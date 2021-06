Okamura (SPD): Ježíš Kristus je prý symbol bělošské nadvlády

reklama

Je šílené, jak dnešní Západ včetně USA a EU, který nám demoblok klade za vzor, pošlapává hodnoty naší evropské křesťanské civilizace a šíří rasismus proti bělochům. Skoro vše je tam považováno za rasismus a sluníčkáři mnohdy požadují, aby se lidé omlouvali za to, že jsou běloši a aby se omlouvali za evropskou civilizaci a její hodnoty. Někteří sluníčkáři považují za rasistickou matematiku, někteří klasickou hudbu a noty. Podle některých sluníčkářů je rasistický pravopis. Jiní zase chtějí změnit „bělošské osnovy“ na školách. Musíme se postavit proti všem, kteří chtějí kácet sochy našich hrdinů a zničit naši národní hrdost, naše hodnoty a identitu. Braňme své domovy a vše, co nám je drahé!

Tyto věci se dějí v rámci hnutí „cancel culture“, což lze přeložit jako „zrušit“ či „vymazat“ kulturu. Neomarxisté chtějí zničit tradiční národní kulturu a na jejích troskách vystavět zvrácený totalitní Nový světový řád bez národů, náboženství a tradičních hodnot.

Podobně americká zmrzlina Eskimo mění název, protože je prý rasistický… Česká verze Eskyma to jen zvažuje. Úpravy zvažuje i Kofila s obrázkem mouřenína… Tohle je totální šílenství. Vidíme, jakou budoucnost nám sluníčkáři chystají. Celé se to zvrhává v protibělošský rasismus. Na takovýhle "Západ" fakt patřit nechci. Demoblok a Piráti ano.

Sluníčkářům vadí už i Simpsonovi, Idiana Jones, Forrest Gump. Vadí americké Eskimo, Uncle Bens… Ježíš Kristus je prý symbol bělošské nadvlády…

„Miliony lidí se ve vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury...jež hlučně opěvuje hédonické hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. Vidí jak jsou umění a artefakty slavné minulosti odstraňovány z jejich muzeí a jak je nahrazují depresivní, ošklivé… exponáty. Pozorují, jak knihy, které měli v lásce, mizí ze škol…Kultura s níž vyrostli, umírá v zemi v níž vyrostli, “ píše správně americký konzervativní publicista Pat Buchanan.

Podobný postřeh o současném neomarxistickém Západu má i spisovatel Benjamin Kuras: „Degradujme své vzdělání, zneuctěme své hrdiny, odstraňme své národní symboly, zrušme svoje národy a nahraďme je prázdnou identitou čehosi abstraktně prázdného, panevropského, všude stejného, vykořeněného z národních tradic, přepisujícího naše dějiny k nepoznání. A při němž nezbude v paměti nic, na co bychom ze svých dějin a svých kultur mohli být hrdí a co by nám stálo za to bránit. …Jediné, co nám zůstalo svaté, je povinnost odsvětit všechno, co kdysi svaté bylo a co by dnes ještě svatostí mohlo zavánět.“

V knize Pohřbívání svobody spisovatel Benjamin Kuras zase uvádí, že University of Wisconsin například zavádí studijní předmět „Problém bělosti“ o tom, jak se má člověk vypořádat s tím, že je běloch a tím pádem patří ke kolonizátorům a utlačovatelům a musí tudíž bílou nadřazenost vymýtit...

Profesor George Ciccariello-Maher zase oznámil, že si přeje „genocidu bělochů“. Na jiných univerzitách byly studentům nabízeny terapie proti psychické újmě, které jim způsobilo zvolení Donalda Trumpa… Podle Kurase nyní existuje především protibělošský rasismus... V knize jsou takových příkladů desítky…

Připomeňme, že pedagožka tmavé pleti Priyamvada Gopalová z prestižní britské univerzity v Cambridgi napsala na Twitter, že na životech bílých nezáleží.

Odsuzujeme rasismus bělochů proti černochům i rasismus černochů proti bělochům. Podle sluníčkářů existuje jenom rasismus proti černochům. Vidíme, že takzvaní „bojovníci proti rasismu“ prosazují rasismus naruby – protibělošky rasismus. Musíme se proti tomu bránit, nebo se staneme otroky ve své vlastní zemi.

Někteří profesoři z prestižní anglické Oxfordské univerzity prosazují zákaz notového záznamu ve výuce a ukončení zaměření na klasické evropské skladatele jako je Mozart či Beethoven. Současné výukové osnovy se podle nich zaměřují příliš na „bílou evropskou hudbu z otrockého období“, píše britský list The Telegraph.

Některé britské univerzity v poslední době zcela propadly neomarxistickým snahám o zásadní revizi výuky. Cílem je prý zajistit údajnou větší rovnost mezi studenty různých poměrů a původu, a to i za cenu snížení jejich jazykové úrovně. Nejen na University of Hull dospěli nově akademici k názoru, že studentům neprospívá hodnocení pravopisné správnosti a obecně upozorňování na „technické nedokonalosti“ anglicky psaného projevu. V rámci snahy „dekolonizovat osnovy“ je proto nyní profesorům doporučováno, aby nepřikládali pravopisu větší váhu, než je nezbytně nutné, protože je to „elitářský, bílý a mužský způsob vyjadřování“, píše deník The Telegraph. O tom informovalo Echo24.

Obdobný nový standard „inkluzivního hodnocení“ zavádí i University of Worchester, která podotýká, že je spravedlivější soustředit se na kvalitu myšlenek a znalostí než na jejich pravopis a gramatiku. Podobně se k věci staví také londýnská University of the Arts, která zase říká akademikům, aby „aktivně přijímali pravopisné, gramatické nebo jiné jazykové chyby“, pokud „významně nebrání komunikaci“.

Učitelské odbory ve Spojeném království zase žádají základní i střední školy, aby ve svých hodinách zaručily větší „zastoupení černochů“. A to i v matematice či přírodních vědách. Osnovy jsou prý totiž příliš bělošské. Vzdělávání je příliš soustředěné na muže a konkrétně bělochy, zní už delší dobu od kritiků britského školství. Učitelské odbory NASUWT vyzvaly všechny britské školy, aby „dekolonizovaly“ napříč všemi předměty. Informovaly o tom Lidovky.cz.

Profesorka matematiky na Illinoisské univerzitě Rochelle Gutierrezová, která je sama hispánského původu, tvrdí, že matematika podněcuje k rasové nenávisti, protože je doménou bílých. U studentů, kteří pocházejí z rasových menšin, pak může údajně docházet k tomu, že se ve společnosti cítí méněcenní. "Školní matematické plány kladou důraz na pojmy jako Pythagorova věta nebo teorie o číslu pí, což do značné míry vyvolává dojem, že matematika byla vyvinuta Řeky a dalšími Evropany," píše například ve svém příspěvku.

Musíme se postavit proti všem, kteří chtějí kácet sochy našich hrdinů a zničit naši národní hrdost a identitu. Přijde čas, kdy budou chtít sluníčkáři strhnout sochy Karla IV. za to, že tu nechtěl muslimy, Jana Žižky za to, že byl proti Němcům, TGM za to, že obnovil náš suverénní stát, Jana Nepomuckého za to, že je náš národní světec či Edvarda Beneše za to, že odsunul Němce. Koněva už odstranili, v dalším jim musíme zabránit! Musíme se postavit proti rabování lůzy a proti řádění imigrantských gangů.

Hnutí SPD je hrdé na naši národní historii a příslušnost k evropské křesťansko-antické civilizaci. Braňme své domovy a vše, co nám je drahé!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

