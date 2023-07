Okamura (SPD): Letošní státní rozpočet sestavený Fialovou vládou je nereálný

reklama

Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrhy Fialovy vlády na nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Vláda všem českým občanům zdraží životy a všem firmám prodraží podnikání. Za hnutí SPD říkám jasně, že s těmito návrhy nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat všemi silami. A tímto bych chtěl také podat jménem SPD návrh na zamítnutí a v případě, že by návrh na zamítnutí neprošel, tak podávám návrh na vrácení předkladateli k dopracování. Takže o těchto návrzích SPD se tady bude hlasovat.

Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, když budu konkrétní, tak špatně sestaveného státního rozpočtu v režii ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, a proto hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po červnovém započítání jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Když to zjednoduším a shrnu, vláda posílá Ukrajincům nebo na zbytečně předražené zahraniční zakázky stovky miliard, ale pro české občany peníze nemá. A naopak české občany chce sedřít z kůže. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet sestavení Fialovou vládou je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích.

Vláda Petra Fialy z ODS nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách naší republiky, které má dopad do 60 zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně vláda nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně vládní pětikoalice občanům naordinuje úsporný balíček, kterým plošně zdraží životy všem občanům České republiky a všem firmám v České republice zdraží podnikání. Do toho samozřejmě přidejme, že tady ruku v ruce s tím projednáváme další vládní návrh zákona, a to je v podstatě okradení současných i budoucích důchodců o důchody. Předložený návrh, co se týče rozpočtu, navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit DPH, tedy daň z přidané hodnoty, u většiny druhů zboží a služeb, takže se zdražení skutečně dotkne všech občanů České republiky. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob. Vláda navrhuje v tomto návrhu, který tady teď projednáváme, zvýšení daně z nemovitosti, spotřební daně, důchodového pojištění a nemocenského pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníkům. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a jak jsem říkal, tak učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

Podle analýzy, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, průměrnou českou domácnost připraví Fialova vláda tímto, řekl bych balíčkem ročně o 7614 korun. Skutečnost bude o něco horší, respektive o dost horší, protože analýza nepočítá se zvýšením daní firem a z hazardu, odvody u práce na dohodu, zrušením zaměstnaneckých benefitů a slevy na studenta. Toto vše Fialova vláda také zruší, to znamená zaměstnanecké benefity, slevy na studenta, omezení slev na pracujícího rodiče, manžela, manželku a tak dále. To znamená ještě vláda zařízne navíc i pracující rodiny s dětmi. Ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují. Například ekonom Libor Dušek avizoval, že vládní balíček bude průměrného Čecha stát 15 000 korun ročně, přes 7000 z toho odvede státu na daních a o zbytek přijde na škrtech úlev a odpočtů. To znamená to, co tady předkládá Fialova vláda, tak Fialova vláda, Fialova vládní pětikoalice vezme lidem přímo z kapes v průměru 15 000 korun ročně, což je samozřejmě velká částka.

Navíc se Fialova vláda lživě chlubí, že pozitivní zprávou pro občany je prý snížení DPH u potravin z 15 na 12 %. O nějakém snížení cen si ale v praxi občané ovšem mohou nechat jen zdát, jelikož potraviny kvůli nekompetentní Fialově vládě neustále zdražují a vidíme to úplně všichni.

Řešením by bylo snížení DPH u základních potravin na nulu. To ale Fialova vláda nechce udělat. Takže budou naši občané kvůli vládě nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska.

Od roku 2025 na základě návrhu vlády například vzroste ze současných 19 % na 21 % daň z příjmů právnických osob. (Pan poslanec se otáčí za účelem zjištění, že je přítomen nějaký ministr vlády.) Je tady nějaký ministr přítomen?

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Myslíme, že pan ministr financí si udělal hygienickou přestávku, tak jestli byste toto mohl tolerovat a pokračovat. Děkuji.

Poslanec Tomio Okamura: To určitě, já jsem jenom neviděl žádnou domluvu s vámi jako s předsedající, proto jsem nevěděl, jestli o tom vůbec víte nebo jestli to je vaše dedukce. (Předsedající: Vím to, ano.) Dobře, to samozřejmě toleruji. (Předsedající: Děkuji.)

Takže řešením by bylo snížení DPH u základních potravin na nulu, to ale Fialova vláda nechce udělat. Takže budou naši občané kvůli vládě i nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska. No, a od roku 2025 na základě návrhu vlády například vzroste ze současných 19 % na 21 % daň z příjmů právnických osob. Státu, respektive Fialově vládě to vynese 22 miliard korun. No, a pokud obchodním společnostem zvýšíte daně, tak je přenesou samozřejmě do nákladů. Jinými slovy, nic se nezlevní a zvýšenou daň, oněch 22 miliard, zaplatí čeští spotřebitelé. Tedy občané.

Vláda argumentuje, že jinde ve světě jsou prý daně vyšší. Někde - to je hodně zoufalý, hloupý a hlavně bezzubý argument. Jinde jsou daně vyšší a jinde jsou zase daně nižší. V desítkách jiných úspěšných zemí, jako jsou například USA nebo Japonsko, DPH neexistuje. Je tam takzvaná daň z obratu, kterou platí koncový zákazník a pohybuje se do 10 %. Výhoda je jasná, neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů. Takže zákazník platí méně a současně na tom šetří jak firmy, tak stát.

Ale jistě namítnete, že mít komplikovanou a absurdní DPH nám nařizuje Brusel. Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, neboli Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit. Začněme tím, že vystoupíme z Evropské unie, ušetříme na Green Dealu, na energiích, na daních, na odvodech Bruselu, na bruselské byrokracii, na migrantech, které nám se souhlasem Fialovy vlády Brusel nutí.

Každopádně si zopakujme - vládní balíček každého občana připraví ročně o více než 15 tisíc korun. A my se ptejme - co se s těmi penězi, o které nás všechny vláda obere, stane? Sníží se státní deficit? Nikoli, tyto a další naše - opakuji naše peníze Fialova vláda hodí do chřtánu amerických zbrojních firem, protože plánuje navyšovat zbrojní nákupy, hodí je ukrajinskému režimu a ukrajinským ekonomickým migrantům. A samozřejmě také ideologickým neziskovkám, které propagují válku, cenzuru a další omezování občanských svobod a zbytku už tak neexistující demokracie. A to ve jménu vaší jediné pravdy a ve jménu války, která je absolutně zbytečná. Protože válku s Ruskem nelze vyhrát. Ví to každý, protože Rusové neustoupí a v nejhorším případě použijí jaderné zbraně, a to pak znamená, že poraženi budeme všichni.

Z peněz, které Fialova vláda sebere našim občanům, chcete financovat válku, kterou v lepším případě nevyhrajete, v horším případě přivodíte jadernou apokalypsu. V čím zájmu? V zájmu občanů České republiky? Ne! V zájmu amerických zbrojních firem, amerických válečných jestřábů, kteří se nechtějí smířit s faktem, že americká nadvláda světu skončila a většina zemí planety se od Američanů odvrátila. Nejsou peníze? Jsou, stát má přece rekordní příjmy. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Víme, že to je asi kolem 100 miliard korun. Podpora, která šla na úkor českých důchodců, českého zdravotnictví, českých rodin a českých dětí. Protože pro Fialovu vládní pětikoalici je Ukrajina na prvním místě. Na prvním místě jsou zájmy Kyjeva, Bruselu, Berlína a Washingtonu. Naopak pro SPD je na prvním místě Česká republika a český občan, dobrá životní úroveň našich občanů, bezpečná, stabilní Česká republika.

Dnes už víme, že na většině území Ukrajiny válka životy lidí v podstatě nijak neovlivňuje a že si Ukrajinci, kteří sem před válkou údajně prchli, jezdí masivně domů na dovolenou nebo tam vozili ojetá skoupená auta z celé Evropy, aby pak odtamtud - v uvozovkách - prchli zpět k nám pro další auta.

Dnešní konflikty Ukrajinců s Romy už mají u nás své mrtvé. Jsou jen špičkou ledovce z pekla, které nás může čekat. Lhaní a cenzura ty problémy, které tu jsou, nikdy nevyřeší.

Vážené dámy a pánové, vládní balíček opatření lze rozebírat v detailech a všude najdeme problém, nesystémovost a chyby v očekáváních a mnoho ekonomů i našich kolegů poslanců to také už udělalo a ještě udělá. Jenže to zásadní je skutečně v principu. V tom, že na jedné straně vláda chybně bere a na straně druhé chybně dává. A říkejme si, jaký to má význam. Proč nešetří tam, kde nešetří, tedy na sobě, na byrokracii, na politických neziskovkách, na předražených zbraních, na cizincích. A šetří na těch nejzranitelnějších, na důchodcích, na invalidech, na rodinách s dětmi, sdírá a ničí také ty, kdo nás živí, firmy, podnikatele, zemědělce i živnostníky.

Vládní politici se předhánějí ve výrazech, jaký že je balíček opatření konsolidační, úsporný či dokonce flagrantně lžou, že je protiinflační. Ani jedno z toho však není pravda. Vládní balíček tím, že zdražuje život našim občanům ve všech úrovních, v soukromé i podnikatelské sféře, je vysloveně proinflační. O úsporách už jsme mluvili. Tam, kde by mělo, se nespoří. Vláda ušetří na potřebných lidech jen proto, aby vybrané peníze mohla vyhodit jinde. Takže úspornost je protimluv. Není to pravda, co tady říká Fialova vláda.

Pochopitelně tahle zmatečná a škodlivá opatření nikdy nemohou veřejné finance konsolidovat a nikdo, ani vláda to ve skutečnosti ani nečeká. Současná vláda rezignovala na řešení inflace i na další obrovské zadlužování republiky, a to za potlesku svých politiků a některých médií. Místo toho dále a potichu navyšuje další výdaje státního rozpočtu. Je vysoce pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu bude i v příštím roce ve stovkách miliard, nejméně ve výši 200 miliard korun. Takže s velkou pravděpodobností, jak to tak vidíme, za vládnutí Fialovy vlády stoupne deficit o 1 bilion korun, a tak jak víme, tak za Fialovy vlády překonal státní dluh tu magickou hranici 3 bilionů korun. Jsou to astronomické dluhy, které nasekává Fialova vláda. A z těchto dluhů se bude vysekávat Česká republika, čeští občané několik desítek let, co vy jste tady udělali za rok a půl. Je to neuvěřitelné. Nikdo se přece nepře o tom, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit. V tom jsme ve shodě a lišíme se jen v tom, kde šetřit.

Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ, stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun, plýtvá se, kam se podíváte. Ministerstva jsou jak děravý cedník, kde milion, desetimilion nehraje roli. Miliony pro probruselské fanatiky nikdo neřeší, miliardy na naprosto zbytečné americké stíhačky neřešíte. A na straně druhé se třesete na každou stokorunu, kterou má dostat nějaká babička.

Já se ještě chvilku zastavím u toho zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, s kterým vláda vůbec nic nedělá. Nejvyšší kontrolní úřad, a mluvil jsem o tom už včera, zveřejnil výsledky svého šetření za období roků 2014 až 2022, kde se vyplatilo na dotacích - dotace z EU - 750 miliard korun. Ale ony to nejsou nějaké dotace, které by nám Evropská unie dávala, protože jak víme, Evropská unie je zadlužená až po uši, už nestačí ani dluhopisy, a všechno je na dluh. To jsou naše peníze.

A za ty dluhopisy dluží, jak víme, i Česká republika. Tak to je. A Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že ta řekl bych realizace těch projektů, na které byly dány dotace, že to splnily ty projekty v průměru pouze z deseti procent. Slyšíte dobře, ne z osmdesáti procent, ne z padesáti procent, z deseti procent. Takže takovýmhle způsobem se vyhazují peníze v České republice. Takže už nelžete, že Evropské unii dáváte i dotace, že je to něco pozitivního. Tvrdě na to doplácíme. Tvrdě na to všechno Česká republika a naši občané doplácí. Jsou to úplně prošustrované peníze, že kdybychom si těch deset procent - a říkal jsem to tady už včera - nechali v České republice, (Se smíchem.) tak nás to přijde mnohem levněji, i než to členství v Evropské unii.

Není to žádná výhoda. Jsou to rozkradené ty peníze, je to neúčelně využité a vláda to vůbec nehlídá. Samozřejmě předtím tady byly jiné vlády ještě, není to jenom současná vláda. Za to nesou odpovědnosti samozřejmě nejenom současná, ale i dosavadní vlády. Proč o tom mluvím? Protože vidíte, že tady se hází stovkami miliard, neúčelně vynakládané stovky miliard a ty peníze ve skutečnosti jsou k dispozici. To znamená, 50 až 100 miliard na Ukrajince, stamiliardy se tady prošustrovávají úplně neúčelně další. Teď jsem o tom mluvil zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Miliardy jdou na politické neziskové organizace, úplně nesmysly prostě. Samozřejmě my podporujeme neziskové organizace, které se starají o seniory, o potřebné lidi, o staré lidi a tak dále, ale ne politické neziskové organizace s politickým programem. To jsou ty, co prosazují tady gender, multikulti, propagují Evropskou unii, dokonce dělají štvavé kampaně proti těm, kdo nesouhlasí s politickou Evropské unie. To je třeba ta nezisková organizace ty evropské hodnoty, že jo. To je prostě můj názor na to. A takhle to prostě je, takhle se tady hospodaří.

Mimochodem i ta inkluze ve školství 5 miliard. Už jenom tady bychom ušetřili 5 miliard zrušit inkluzi, vrátit se ke speciálnímu školství. Opět projekt Evropské unie. Jsou s tím nespokojení jak rodiče těch zdravotně postižených dětí to kritizují, tak rodiče zdravých dětí, tak učitelé to kritizují, úplně všichni. Prostě neomarxistická Evropská unie za potlesku všech dosavadních vlád. SPD tam nebylo, my jsme proti tomu. Tak samozřejmě tady prostě vysáváte ten rozpočet úplně na takovéhle typy projektů. A to ani nemluvím o těch dotacích z EU, jak se jim říká. To jsou ty rozhledny v údolí na jižní Moravě a tak dále, z kterých tedy logicky není nikam vidět a tak dále, předražené lavičky, všechno možné. To znamená samozřejmě - ale to už je ta zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, o tom jsem tady hovořil.

To znamená, vy místo, abyste skutečně, skutečně abyste řádně hospodařili, tak vy nejste schopni řídit stát a řádně hospodařit a přistoupíte k tomu nejjednoduššímu a zároveň nejhroznějšímu, co můžete udělat, že zvýšíte plošně daně všem občanům a firmám v České republice a sedřete je z kůže ještě o to víc. Jenom kvůli vaší neschopnosti. To samozřejmě my s tímhletím, s takovou politikou v žádném případě souhlasit nemůžeme. Samozřejmě já zdůrazním i v souvislosti s tou zahraniční pomocí. Ano, my jsme pro to pomáhat potřebným, ale přiměřeně a tak, aby samozřejmě čeští občané se nedostávali do chudoby, aby čeští občané měli kvalitní životní úroveň, a to tady za Fialovy vlády nenastává. To jsou všechno ty problémy vašeho zdražovacího balíčku, který okrade občany, podnikatele i firmy o miliardy. Slovo okrade je namístě, protože ty peníze nepotřebujete ve prospěch této země, ale ve prospěch cizích zájmů a na to vy prostě nemáte právo. Nikdo nikdy vám k tomu mandát nedal. A tady znova zopakuji, že právě ODS říkala před volbami - a dokonce nedávno to říkal, nedávno, před několika týdny to ještě v televizi Nova opakoval premiér Petr Fiala z ODS, že nebudete zvyšovat daně.

Přitom už jenom dneska jste tady zvýšili spotřební daň na naftu. Zdražujete všechno. Zvyšujete daně. A premiér říkal před pár týdny v televizi Nova, v rozhovoru s moderátorem Korantengem, na jeho opakovaný dotaz, že nebudete zvyšovat daně. A dokonce to specifikoval, že nebudete zvyšovat daně živnostníkům, nebudete zvyšovat daně občanům a tak dále. Prostě lže v přímém přenosu. Lže v přímém přenosu. Ta složená daňová kvóta, ten výběr je jasné zvyšování daní o desítky miliard korun jenom za první rok o desítky miliard za další rok, vždyť jsme to tady slyšeli, dokonce z úst ministra financí Zbyňka Stanjury tenkrát na té tiskové konferenci, kterou jste dělali asi před měsícem, měsícem a půl, kdy jste všechno přiznali. Já vůbec nechápu, jak můžeme mít premiéra, který takhle lže, lže lidem úplně v přímém přenosu. Ale také občané a píší mi to hodně lidí, já už také nabývám toho dojmu, že on těm svým lžím dokonce sám věří podle mého názoru, on si to vsugeroval, to je autosugesce. On něco sám řekne, sám tomu uvěří a pak to papouškuje. On si dělá nějakou autohypnózu, jo? Ale to je potom diagnóza.

A takový člověk nemůže přece vést naší zemi. Celá republika ví, že zvyšujete daně a on nám tvrdí, že ne a ještě to opakuje několikrát po sobě. To je neuvěřitelný případ tohleto. Já se omlouvám, že to musím říct. Občané to vidí. Já vzpomínám, jak tady ministr financí Zbyněk Stanjura, který tady sedí po mé pravici, vždyť jste ještě nedávno říkal, že nebudete zvyšovat daň z nemovitosti. Vždyť je to v článcích všude. Vždyť je to černé na bílém v článcích, stačí kliknout do Googlu, jakýkoliv občan si teď může kliknout, vždyť vy jste, pane ministře, ještě nedávno říkal, že nebudete zvyšovat daň z nemovitosti. A teď ji zvyšujete. Nezlobte se na mě, ale v dospělém věku, ve středním věku takhle prudce změnit názor během několika týdnů, to je buď že jste úplně nekompetentní, nebo nevíte která bije, nebo jste vědomě lhal. Protože přece není normální takhle udělat otočku o 180 stupňů.

Chápu třeba, když je někdo malé dítě a postupně si utváří názory, ale to přece není možné tohleto říkat. Kdybyste alespoň vy to od začátku přiznali, o to mi jde. Říkejte si, co chcete. To je prostě vaše politická odpovědnost. A my jsme tady v opozici teď, nebo jsme v opozici a zase naše legitimní právo je samozřejmě se k tomu vyjádřit a dělat tomu oponenturu. Ale kdybyste vy aspoň řekli pravdu od začátku. Kdybyste alespoň před volbami řekli pravdu. Vy jste před volbami říkali, a já jsem v těch televizních debatách byl s předsedou ODS Petrem Fialou, stáli jsme tam všichni v řadě předsedové parlamentních stran, a tvrdil opakovaně, že máte v programu, vaše ODS a ta koalice SPOLU, že nebudete zvyšovat daně. A zároveň jste ale tvrdili b, kde jste říkali, že jste plně připraveni vládnout. Že máte všechno připraveno. Že jste kompetentní vládnout. To znamená, vy jste moc dobře věděli a protože jste tady ve Sněmovně už několikáté volební období, i pan ministr, současný ministr financí Stanjura, takže moc dobře víte, a byl jste i ministrem dopravy v minulosti, moc dobře víte, jaký je státní rozpočet, v jaké situaci, ať pozitivní nebo negativní, to teď nechci říkat, teď je samozřejmě v negativní, tak v jaké situaci je.

Takže vy jste moc dobře věděli, že jste před volbami slibovali lidem lež, že jste lidem lhali. Že vy jste nebyli připraveni a věděli jste, že budete chtít zvyšovat daně. Takže vlastně vaše vláda je z tohoto pohledu nelegitimní přímo. Protože vy jste se dostali k moci podvodem. Protože kdybyste řekli na rovinu před volbami, že budete zvyšovat daně a že nejste připraveni vládnout a že nemáte nic připraveného a že to pak budete vytahovat jak králíky z klobouku postupně a budete si neustále protiřečit, tak samozřejmě byste nemohli mít tento volební výsledek. Kdybyste na rovinu řekli, že budete zvyšovat živnostníkům daně, typicky ODS, když se tak zastavíme u ODS, kdybyste na rovinu přiznali před volbami, že budete zdražovat vlastně činnost živnostníkům, že jim budete zvyšovat odvody, tak prostě budete mít prokazatelně - jsem si tím jistý - že váš volební výsledek bude nižší.

Kdyby vaše koalice řekla, že budete zvyšovat daně, tak jak je teď zvyšujete, a není to kvůli Ukrajině, to tady pořád pan premiér Fiala říká, není to tak, ten rozpočet je v takových troskách, po tom vašem krátkém vládnutí, že samozřejmě, vy jste to rozfofrovali na to zvýšení na 2 % HDP na zbrojení, prostě na to nemáme. My jsme pro moderní armádu, my jsme pro modernizaci armády, ale samozřejmě musíme na to také mít. Na druhou stranu se tady nabízelo zmodernizovat Gripeny, Švédové to nabízeli, ale vy jste to naslibovali Američanům. Koupí se nejdražší stíhačky. A tak dále bych mohl pokračovat. To znamená naslibovali jste horem dolem a tohleto je problém. Takže kdybyste to řekli před volbami, po pravdě, tak vůbec tady ta vaše vláda dneska není. A to je ten problém.

Takže já už jdu do závěru, SPD vašemu balíčku krádeží, takovou to má přezdívku z našeho pohledu, říká rozhodně ne. A znovu opakuji svůj návrh, že SPD navrhuje - podávám tímto návrh jménem SPD - na zamítnutí, o tom se bude hlasovat. A pakliže neprojde náš návrh na zamítnutí, tak navrhuji, aby se tento návrh vládního zákona vrátil předkladateli, tj. tedy Ministerstvu financí, panu ministru Stanjurovi, k dopracování. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

