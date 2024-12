Premiér Fiala ve svém projevu řekl lidem, že nemají věřit tomu, co vidí a slyší, ale jenom tomu, co říká premiér Fiala, protože premiér Fiala nikdy nelže. Je obdivuhodné, že se při tom ani trochu nezačervenal. Byl to projev člověka, který ví, že lhal, a má strach, že mu to dáte příští rok ve volbách sežrat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

