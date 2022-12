Okamura (SPD): Máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě

reklama

Vážené dámy a pánové, já bych rád navrhl jako mimořádný bod na schůzi této Poslanecké sněmovny bod s názvem Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě. A nyní bych tento bod zdůvodnil. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Potraviny a spotřební zboží jsou levnější v Polsku a v Německu než v České republice. Současná vláda se podle prohlášení jeho premiéra Petra Fialy z ODS z minulého týdne staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Přitom máme jednu z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě ve výši 15 %, zatímco sousední státy mají 10 % a méně, anebo dočasně dokonce nulu jako v sousedním Polsku. Nulovou DPH navíc polská vláda prodloužila od ledna na dalšího půl roku. Současná vláda tak vědomě rezignovala na jakoukoliv snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin, například kombinací snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen včetně všech sousedních států České republiky. Důsledkem nečinnosti Fialovy vlády je až nedůstojný stav, kdy jsou čeští občané z existenčních důvodů nuceni ve velkých počtech jezdit nakupovat do Polska či do Německa, kde jsou potraviny a další spotřební zboží často výrazně levnější než u nás doma.

Příčinou vysokých cen potravin v České republice je i to, že současná vláda opět jako jediná v Evropě nijak nepomáhá domácím zemědělcům a potravinářům s vysokými cenami energií, které máme nejvyšší v Evropě. Meziroční nárůst + 67 %. Kvůli nečinnosti vlády tudíž rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě, výrazně více než je průměrná míra inflace. V některých případech mouka, mléko, oleje, tuky, meziročně rostou ty ceny i o více než 50 %. Jde o jeden ze základních důvodů propadu životní úrovně našich domácností a o neomluvitelné selhání nekompetentní pětikoaliční vlády Petra Fialy z ODS, která by měla podle našeho názoru podat demisi.

Podle informací serveru iDNES z minulého týdne má v současnosti vážné finanční problémy již 1,3 milionu našich občanů, kteří ještě navíc většinou propadávají systémem veřejné sociální podpory a pomoci kvůli jeho složitosti a také kvůli nedostatku pracovníků na úřadech práce. Plnou odpovědnost za to nese premiér Petr Fiala z ODS a taky nekompetentní ministr práce a sociální věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Průměrná reálná mzda českých pracujících občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku po zohlednění inflace propadala nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 9,8 %. Životní úroveň pracujících Čechů tedy letos klesla o desetinu. Je to v první řadě důsledek kroků škodlivé vlády Petra Fialy z ODS a její zodpovědnost. Příčinou výrazného propadu mezd je totiž strmý růst cen, cen základních životních nákladů primárně způsobený a neřešený Fialovou vládou. Přitom hrozí, že díky nečinnosti a nekompetentnosti vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd.

Hnutí SPD opakovaně prezentuje své návrhy řešení této kritické situace. Na jedné straně musíme zastavit a snižovat inflaci prostřednictvím opatření na snížení cen energií, pohonných hmot, potravin a bydlení kombinace cenových stropů a snížení nepřímých daní. Na straně druhé je nutné zvýšit čisté příjmy domácností zvýšením slev na dani a daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti, razantním zvýšením důchodů hlavně nízkopříjmovým seniorům a invalidům a také všestrannou podporou pracujících rodin s dětmi, zvýšením rodičovského příspěvku, mateřské či porodného. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce nebo neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. I proto hnutí SPD v Poslanecké sněmovně začíná sbírat podpisy na svolání schůze, na které by se hlasovalo o vyjádření nedůvěry vládě Petra Fialy. Vláda Petra Fialy prostě nečiní dostatečné systémové kroky v oblasti ochrany našich firem a občanů před existenčními problémy v rámci cen energií. Firmy omezují svou činnost, propouštějí a krachují a občané a domácnosti se stávají čím dál více energeticky chudými. Energeticky chudými, energeticky chudými se stávají domácnosti, jejichž výdaje na bydlení jsou vyšší než 40 % z jejich příjmů, a to se týká aktuálně 648 000 občanů, přičemž nedoplatky na účtech za energie má dalších 157 000 obyvatel. V nedostatečně vytápěných bytech žije 231 000 lidí, a tak dále.

Současná vláda přišla s regulačními nástroji za a) pozdě, no a za b) špatně zastropovala ceny energií - velmi vysoko nad výrobními distribučními a cenami dodavatelů. Máme nejdražší ceny energií z okolních států, +67 % meziroční nárůst. A zároveň nejmenší podporu našich obyvatel a firem, přitom levnou elektřinu vyvážíme. Vládní opatření na Slovensku jsou taková, že elektřina meziročně nezdraží vůbec. Je to 1,50 koruny v přepočtu za kilowatthodinu a plyn o 15 %, takže i ta 1,50 koruny za tu kilowatthodinu je 4× nižší zastropování než tady udělala Fialova vláda, což je, myslím, úplně šílené, to, co tady Fialova vláda předvedla. Přitom na kompenzaci tohoto opatření na Slovensku výrobcům a dodavatelům energií vynaloží slovenská vláda celkově 6 miliard euro, což je v přepočtu méně než na obdobné kompenzace hodlá vynaložit česká vláda. To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice, ODS, TOP 09, KDU-ČSL STAN a Piráti, protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v České republice i na Slovensku plně srovnatelné.

Vláda navíc dlouhodobě čeká na unijní řešení, které nepřichází, protože jednotlivé státy si přijímají vlastní opatření a mají každý jiný takzvaný energetický mix. A my jsme na to upozorňovali už od jara, že žádné unijní řešení nepřichází, nepřijde, ale vláda celou dobu naivně čeká a obelhávala veřejnost. Tato nečinnost Fialovy vlády přivede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro drtivou část občanů a firem znamenat a už znamená také pro mnoho občanů doslova boj o přežití.

Takže abych to zopakoval, tak já bych chtěl zařadit jako první bod dnešní schůze bod, který navrhuje SPD s názvem Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin v České republice prakticky nejrychleji v Evropě. A samozřejmě jsem teď to odůvodnil i z hlediska té nečinnosti vlády ohledně drahých energií.

Jako druhý bod bych chtěl navrhnout další bod SPD na tuto schůzi Sněmovny, a je to bod s názvem Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. A teď bych to zdůvodnil. Vážné finanční problémy má již 1,3 milionu českých občanů. Přitom v podstatě vláda v tomto ohledu nevyvíjí žádnou činnost, aby těmto občanům nějak zásadně pomohla.

Na toto téma je samozřejmě svolána i mimořádná schůze na čtvrtek, ale já si myslím, že je potřeba to téma otevřít, protože mám avizováno, že vládní koalice opět neschválí program té opoziční mimořádné schůze, kde by se řešila sociální podpora potřebných občanů. Proto jsem se rozhodl tento bod navrhnout i zde. To znamená, my prostě chceme, aby se o tomto tématu diskutovalo, aby vláda předložila nějaký plán, nějaké návrhy, protože jste tady ani za rok žádné návrhy nepředložili. A jak říkám, 1,3 milionu českých občanů má vážné finanční problémy. Takže ve čtvrtek, kdy je mimořádná schůze, vy nechcete schválit program schůze, budou moci mluvit tady jenom lidé s přednostními právy. To znamená, já něco řeknu, za ANO někdo řekne, a tím to má prý skončit. Takhle vláda přistupuje a vysmívá se do obličeje potřebným občanům. To znamená, já si myslím, že bychom to skutečně měli projednat už tady, protože tématem toho mnou navrhovaného bodu za SPD by mimo jiné měla být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči. A to zvýšení už tady rok navrhuje, víc než rok navrhuje SPD.

Dále my chceme, my tady chceme, aby se prostě projednal, aby vláda prostě podpořila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče pečující o děti do čtyř let věku, což hnutí SPD formou novely zákona též již opakovaně ve Sněmovně navrhlo a poslanci Fialovy vládní pětikoalice to vždy odmítli. Takže my samozřejmě chceme, proto to tady chci zařadit jako mimořádný bod, protože miliony lidí už má finanční problémy kvůli Fialově vládě, a chceme, aby se o tomto tématu tady hovořilo, aby vláda konečně řekla, co teda udělá, protože zatím jste neudělali vůbec nic.

Jako třetí bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych rád navrhl bod s názvem "Kvůli neschopnosti Fialovi vlády chybí v České republice léky". A nyní bych to zdůvodnil.

V České republice aktuálně chybí v lékárnách ve velkém rozsahu některá základní léčiva, zejména penicilin, jiná antibiotika a léčiva na snížení teploty. Pacienti na tyto léky musí mnohdy čekat až několik týdnů. Léky rovněž enormně zdražují. Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu. Tento stav trvá již minimálně od letošního září. To je potřeba si zdůraznit.

Takže ten stav už trvá minimálně od letošního září. No a máme prosinec a vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic. Ministrem zdravotnictví je Vlastimil Válek z TOP 09. Vládě je to prostě úplně jedno, vy to neřešíte. Vy odmítáte řešit drahé potraviny, vy odmítáte řešit drahé energie, odmítáte řešit nedostatek léků. Vždyť ta země je za rok vašeho vládnutí v úplně katastrofálním stavu. To tady ještě nebylo.

Za tuto situaci nese samozřejmě odpovědnost vláda pětikoalice Petra Fialy z ODS. To znamená z ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti. No a jak jsem říkal, samozřejmě také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. My v SPD dlouhodobě trváme na tom, že je nezbytné přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků.

Takže já bych chtěl, abychom jako bod tři zařadili dneska na návrh SPD bod, že kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v České republice léky. Samozřejmě vím, že všechny tyto moje návrhy poslanci vládní pětikoalice zamítnou. Vy je všechny zamítnete za chvíli, protože je vám to úplně jedno. Vám je to úplně jedno, jaké mají problémy občané České republiky. Přitom jsou ty problémy opravdu už fatální.

No a jako čtvrtý bod, mimořádný bod, na tuto schůzi Poslanecké sněmovny bych rád navrhl další skutečně závažné téma. Byl by to bod s názvem "Fialova vláda chce, aby si lidé plně hradili veškerou zubařskou péči." Takže já to jenom zopakuji. Navrhuji tedy bod, aby se tady projednal, protože SPD s tím samozřejmě zásadně nesouhlasí. Bod "Fialova vláda chce, aby si lidé plně hradili veškerou zubařskou péči."

Nyní bych to zdůvodnil. Vysoký představitel vládní TOP 09, její dlouholetý předseda a v současné době místopředseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, VZP, Miroslav Kalousek minulý týden řekl, prohlásil, že by základní stomatologickou péči vyškrtl z veřejného zdravotního pojištění a že by si ji tudíž museli hradit sami občané přímo nebo v rámci jakéhosi připojištění.

Takže samozřejmě tady bych rád zdůraznil, že to je pro SPD zcela nepřijatelné a dokládá to naprosto asociální charakter a záměry politiků vládní koalice. Navazuje to i na výroky ministra zdravotnictví Válka z TOP 09 o zavádění dvojích standardů zdravotní péče, nižších pro chudší občany a vyšších pro bohaté. Už dnes si přitom lidé na zubařskou péči významně doplácí.

Navíc v důsledku kritického nedostatku zubařů přibývá stomatologických ordinací, které nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pacienti si zde veškeré zákroky platí v plné výši. Například devět tisíc za vytržení zubu, osm tisíc za ošetření v rámci pohotovosti a tak dále. Vyjmout za této situace zubařskou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění by znamenalo její faktickou nedostupnost pro stovky tisíc občanů.

Současně by to přineslo i další rizika, protože neléčená onemocnění zubů ohrožují celkový zdravotní stav i životy občanů a ve svých důsledcích znamenají mnohem vyšší zátěž pro systém zdravotnictví. Odmítáme tyto asociální plány politiků vlády Petra Fialy a TOP 09 a trváme na tom, aby veškerá zdravotní péče v České republice byla českým občanům poskytována z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez jakýchkoliv dalších doplatků. Mluvím o té základní zdravotní péči.

Takže to jsou naše body a jsem rád, že i náš poslanec Jaroslav Bašta, který je naším kandidátem na prezidenta, v podstatě jako jediný řekl, že pakliže uspěje, tak se zasadí o to, aby vláda Petra Fialy skončila. To si myslím, že je ten správný politický program. Děkuji za pozornost.

