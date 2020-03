Okamura (SPD): Migrační politika je dílem Evropské unie

reklama

Vážené dámy a pánové,

chtěl bych prostřednictvím předsedajícího promluvit krátce k paní poslankyni Černochové z ODS. Prosím vás, přestaňte nás tady poučovat. Přestaňte tady SPD říkat, co my tady děláme a co ne. Váš předseda Fiala tady neustále tvrdí, a tvrdil to i tento týden, že Evropská unie je jedinou budoucností pro Českou republiku. Ta migrační politika je dílem Evropské unie, je dílem právě politiků, jako je Merkelová, Macron a další. Vy podporujete Evropskou unii s těmito politiky. A teď, když si tady v uvozovkách honíte triko, najednou jste se probrali, zatímco my v SPD upozorňujeme na hrozbu migrace a islámu už pět nebo šest let. Jsou to právě vaši politici, a progooglujte si politiky ODS, kteří říkali, že Okamura je populista, že straší, že žádná migrace nehrozí, že je to nesmysl. A teď to tady sami řešíte, když už je pozdě. A teď si tady honíte triko.

Takže přestaňte urážet SPD. My jsme naopak jako jediní na to upozorňovali. Jediní jsme vizionářsky a na základě informací říkali, že to tady hrozí. Ano, paní poslankyně Černochová se teď směje, zatímco ODS i dneska ještě říká, že politika Evropské unie je jedinou alternativou pro Českou republiku. Je dobré si to zopakovat a dobré slyšet. Takže přestaňte nás tady urážet.

Navrhuji, abychom se tady vrátili k věcné debatě. Problém je to, že my jako SPD, jak víte, jsme jako první už v neděli večer vyzvali vládu, aby vyslala pomoc Řecku. Jsem rád, že pan ministr Hamáček včera zareagoval na výzvu SPD a že řekl, že o jakési pomoci konečně uvažuje. Takže to je ten fakt. Já bych se vrátil zpátky do debaty a my bychom rádi přijali věcné usnesení.

Ale přestaňte tady teď vykládat, paní poslankyně Černochová, že vy tady něco děláte a že SPD nedělá. To jste asi zaspala opravdu dobu a asi vy sama jste pět šest let neposlouchala, nebo tady zatajujete to, že naopak my jsme byli jediní, kdo na to téma upozorňujeme. Takže znovu horuji za věcnou debatu, ať tu situaci řešíme.

