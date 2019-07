Okamura (SPD): I Rusko se potýká s problémem s imigranty

„Migranti mohou zabíjet, loupit a znásilňovat, protože jejich práva jako migrantů musí být chráněna. Co je to za práva? Každý zločin musí být potrestán,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru pro Financial Times a dodal, že se lidé odvrátili od imigrace, otevřených hranic a multikulturalismu. Rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové přijmout přes milion běženců považuje Putin za kardinální chybu. A dodal, že liberalismus je již překonaný. SPD má na tato témata podobné názory a říkáme to dlouhodobě. Skoro to vypadá, jako by Putin sledoval náš facebook :-) Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek.

A za ta zvěrstva páchaná imigranty můžeme poděkovat Evropské unii, Angele Merkelové a sluníčkářským politikům, novinářům a aktivistům.

I Rusko se dle Putina potýká s problémem s imigranty, ale jako příklad toho, jak to řeší, zmínil výuku ruštiny či zpřísnění zákonů, aby se zajistilo, že migranti musí ruská pravidla, zvyky i kulturu respektovat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Již dlouho opakujeme, že je naprosto šílené, že sluníčkáři chrání násilníky a vrahy. Jejich nenávist vůči lidem svého vlastního národa nezná mezí a předhazují občany napospas imigrantským dobytkům, kteří je pak vraždí a znásilňují. Vzpomeňme na to, jak minulý měsíc znásilnil českou nezletilou školačku u Litoměřic nelegální africký migrant. A nás označují za fašisty? Jsme normální lidi, kteří chtějí žít v klidu se svými rodinami, přáteli a dětmi, zajít si beze strachu na fotbal, pivo či do divadla nazývají fašisty?

Kolik znásilněných a zavražděných dívek, kolik zabitých Evropanů tu ještě musí být, aby se politici probrali a začali bránit Evropu před imigrantskou invazí a nenávistí islámu? Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Podpořte nás prosím.

autor: PV