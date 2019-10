Okamura (SPD): K čemu se ministerstvo školství dozná?

Ministerstvo školství žádá po školách, aby vykázaly počty romských žáků. Tedy, aby evidovaly romské žáky. Je zásadní otázka, k čemu je to určeno? První možností je, že budou zvýhodněni nad ostatními. V tom případě jde o rasově motivovanou diskriminaci neromských žáků. Diskriminaci, která plně odpovídá neomarxistickému pojetí totality, založené na zvýhodnění takzvaných utlačovaných menšin. Tím se zdůvodňuje daňové lupičství státu na ostatní populaci, neboť vládnoucí elita dře peníze z pracujících lidí pod záminkou podpory údajně diskriminovaných menšin.

Druhou možností je, že evidence bude zneužita k rasové diskriminaci romských žáků. V takovém případě jde o první příznak totality podle střihu Hitlerovy třetí říše, která likvidovala menšiny.

Velmi závažná je třetí možnost, že to není k ničemu. Pokud by třetí možnost byla pravda, pak je k zamyšlení, kdo a proč to nařizuje, a to bez ohledu, jestli je to nápad našeho ministerstva školství, nebo úředníků EU v Bruselu. Dělat věci k ničemu a bez smyslu je kultura idiotů. Zábava, která mrhá penězi a časem daňových poplatníků, by měla vyústit k rezignaci takových lidí na své funkce.

Uvidíme, k čemu se ministerstvo školství dozná? K neomarxismu, k hitlerismu, nebo k idiocii?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

