminací nepřizpůsobivých ani s islamizací.

Všichni lidé v České republice musí mít nejen stejná práva, ale také povinnosti. Hnutí SPD trvá na dodržování zákonů. A stát musí zajistit ve všech ohledech, aby byl slušný a pracující občan na prvním místě. Proto já jsem vás chtěl požádat, zdali bychom mohli tento bod zařadit jako první bod dneska, teď, první bod schůze. Jestli ho zařadíme, tak nemám v plánu jakkoliv už k tomu dál vystupovat. Jenom bych chtěl, abychom odsouhlasili to dvouvětné usnesení, a abychom dali Spolkové republice Německo jasně najevo, že tato vyjádření, prostě není možné se takto vyjadřovat o nás jako o suverénní zemi a takto s námi prostě zacházet. Děkuji za pozornost.

